Mitma abre al tráfico la calzada izquierda en sentido Palencia de la autovía A-67 del viaducto sobre el Canal de Castilla en Frómista

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está ejecutando las obras de reparación del viaducto sobre el Canal de Castilla en Frómista y avanzan conforme al plan de trabajos establecido. Los principales trabajos de reparación en la calzada izquierda sentido Palencia han concluido de manera satisfactoria, como quedó demostrado con la prueba de carga practicada, lo que posibilita hoy su reapertura al tráfico.

De esta forma, a partir del lunes 4 de julio se procederá a actuar en la calzada derecha sentido Santander. Se prevé que la afección al tráfico producto de los trabajos de reparación en la calzada derecha sentido Santander sea de una menor entidad en comparación con las afecciones producidas hasta la fecha en la calzada izquierda sentido Palencia.

En la medida que las necesidades de la obra lo permitan, las afecciones no tendrán lugar los fines de semana de los meses de julio y agosto, concentrándose los trabajos de lunes a jueves. No obstante, esto no será siempre posible.

Además, hay que destacar, que se coordinarán los trabajos para aprovechar los cortes de tráfico en el marco de las obras que está impulsando el ministerio para rehabilitar el firme de la autovía A-67.