Palencia acogerá la I Feria de la Cerveza Artesanal del 18 al 20 octubre en el Paseo del Salón

Palencia amplía su oferta de ocio con la celebración de la primera edición de la Feria de la Cerveza Artesanal que, organizada por ‘La Ruta del Lúpulo’ en colaboración con el Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local, se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre en el marco inigualable del Paseo del Salón con la participación de una docena de stands de cerveza artesanal y ocho food trucks. Concretamente, en ella se podrán degustar más de 75 tipos de cervezas artesanas diferentes ya que contará con cerveceros llegados de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León.

La iniciativa, que según ha subrayado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, busca “dinamizar la economía de la ciudad, atrayendo tanto a locales como a turistas interesados en uno de los productos más consumidos en España”, cuenta con la participación de la cervecera palentina Yesta. En este sentido Castro, ha subrayado la importancia de apoyar a los productores locales puntualizando que “son un importante motor de la economía de nuestro entorno. En definitiva, es un festival de carácter familiar, donde se fusiona la cerveza artesanal con la comida de calle creando así un espacio cultural y turístico diferente”.

Pero, además de poder probar esta bebida, la feria incluirá una serie de actividades para amenizar la experiencia, como un concurso en el que se entregarán premios a la Mejor Etiqueta, a la Mejor Cerveza y a la Mejor Foodtruck del festival.

Concretamente, las food trucks participantes son Morcilla de Villada, La Olla Móvil, Torta del Mono, Baden Baden, Smoke, La Taquilla, Yummy World y Crepería Royal. Por su parte, El Jardín de la Cerveza, Albufera de Vallecas, Tenta Brewing, La Sagra, Reliquia Madrileña, Ska-P, Bacterio, Go, Chula, The One Beer, Yesta, Sevebrau, serán las marcas cerveceras que se serán cita en la ciudad a lo largo del fin de semana.

Por otro lado, la música será una parte fundamental de esta cita, con varios conciertos en directo. Así, el viernes 18 de octubre, entre las 20 y las 23 h, el encargado de amenizar la jornada será el DJ palentino Danny Willy. El sábado, a las 22:00 h, tendrá lugar un

concierto de música en directo cuyo grupo está aún por confirmar. Por último, el domingo de 19 a 22 horas, Dani DJ será el encargado de cerrar las actuaciones musicales.

Por último, cabe señalar que la feria también ofrece una serie de actividades pensadas para los más pequeños de la casa como talleres de creación de chapas o una zona de juegos populares donde un entendido en la materia será el encargado de explicarles su funcionamiento, de forma que toda la familia podrá participar.