El otoño llena de cultura al Teatro Principal con más de 30 actuaciones

La programación del ‘Otoño Cultural’, diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, se presenta con una treintena de espectáculos variados en estilos escénicos: música, teatro y danza, pensando en todos los públicos y manteniendo un alto nivel de calidad ya que las propuestas programadas están avaladas por importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

La primera cita tendrá lugar el 11 de octubre, a las 21:00 horas, con el concierto de Coti y el Otoño Cultural finalizará el 30 de diciembre con el Festival de Navideño de Teatro Infantil. La programación también incluye el Festival Internacional de Guitarra de Palencia, que llega a su vigésima edición los días 26 y 27 de noviembre y el IX Jazz Palencia Festival que se celebrará del 5 al 19 de noviembre.

TEATRO JOVEN Y ADULTO

El programa de este otoño dedica espectáculos para jóvenes y adultos con obras como Villa y Marte que se representará el sábado, 15 de octubre, a las 20:30 horas en el Teatro Principal. La compañía Ron Lalá nos cuenta la historia de una nave espacial que viaja hasta el planeta rojo para conquistarlo, pero el capitán y su androide Trasto descubrirán que el plantea ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martid. Una comedia que mezcla humor, música en directo y teatro.

La oferta de esta modalidad de teatro sigue cronológicamente con Elektra.25 el viernes, 21 de octubre. En esta ocasión, Atalaya nos trae una tragedia griega, recuperando lo mejor de la puesta en escena del que fuera uno de los grandes montajes del teatro andaluz en las últimas décadas. Con esta propuesta, el director Ricardo Iniesta quiere recuperar la esencia de aquel montaje, introduciendo importantes cambios y aportaciones que potencien aún más su valor. “Se trata de un espectáculo que está distinguido con el sello de recomendado por la comisión artística de teatro de la red nacional y viene avalado por premios MAX.

El Cuidador, prevista para jueves, 27 de octubre, es una pieza en la que los televisivos Joaquín Climent, Álex Barahona y Juan Díaz coinciden en una historia en la que el humor y la ironía circulan con comodidad en un texto que bebe mucho de la portentosa tradición de la comedia británica. Una de las preguntas que plantea la obra es el papel de la confianza en el otro: ¿En quién se puede confiar? ¿Se puede vivir sin confiar en el otro, en la vida? etc.? Plantea también la paradoja de la dificultad de la comunicación. Hasta qué punto intentar conectar con el otro implica esfuerzo, no siempre recompensado.

Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005, escribió está obra en 1959, “es por lo tanto un clásico contemporáneo y una de sus mejores obras, también se la considera como una de sus obras con mejor funcionamiento comercial” apuntó la Concejal de Cultura, Laura Lombraña.

El sábado, 29 de octubre, llega RIF (De piojos y gas mostaza). Los protagonistas de esta obra son tres soldados del ejército español que se van a encontrar en las tierras del Rif después del Desastre de Annual ocurrido el 22 de julio de 1921. A través de sus historias, de sus relatos, de sus vivencias, desfilarán delante de nosotros personajes clave de aquellas guerras: diputados, altos comisarios, reyes, cantineras, prostitutas, caídes, artistas de cine, periodistas, militares y civiles.

Ya en el mes de noviembre, esta temática teatral llega a Palencia el viernes, 4 de noviembre, con Las Bingueras de Eurípides. La compañía Las niñas de Cádiz nos trae una comedia con un grupo de mujeres, lideradas por la misteriosa Dionisia, que se reúnen por las tardes en torno a un bingo clandestino. Sin embargo, hay un policía empeñado en hacerles la vida imposible. Ellas buscarán la manera de evitarlo, pero en el camino surgirán sorpresa y encuentros inesperados, que desembocarán en un final trágico y salvaje.

El Lago es la versión contemporánea de El Lago de los Cisnes que propone la compañía LaMov. El coreógrafo Víctor Jiménez busca que los bailarines plasmen en movimiento el majestuoso, puro y bello silencio del cisne y enfrentarlo a su cara más salvaje. Este espectáculo llega a Palencia el viernes, 11 de noviembre a las 20:30 horas “después de recorrer los principales teatro y auditorios de España con gran éxito”, apuntó Lombraña.

El sábado, 12 de noviembre, Rafael Álvarez “El Brujo” dirige e interpreta Los Dioses y Dios, una reflexión libre a partir de “Anfitrión” de Plauto. Un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la mitología o las mitologías a las que se aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Dilucidar el misterio de la vida es el anhelo incesante de la sabiduría. El verdadero interés de los mitos griegos es que la cultura del mediterráneo hizo a sus dioses a su imagen y semejanza, algo que no había ocurrido en otras culturas.

Por su parte, el jueves, 17 de noviembre la compañía el Teatro del Temple presenta Los hermanos Machado, que nos cuenta la historia de Manuel Machado, que regresa a la casa que en Madrid compartían su madre y su hermano Antonio. Situados en bandos distintos, Antonio ha permanecido fiel a la República hasta el final. Manuel, sin embargo, ha estado en Burgos escribiendo loas a Franco.

¡Viva la Pepa! es otra de las comedias destinadas al público joven y adulto que nos trae el Otoño Cultural. En ella, Pepa Rus (conocida por la serie Aída), interpreta a Pepa, una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas que vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, quizá, por la positividad y la sonrisa que nunca pierde tanta amargura. Pero de pronto todo cambia y, de la noche a la mañana, se convierte sin quererlo en heroína.

Los medios de comunicación hacen de ella la persona más popular del momento y políticos, periodistas y programas de televisión se la disputan.

Las tablas del Principal recibirán en el mes de diciembre más actuaciones teatrales comenzando por lluvia amarilla, basada en la novela homónima de Julio Llamazaraes, la primera obra que habló de la España Vaciada, La fuerza desgarradora del texto se ha unido una cuidada puesta en escena, un impactante trabajo actoral y canciones en directo lo convierten en una cita imprescindible. La palabra y la imagen “jugando” juntos para transmitir emociones. La fecha prevista es el sábado, 3 de diciembre.

Un nuevo espectáculo de danza llega el viernes, 9 de diciembre al Teatro Principal de la mano del Instituto Valencia de la Cultura. La muerte y la doncella nos ofrecen una pieza que se adentra el sublime Cuarteto de cuerda nº 14 en Re menos de Franz Schubert. Desde una revisión contemporánea de esta composición romántica, viajamos a través de elementos esenciales como, por ejemplo, estar vivo o morir. La hora prevista es las 20:30 horas. “Este espectáculo de danza contemporánea está recomendado por la Comisión Artística de Danza de la Red Española y ha recibido el premio Max a mejor espectáculo de danza, mejor coreografía y mejor iluminación” afirmó la edil de cultura poniendo en valor el montaje.

Seguidamente, el sábado, 10 de diciembre, Una Hora Menos Producciones presenta Moria, una experiencia inmersiva de teatro documento con Ruth Sánchez y Marta Viera en doble sesión de 19:00 y 20:30 horas. Este espectáculo cuenta la historia de dos refugiadas y sus familiares a las que no les queda más remedio que huir de sus respectivos países. Esta obra de teatro ha recibido el premio MAX 2022 y el premio Replica 2021. Además, a las 17:00 horas, está prevista una Mesa Redonda para complementar la obra “con la participación de Nico Castellano, periodista de la Cadena SER especializado en contenidos sobre migraciones; Anna Surinyach, fotógrafa documental y Mario Vega, fundador de Una hora menos” confirmó Laura Lombraña.

El premiado a mejor actor en el Festival de Teatro Ciudad de Palencia, Carmelo Gómez, vuelve junto con Miguel Hermoso a Palencia con Las guerras de nuestros antepasados el jueves, 15 de diciembre. Un grito contra la violencia de las guerras es la línea maestra de la novela de Miguel Delibes, publicada en 1975. Desde el nombre del protagonista, “Pacífico”, hasta el final terrible de la obra, el autor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas frente a la guerra y la no violencia como camino de vida. Eduardo Galán adapta esta obra dirigida por Claudio Tolcachir.

TEATRO INFANTIL

Un público imprescindible para crear futuros amantes del teatro es el público infantil. Por ello, la programación del Otoño Cultural recoge varias propuestas destinadas a los más pequeños como Oh Oh, el sábado, 22 de octubre a las 19:00 horas. Un espectáculo de corte circense basado en la vida de un par de actores, un absurdo paso a dos de la compañía de teatro física internacionalmente galardonada, la Compagnia Baccalà.

Por su parte, el sábado, 19 de noviembre, la compañía Marie de Jongh presenta IKIMILIKILIKLIK. Cuando Martírio era pequeña se asustaba por múltiples razones, pero había dos, en concreto, que le provocaban un pavor descorazonador: ver a alguien

desprotegido y las brujas, esas solitarias y malvadas mujeres que viven en viejas casuchas en lo alto de la montaña. Esta obra familiar también se presenta en horario de 19:00 horas.

FESTIVAL NAVIDEÑO DE TEATRO INFANTIL

En plenas fechas navideñas, y aprovechando la época vacacional de los jóvenes palentinos, del 27 al 30 de diciembre tendrán una programación especial para todos ellos. Comenzando con la propuesta de Pez Luna Teatro, que nos trae Inventar, Inventariar, Inventurear; una historia para que una alumna curiosa asista a la escuela donde enseña el particular profesor Gramaticus. El martes, 27 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán adentrarse en la libertad de una página en blanco. Un viaje entre palabras que acercan la realidad o la infancia desde la fantasía. De nuevo juegan a jugar. La sesión también está programada a las 19:00 horas.

Al día siguiente, el miércoles, 28 de diciembre, tendremos el espectáculo de títeres Cocorico; la historia de un pollito que vive feliz con su madre. El jueves 29, Spasmo Teatro trae La mejor obra de la historia. De nuevo sin palabras, y con el humor como vehículo para llegar a toda la familia para mostrar alguna de las obras de arte más importantes de la historia, así como sus autores, datos relevantes y curiosidades acerca de ellas. Un espectáculo visual y futurista para los más pequeños por su formato digital que nos recuerda a las aplicaciones móviles y en el que se combinan artes escénicas y plásticas con un gran componente didáctico.

Finalmente, el Festival Navideño de Teatro Infantil finalizará el viernes, 30 de diciembre con La lámpara maravillosa. Una historia que trata de una niña llamada Nur y sobre la voluntad por cumplir su único deseo: que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no se puede cumplir, ya que el genio solo puede conceder deseos para la persona que encuentra la lámpara.

MÚSICA

Al margen de las propuestas teatrales y de danza, el Otoño Cultural también hace hincapié en espectáculos musicales de altura. Una muestra de ello es el XX Festival Internacional de Guitarra de Palencia ‘Diapasión’, los días 26 y 27 de noviembre. El primero de ellos, tras la gala del XX aniversario, tendrá lugar el concierto del Quintento del Ensemble de Quitarras de Tokio (Japón): Takao Kawata; Tomoki Ikeda; Takesshi Texuka; Ji Jun y Yoko Takai se unen a Takeshi Tezuka y Yoko Takai, también provenientes del país nipón.

Por su parte, el domingo, 27 de noviembre, el Principal acogerá el Concierto Extraordinario de Finn Svit (Dinamarca) y Luciano Pompilio (Italia). Ambos conciertos tendrán entrada numerada con un precio único de seis euros.

Además del comentado concierto de Coti, la Banda Municipal de Música de Palencia actuará el 23 de octubre a las 13:00 horas; el 20 de noviembre en el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, también a las 13:00 horas y el 18 de diciembre a la misma hora.

Con el Otoño Cultural también coincide el IX Jazz Palencia Festival, que permitirá que a las tablas del Principal suban Joscho Stephan Trio feat. Costel Nitescu. Como uno de los mejores grupos de este género, ha girado por los festivales y salas más importantes del mundo. Viene acompañado por el virtuoso violinista rumano Costel Nitescu. Interpretarán temas originales, clásicos del swing y standars de jazz sobradamente conocidos.

La parte musical del festival la cierra el concierto de The Gospel Messengers, que llegan a Palencia el jueves, 22 de diciembre. Desde la óptica del Gospel, los Messengers dan una nueva sonoridad a algunos de los grandes éxitos del mítico sello Motown. Las inmortales canciones de Marvin Gaye, Lionel Richie, Stevie Wonder o The Jackson 5 se actualizan ahora con el color y la energía de este grupo y los arreglos originales de su director, Ramon Escalé.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas, “cuyos precios, bonificaciones aparte (menores de 25 y mayores de 65 años, integrantes de familias numerosas y personas desempleadas) oscilan entre los 4 y los 22 euros, buscando, una vez más, que el teatro esté abierto a todos los públicos”, explicó Lombraña, se realizará de forma anticipada los días 6, 7 y 8 de octubre en horario de 12 a 14 y de 18:30 a 21 horas, tanto en las propias taquillas del Teatro Principal, como en su nueva página web www.teatroprincipaldepalencia.es