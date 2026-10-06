Junta, Diputación y Ayuntamiento de Palencia presentan el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2026-2027

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, acompañado por el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y el concejal de Deportes, Orlando Castro, han presentado esta mañana los Juegos Escolares de Castilla y León para el curso 2026-2027, integrados en el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León.

El programa, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, constituye una de las principales herramientas de la Comunidad para fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes. El Programa de Deporte en Edad Escolar se articula en dos grandes líneas: los Juegos Escolares de Castilla y León y los Campeonatos Autonómicos de Edad de Castilla y León.

Los Juegos Escolares, cuyo desarrollo se extiende desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027, comprenden un amplio conjunto de actividades deportivas, tanto competitivas como no competitivas, incluidos entrenamientos en horario no lectivo, campus, concentraciones, encuentros, jornadas y actividades de formación deportiva.

El objetivo del programa va más allá de la competición, ya que busca favorecer la adquisición de hábitos de vida saludable, impulsar la práctica de diferentes disciplinas deportivas y transmitir valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la superación personal. Se trata, además, de un programa abierto e inclusivo dirigido a todos los escolares, estén o no federados.

En Palencia, los Juegos Escolares son organizados por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia en sus respectivas fases municipal y provincial, con la colaboración y el apoyo de la Junta de Castilla y León. El Gobierno autonómico organiza, además, la fase autonómica en su vertiente competitiva, en la que participan equipos y deportistas de las distintas provincias de la Comunidad.

Por su parte, la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes y en colaboración con la Junta de Castilla y León, prevé que más de 5.000 escolares de más de 60 centros educativos de la capital y la provincia participen este curso en sus actividades. La oferta provincial seguirá apostando especialmente por las propuestas de carácter no competitivo, entre las que figuran iniciativas ya consolidadas como el Certamen de Narración Deportiva, el Campus Multideporte, la Semana Blanca Escolar y las jornadas destinadas a fomentar la actividad física. A ellas se suman este año, como novedad, unas jornadas concebidas para dar a conocer entre los escolares los juegos autóctonos de la provincia. En cuanto a las competiciones, destaca la evolución de la liga provincial de baloncesto, que reúne a cerca de 1.300 participantes, así como la puesta en marcha de una nueva competición provincial de escalada.

Objetivo: incrementar la participación

Los Juegos Escolares se desarrollan en dos niveles. Por una parte, las fases municipal y provincial incluirán actividades tanto competitivas como no competitivas. Posteriormente se desarrollará la fase autonómica, en la que participarán equipos y deportistas de las distintas provincias de la Comunidad, con presencia de escolares palentinos seleccionados por la Comisión Provincial Coordinadora tras haber competido en las fases municipales y provinciales, después de haber participado previamente en las fases locales.

Para el curso 2026-2027 se han previsto campeonatos autonómicos en deportes colectivos como baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol, así como en disciplinas individuales como ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, orientación, salvamento y socorrismo y tenis de mesa.

Durante la presentación se ha puesto de manifiesto la positiva evolución de los resultados obtenidos por los escolares palentinos en la pasada temporada, pero también la necesidad de incrementar la participación en determinadas modalidades.

En los deportes individuales destacó especialmente la participación en ajedrez, donde se cubrieron las 16 plazas disponibles, además de registrarse resultados satisfactorios en atletismo, campo a través, bádminton y salvamento y socorrismo. Sin embargo, quedaron plazas vacantes en otras modalidades y no hubo representación femenina palentina en tenis de mesa.

En los deportes colectivos, durante la pasada temporada Palencia contó con representación en baloncesto, balonmano femenino y fútbol sala masculino. Durante la presentación se ha invitado a la participación para recuperar la presencia en voleibol, dada la tradición de esta modalidad en la provincia.

Por ello, el delegado territorial ha hecho un llamamiento a la participación de los escolares de toda la provincia, recordando que no es necesario estar federado para participar. El objetivo es incrementar la presencia de jóvenes deportistas en todas las modalidades ofertadas y conseguir que ningún escolar quede sin la oportunidad de disfrutar de una experiencia deportiva, formativa y de convivencia.

Balance positivo en la temporada 2025-2026

Los Juegos Escolares 2025-2026 dejaron un balance especialmente positivo para la provincia de Palencia. Entre los principales resultados destacan los campeonatos autonómicos por equipos en ajedrez y en bádminton infantil, tanto masculino como femenino, así como el campeonato por centros en atletismo cadete masculino.

También se consiguieron puestos destacados en baloncesto femenino, tenis de mesa infantil masculino y balonmano femenino, junto con numerosas medallas individuales en atletismo y buenos resultados en orientación, campo a través y salvamento y socorrismo.

En conjunto, Palencia se situó entre las provincias más destacadas de Castilla y León en los Juegos Escolares de la pasada temporada, especialmente en ajedrez, bádminton, atletismo, salvamento y socorrismo, baloncesto y balonmano femenino.

La Junta, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia han coincidido en la importancia de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer el deporte en edad escolar. La participación, por encima de los propios resultados deportivos, constituye uno de los principales objetivos del programa, entendido como una herramienta de formación, convivencia y crecimiento personal.

Con el inicio de la nueva temporada, las instituciones hacen un llamamiento a ayuntamientos, centros educativos, clubes deportivos, asociaciones de madres y padres, familias y escolares para que se impliquen en los Juegos Escolares y contribuyan a ampliar la participación, consolidando el deporte base y la educación en valores a través de la actividad física.