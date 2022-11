Kuró única pizzería de CYL seleccionada en el Concurso a La Mejor Pizza de España en Marid Fusión

El próximo jueves 1 de diciembre (a las 10:00h) tendrá lugar la segunda edición del concurso Madrid Fusión Alimentos de España La Mejor Pizza de España by D.O. Rueda. Este año se premiará la mejor pizza de estilo libre y se entregará el Premio Especial que lleva el nombre del presidente del jurado, Franco Pepe, el reconocido pizzaiolo del restaurante Pepe in Grani ubicado en Caiazzo, en la Campania italiana.

Este concurso, organizado por Madrid Fusión Alimentos de España y patrocinado por la Denominación de Origen Rueda y que tiene como proveedor oficial a Makro, tiene como objetivo principal dar a conocer el mundo de la pizza artesana y premiar al mejor pizzaiolo de España.

Como ganadores de la primera edición del concurso, el grupo Can Pizza convertirá durante el 1 de diciembre su espacio en la madrileña calle Serrano en sede de esta segunda edición.

Este año se premiará estilo libre (freestyle) para cuya elaboración no habrá restricción en el uso de los ingredientes. Los finalistas de esta segunda edición deberán presentar la receta de la pizza junto a una ficha técnica que indicará ingredientes y proceso de elaboración.

Los participantes finalistas se someterán a un exhaustivo sistema de evaluación en el que tendrán que demostrar el dominio de la técnica de la pizza, explicar en detalle la elaboración de la misma, la selección de los ingredientes utilizados y el resultado final.

El jurado estará presidido por el reconocido pizzaiolo italiano Franco Pepe del restaurante Pepe in Grani, junto a periodistas especializados y expertos gastronómicos y del sector alimentario: Alberto Luchini (periodista especializado en gastronomía), Alberto Miragoli (creador y panadero de Cientotreinta Grados), Eleonora Cozzela (periodista gastronómica, La República y chair of 50Best Restaurants), Gianni Pinto (chef restaurante NOI), María Gálvez (chef y creadora del Gout D´hestia), Max Colombo (uno de los creadores de Can Pizza, ganadores de la I edición), Patricia Mateo (fundadora y directora general Mateo&Co) y Santiago Mora (director general de la D.O. Rueda); quienes valorarán la preparación, el trabajo realizado en el horno y tiempo de horneado, el sabor y la cocción de la pizza.

El ganador recibirá un trofeo en reconocimiento a su victoria. Además, Franco Pepe entregará un premio especial que permitirá al ganador conocer de primera mano el trabajo que realiza el reconocido pizzaiolo italiano en su propio restaurante, Pepe in Grani.

En los últimos años, la pizza ha adquirido una mayor relevancia en el panorama gastronómico español con una oferta cada vez más variada y artesanal en la que cada elaboración es única, elevando el concepto en algunos casos equiparable a la alta gastronomía. Este concurso organizado por Madrid Fusión Alimentos de España y patrocinado por la Denominación de Origen Rueda tiene como objetivo dar a conocer el mundo de la pizza artesana y premiar al mejor pizzaiolo de España.

Estos son los 19 preseleccionados

A continuación, se dan a conocer los candidatos preseleccionados de los que saldrán los 8 finalistas que se anunciarán en los próximos días y que competirán por el galardón.

Tras una búsqueda por todo el país, los preseleccionados de esta segunda edición del concurso han sido:

Madrid

MO de Movimiento

Fratelli Figurato

400° Pizza

Hermosilla

Hot Now

Lazzarella

Barcelona

Parking Pizza

Sartoria Panatieri

País Vasco

Humo Pizza (Donostia)

Demaio (Bilbao)

Andalucía

PizzaMore (Málaga)

La Fabbrica (Córdoba)

Comunidad Valenciana

Pizzería Raíces (Valencia)

In Fraganti (Alicante)

Da Filippo (Alicante)

Castilla León

Pizzeria Kuro (Palencia)

Islas Baleares

500 Grados (Mallorca)

Asturias

Brew Pub Espumeru & Curuxera Brewery (Laugreo)