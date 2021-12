La Junta descarta el pasaporte COVID

(ICAL) El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea,descartó hoy la implantación del pasaporte COVID en Castilla y León en cualquier sector por las “controversias” creadas entre los expertos, “no solo políticas”, sino también científicas, y ante la posibilidad de crear “una sensación de falsa seguridad” que “puede contribuir a no facilitar el control” de esta sexta ola.

“Las experiencias en otros países, como Bélgica, nos demuestran que el pasaporte COVID no ha conseguido detener la ola en este momentos”, comentó Igea, quien rechazó que esa controversia a la que se refirió “no es por los políticos de dos partidos que integran el Gobierno”.

Por todo ello, consideró que es el momento, casi dos años después del inicio de la pandemia, de “apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y los sectores para exigir mayor seguridad”. Para ello, se pondrá en marcha haciendo una “campaña en positivo”, para la cual se convocará a todos los sectores “para su diseño” y promocionar “entornos seguros en la Comunidad”. “Que los ciudadanos sean responsables en esta situación importante que vivimos en mitad de una nueva ola pandémica y no fiarlo todo a la norma, que a veces también falla. Tenemos que mantener la seguridad y la actividad al mismo tiempo; con responsabilidad individual y colectiva”, comentó el vicepresidente.

"Hemos visto pasar el tiempo en otros países y otras comunidades que lo han aplicado y hemos llegado a la conclusión de que no hay relación coste-beneficio. El beneficio no nos asegura que la medida sea eficaz y no está surtiendo el efecto que creíamos. La sensación de falsa seguridad que genera es más peligrosa que el pequeño impulso que podamos dar a la campaña de vacunación", argumentó.