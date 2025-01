La venta de vehículos de Renault crece un 1,8%

(ICAL) La marca Renault registró en 2024 su segundo año consecutivo de crecimiento, con 1,5 millones de vehículos vendidos (turismos + comerciales ligeros), lo que supone un aumento del 1,8 por ciento. Estos resultados se basan en los pilares del plan estratégico Renaulution, implementado durante los últimos cuatro años. En este periodo, las ventas de vehículos electrificados aumentaron un 20 por ciento en Europa, “confirmando el acierto de las sólidas apuestas tecnológicas y de producto de Renault”; mientras que las ventas de vehículos híbridos (HEV) lo hicieron un 30 por ciento, lo que sitúa a Renault en el segundo puesto del mercado europeo. Las ventas de vehículos eléctricos (turismos + comerciales ligeros) aumentaron un nueve por ciento.

Igualmente, el Renault 5 E-Tech eléctrico, elegido recientemente Coche del Año en Europa 2025, ha tenido un “buen arranque”. Ya es el coche eléctrico urbano del segmento B más vendido en Francia en el conjunto de los meses de noviembre y diciembre y líder de su categoría en España en diciembre.

Además, con una “estrategia equilibrada” entre turismos y comerciales ligeros, Renault reafirma su liderazgo en el mercado de los vehículos industriales ligeros en Europa, con una cuota de mercado del 15,3 por ciento y 310.500 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 4,6 por ciento.

Al respecto, el CEO de la marca Renault, Fabrice Cambolive, señaló que crecimiento de la firma el pasado año ha sido impulsado por las elecciones de productos y tecnologías realizadas en el marco de la Renaulution y “aplicadas de forma coherente desde hace cuatro años”. “Nuestra ofensiva de producto, basada en lo mejor de la tecnología eléctrica e híbrida, está siendo un éxito, y Renault 5 E-Tech eléctrico acaba de ganar el premio Car Of The Year. No hemos renunciado a nuestra estrategia de valor. La calidad de las ventas es un elemento central de nuestra política comercial, que comparte plenamente nuestra red de concesionarios, a la que quiero dar las gracias”, expuso, para añadir que la marca “ha alcanzado ya el equilibrio adecuado entre clientes particulares y empresas y vehículos híbridos y eléctricos”.

“También ha desarrollado un sólido plan internacional para perseguir sus ambiciones fuera de Europa. Esto nos hace ágiles y capaces de aprovechar las oportunidades mientras protegemos los precios y los valores residuales”, resumió.

Ocho nuevos modelos

Impulsada por una ofensiva de producto única con el lanzamiento de ocho nuevos modelos en 2024 (Scenic E-Tech eléctrico, Rafale, Symbioz, Master, Renault 5 E-Tech eléctrico, Renault Duster, Kardian y Grand Koleos) y un modelo actualizado (Captur), Renault ha registrado un aumento de ventas global del 1,8 por ciento, en un mercado que ha crecido un 1,4, con 1,5 millones vendidos, 28.000 más que en 2023.

En Europa, la marca ha crecido un 3,3 por ciento, el doble que el mercado (1,7 por ciento), vendiendo más de un millón de vehículos para una cuota de mercado del 6,7 por ciento. Esta expansión se vio impulsada, en particular, por los mercados clave de la marca: España (+10,9 por ciento de ventas en un mercado en alza del ocho); Reino Unido (+21,4 por ciento, cuando el mercado lo ha hecho al 2,8); Italia (+6,7 por ciento, en un mercado en retroceso del 0,3 por ciento); y Francia (+0,4 en un mercado al 2,5 por ciento).

Cabe destacar el buen comportamiento de Clio, que se sitúa en el segundo puesto del mercado de turismos, subiendo dos puestos desde 2023 y con un aumento del siete por ciento en volumen de ventas.

Aumento en electrificados en Europa

Para responder a las necesidades de todos los clientes, Renault aplica una doble estrategia de electrificación que ofrece lo mejor de las dos tecnologías: híbrida y eléctrica. Las ventas de vehículos electrificados (EV + HEV) aumentaron un 20 por ciento en Europa en 2024.

La oferta E-Tech full-hybrid de Renault abarca ya toda su gama en Europa (desde Clio a Rafale, con siete vehículos de los segmentos B al D).

El año pasado la marca del rombo registró un aumento del 30 por ciento en las ventas de sus vehículos híbridos (HEV), que ahora representan el 40 por ciento de sus ventas de vehículos con motor térmico. Renault es el número 2 europeo en el mercado de los vehículos híbridos (HEV).

Renault 5 debuta con éxito

Un año después de Scenic E-Tech eléctrico, Renault 5 E-Tech eléctrico ha sido elegido Coche del Año en Europa 2025 por un jurado de 60 periodistas de 23 países europeos. Este premio respalda el “acierto de la estrategia de Renault en materia de vehículos eléctricos”.

Lanzado en octubre en Francia, Renault 5 E-Tech eléctrico ha registrado casi 10.000 matriculaciones y ya es el coche eléctrico del segmento B más vendido en Francia en noviembre y diciembre juntos. En España fue líder de su categoría en diciembre.

Renault 5 E-Tech eléctrico seguirá ganando impulso en el primer trimestre de 2025, ampliando su gama con la llegada de una batería de 40 kWh y una versión con un precio inferior a 25.000 euros. También debutará en otros países europeos, como Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Hungría y Polonia. Renault 4 E-Tech eléctrico será otro de los productos destacados de la marca en 2025.

Elecciones “tecnológicas ganadoras”

Las elecciones tecnológicas de la marca le confieren una “verdadera ventaja competitiva y han sido bien acogidas por los clientes”. Así, en 2024, por ejemplo, el sistema multimedia openR link con Google integrado ha sido elegido para el 81 por ciento de los vehículos disponibles con esta opción. Igualmente, el techo panorámico Solarbay, que puede volverse opaco y fue lanzado en 2024, se equipa actualmente en el 42 por ciento de los vehículos disponibles con esta opción (Scenic E-Tech eléctrico, Rafale y Symbioz).

En varios modelos, la marca también ha desplegado una versión de nueva generación de 4Control, su exclusivo sistema de tracción a las cuatro ruedas. Este sistema mejora la seguridad, la agilidad y las prestaciones del vehículo en cualquier circunstancia, tanto en ciudad como a alta velocidad. En 2024, se ha equipado en el 29 por ciento de los vehículos disponibles con esta opción.

Un énfasis reafirmado en la calidad de las ventas

El rendimiento de la marca se apoya en los fundamentos comerciales centrados en el valor que se pusieron en marcha con el plan estratégico Renaulution. Los clientes particulares representan una de cada dos ventas de vehículos en Europa. En los cinco principales mercados europeos de Renault, la cuota de la marca en el mercado de ventas a particulares ascendió al 7,1 por ciento, con 271.900 vehículos vendidos, frente al 6,8 por ciento, con 264.300 vehículos vendidos en 2023.

Otro indicador de la calidad de las ventas es que los valores residuales fueron superiores a los de 2023, superando al mercado. Las ventas de vehículos de los segmentos C SUV y D SUV aumentan un 23 por ciento y representan ya el 29 por ciento de las ventas de Renault en Europa (+4,8 puntos con respecto a 2023). Con la renovación completa de la gama C/D en 2024 y la llegada de Scenic E-Tech eléctrico, Symbioz y Rafale la marca aspira a seguir creciendo en 2025.

En cuanto a la construcción de la gama, las versiones más altas - iconic y esprit Alpine - representan el 24 por ciento de las ventas en Europa en 2024, es decir, el doble que en 2023 (12 por ciento).

Una huella bien equilibrada

Renault se mantiene como la marca francesa más vendida en el mundo. Apoyadas por el lanzamiento de los dos primeros vehículos Renault del International Game Plan, Kardian y Koleos, las ventas aumentaron un 10 por ciento en Brasil, un 81 en Corea del Sur y un siete por ciento en Marruecos. En 2025, Koleos debutará en nuevos mercados y se lanzará un nuevo SUV del segmento C para mercados fuera de Europa.

En Europa, el fuerte equilibrio entre las gamas E-Tech full-hybrid y E-Tech eléctrica permitirá a Renault responder rápidamente a las exigencias del mercado, “satisfaciendo las necesidades de los clientes que avanzan en la transición eléctrica”.

También en el viejo continente, junto al aumento de las ventas de turismos, las de vehículos comerciales ligeros crecieron un 4,6 por ciento. Renault ha vendido 403.000 vehículos en el mundo, de los cuales 310.500 en Europa. La marca es de nuevo líder europeo en el mercado de los comerciales ligeros.

Estos resultados se deben al éxito de sus vehículos estrella, Kangoo (+30,5 por ciento) y Trafic (+14,8), en un año de transición marcado por el lanzamiento de Nuevo Master, y también a la experiencia de la red Pro+ dedicada a los clientes de flotas.

En 2024 la marca Renault “ha demostrado su capacidad para innovar y responder a las expectativas de sus clientes”. “Apoyándose en una estrategia audaz y equilibrada que combina electrificación, innovación y calidad de venta, la marca ha consolidado sus posiciones”, señaló el comunicado. En 2025 confirmará este impulso con nuevos lanzamientos en Europa, empezando por Renault 4 E-Tech eléctrico, y también en los mercados internacionales con el despliegue del Renault International Game Plan.

España, un mercado clave

En España, Renault ha conseguido en 2024 el mejor resultado de los últimos seis años en España con una cuota de mercado del 7,9 por ciento y consolidándose como la segunda marca más vendida entre turismos y vehículos comerciales ligeros. Al igual que en 2023, Renault también se ha posicionado como la marca preferida por las empresas españolas en el conjunto de turismos y comerciales ligeros.

En el mercado de turismos, Renault crece un 14,3 por ciento - el doble que el mercado - gracias al buen rendimiento de sus lanzamientos más recientes y al éxito de su tecnología E-Tech full hybrid. Tras solo tres meses en el mercado, Renault 5 E-Tech eléctrico ha sido el más vendido de su categoría en diciembre.

Por tercer año consecutivo, lidera el mercado de los vehículos comerciales ligeros con una gama renovada y que dispone de versiones E-Tech eléctricas en todos sus modelos. Kangoo E-Tech 100% eléctrico se ha convertido en el comercial ligero eléctrico más vendido del año.

Todas las marcas del Grupo

Igualmente, en 2024, todas las marcas del Grupo progresaron gracias a una decena de lanzamientos, con 2,26 millones de vehículos (+1,3 por ciento en relación a 2023) en el mundo. Así, Renault vendió 1,5 millones de vehículos (un 1,8 por ciento más); Dacia, 676.340 (un 2,7 por ciento por encima); y Alpine, 4.585 vehículos (un 5,9 por ciento de aumento).

En Europa, el Grupo crece el doble que el mercado, con un aumento de sus ventas del 3,5 por ciento. Con 1,6 millones de vehículos vendidos, Renault Group se sitúa en el podio de los constructores de automóviles, siendo Sandero el coche más vendido entre todos los canales.

La cartera de pedidos del Grupo en Europa representa alrededor de dos meses de ventas previstas a finales de diciembre de 2024. En 2025, lanzará siete vehículos, entre otros, para respaldar la ofensiva de electrificación en Europa, el Renault 4 E-Tech eléctrico, Dacia Bigster, Alpine A390 y Mobilize Duo & Bento. Además, en línea con el International Game Plan, pretende ganar cuota de mercado en sus regiones estratégicas.