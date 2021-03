El Ministerio de Sanidad sondea la posibilidad de cerrar a las 20:00 horas las actividades no esenciales durante Semana Santa

No cabe duda de que es la noticia de las últimas horas. Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad y parece, ante el riesgo de una cuarta ola, que sobre la mesa podría estar la posibilidad de que durante la Semana Santa se decrete el cierre a partir de las 20:00 horas de las actividades no esenciales. Según informan distintos medios de comunicación a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad está sondeando esta posibilidad a algunas comunidades autónomas e incluso el propio vicepresidente del gobierno regional, Francisco Igea, ya se ha pronunciado a favor de esta medida en Twitter. Según recoge la Agencia Ical, Igea lanzó un mensaje en las redes sociales en el que asegura que se trataría de "una medida eficaz" y el Gobierno tendrá su apoyo "si lo precisa". En este sentido, Igea razona en un tuit: "Lo primero es evitar la cuarta ola. y salvar vidas". Por último, sentencia que desde Castilla y León no harán política con esto

El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha dejado claro que la principal prioridad es la defensa de la vida ya que sin garantizar la salud es imposible la recuperación económica. En este sentido, apunta que, ante estas medidas restrictivas que plantea el Ministerio, la Junta irá con mano tendida y siempre que se apliquen con carácter homogéneo en toda España.

A la espera de ver si esta noticia publicada por medios de comunicación de ámbito nacional se concreta en la reunión de esta tarde, desde el sector de la hostelería muestran su disconformidad con esa posibilidad de cierre a las 20:00 horas, como señalaba Jorge Luis de Miguel, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia.