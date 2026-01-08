Cofradías

Los Nazarenos de Palencia desvelan el sábado el cuadro de Juan Miguel Martín Mena que guía la Coronación Canónica de La Amargura

El acto, que contará con la participación del autor y de la Banda de CC.TT., tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial a las 18 horas.

(ICAL) El Centro Cultural Provincial de la Diputación de Palencia acogerá este sábado, 10 de enero, a las 18 horas, el acto de presentación del cuadro realizado por el artista gaditano Juan Miguel Martín Mena con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Madre la Virgen de la Amargura de Palencia. Se trata de un evento en el que se desvelará, en primicia, la obra pictórica que marcará el camino hacia esta efeméride a lo largo del año 2026.

El acto, de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, contará con la participación del propio autor, así como de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Nazarena, que interpretará varias marchas durante el transcurso de la presentación.

Juan Miguel Martín Mena, reconocido en el sur de España por su estrecha vinculación con el mundo cofrade, fue autor de destacados trabajos como el cartel de la Semana Santa de Córdoba en 2021, el cartel del Cautivo de Málaga o el del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío en 2018. Tras el descubrimiento del cuadro, el pintor se dirigirá al público asistente para explicar los detalles y el significado de la obra, centrada en la imagen de Nuestra Madre como eje esencial.

Asimismo, Martín Mena fue el responsable del diseño del tercer centenario de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ‘El Abuelo’, y es también el autor del logotipo oficial de la Coronación Canónica de la Virgen de la Amargura, imagen que acompaña desde hace meses a toda la cartelería, documentación e infografías de la Cofradía Nazarena.

