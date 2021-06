Lobos semisalvajes causan sensación en Pallantiaphoto

Durante este fin de semana, una pareja de lobos semisalvajes, traídos de la mano de Fauna y acción, fueron una delicia para los aficionados a la fotografía que dentro del programa de Pallantiaphoto se habían apuntado a este taller. Durante 3 turnos de 6 personas esta pareja de lobos se dejaron fotografiar, acariciar e incluso jugaron con alguno de los fotógrafos; sin olvidar que son lobos y su instinto persiste aunque la impronta humana les diferencia de una lobo en estado salvaje.

En un entorno idílico que fue posible gracias a la ayuda del alcalde de Monzón de Campos, que siempre ha colaborado para que su localidad sea reconocida dentro del mundo de la fotografía y muestra de ello es la sala nexo999, ubicada en el antiguo Matadero junto a la vía del tren ; las imágenes tomadas por los asistentes no parecen tomadas en Palencia, sino más bien en el cañón del colorado.

Hay que reconocer que cada día es más difícil ver lobos salvajes dado que son muy sigilosos, huidizos y suelen actuar de noche; siendo la estación invernal idónea para verlos al tener que acercarse más a las poblaciones para conseguir comida y el bosque estar más despejado; por tanto, este tipo de talleres acerca un poquito más a la población ese legado que nos dejó Felix Rodríguez de la Fuente y que hoy queda un poco en el olvido para las nuevas generaciones.

El programa de Pallantiaphoto va raudo y veloz y el mes está casi por finalizar y con él todas las actividades, aunque aún se pueden apuntar a dos actividades, una que no defrauda por tradición como es la photoquedada con su rallie que se celebrará en Baltanás el próximo domingo y otra muy novedosa como es el espectáculo de lightpainting en la plaza de la Catedral el sábado. No podemos olvidar un taller online que dirigirá Edu López patrocinado por kinafoto sobre iluminación el viernes, sin límite de aforo y totalmente gratuito. Recordamos que todas las actividades cuentan con el patrocinio de Diputación Provincial, Ayuntamiento de Palencia y Junta de Castilla y León, sin los cuales Pallantiaphoto no sería posible, junto con otros colaboradores y patrocinadores, y el esfuerzo de Photo3 y la Asociación fotográfica Contraluz, en especial su presidente Josema Montes, que se desvive por y para que Palencia sea un referente fotográfico. ( toda la información para apuntarse en www.pallantiaphoto.net)