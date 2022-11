Jazz Palencia Festival enfila su recta final con el sabor tradicional cubano de Eliades Ochoa y la cálida voz de Cyrille Aimée

El IX Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León enfila su recta final con dos nuevas actuaciones con figuras de talla internacional en el Teatro Ortega, que no solo deleitarán a los amantes del jazz sino a cualquier aficionado a la música. Este viernes 18 (21:00 horas), el cantante y guitarrista Eliades Ochoa, leyenda de la tradición sonera cubana, ofrecerá al frente de su sexteto uno de los cinco conciertos que este mes ha programado en España dentro de su gira europea ‘25 años de Buenavista Social Club’, que rememora el éxito logrado en 1997 por aquel álbum y película que, de la mano de Ry Cooder, catapultó mundialmente a la música cubana. Por su parte, el sábado 19 (20:30 horas), la cantante franco-dominicana Cyrille Aimée demostrará en ese mismo escenario por qué se ha convertido ya, a pesar de su juventud, en una de las voces más aclamadas del panorama jazzístico internacional, gracias a su talento interpretativo de célebres temas del jazz y del musical, así como de composiciones propias.

El público aún puede conseguir entradas sueltas en las taquillas del Teatro Ortega y en la web del festival (jazzpalencia.es) para asistir a estos dos últimos grandes conciertos de artistas de renombre mundial del cartel de 2022 del Jazz Palencia Festival, cuya novena edición ha vuelto a ratificar por qué se ha convertido en un ciclo de referencia de la programación jazzística de otoño en España.

El festival dará oportunidad de disfrutar en Palencia de dos astros como Eliades Ochoa y Cyrille Aimée a precios que oscilan entre los 16 y los 24 euros, sensiblemente inferiores a los fijados para ver a estos mismos artistas en otras capitales de España, donde recalarán en sus respectivas giras, como Madrid y Zaragoza. Estas dos ciudades, junto a Guadalajara, San Sebastián, Barcelona y Palencia conforman el periplo por España de Eliades Ochoa y su plantel de cinco magníficos músicos cubanos dentro de la actual gira por Europa ’25 años de Buenavista Social Club’, con la que acudirá este otoño a una docena de escenarios de Holanda, Bélgica, Alemania y España.

Eliades Ochoa es uno de los soneros cubanos más importantes de todos los tiempos. En los años 80 del pasado siglo formó parte del Cuarteto Patria, como director, arreglista, voz y primera guitarra; y participó en varias giras junto a otro titán de la música tradicional de aquel país: Compay Segundo. En 2012 obtuvo el Grammy Latino por su disco ‘Un bolero para ti’. Es una de las estrellas en activo de Buena Vista Social Club, mítico álbum que ganó en 1997 un Grammy.

Su gira por América y Europa —iniciada el pasado mayo en Bogotá, que incluye conciertos en una decena de países de ambos continentes— recuerda los veinticinco años de aquel hito cultural, que reportó proyección mundial a muchos músicos cubanos, y que marcó un antes y un después en el reconocimiento internacional a la tradición musical de Cuba.

Eliades Ochoa, en más de medio siglo de carrera artística, ha trabajado con músicos tan diversos y de tanto renombre como Tito Puente, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Armando Manzanero, Bob Dylan, Ry Cooder, Manu Dibango y C. Tangana, entre otros. En el Teatro Ortega, Ochoa estará acompañado por Jorge Maturell (percusión mayor), José Ángel Martínez (bajo), Eglis Ochoa (percusión menor y coros), Osnel Odit (guitarra segunda y coros) y Raony Sánchez (trompeta).

Por su parte, Cyrille Aimé se subirá a ese mismo escenario al día siguiente, sábado 19 (20:30 horas), para protagonizar el concierto de clausura del IX Jazz Palencia Festival, que ha contado este año también con las actuaciones de otros grandes músicos del jazz internacional como el trombonista estadounidense Steve Turre, el pianista gaditano Chano Domínguez —invitado en el concierto de homenaje a otra leyenda del jazz hispano, Tete Montoliu, ideado por otro mago del instrumento, el barcelonés Ignasi Terraza—, el guitarrista alemán Joscho Stephan y el violinista rumano Costel Nitescu.

ESTRELLA TRIUNFANTE. La franco-dominicana Cyrille Aimée recalará en Palencia dentro de su actual gira, que incluye este mes de noviembre conciertos en Palm Springs (Estados Unidos), Ankara (Turquía) y otras cinco ciudades de España: Lugo, Guadalajara, Zaragoza, Barcelona y Madrid. La cantante reside actualmente en Nueva Orleans, una de las cunas del jazz, tras haber vivido durante una década en Nueva York, donde se consagró como «una estrella triunfante en la galaxia de las cantantes de jazz», según ‘The New York Times’.

Aimée ha ganado prestigiosos concursos internacionales, como el Sarah Vaughan y el del Festival de Montreaux. Desde sus primeros recitales y grabaciones, su estilo ecléctico —que incorpora toques de ‘gyspy swing’, ‘bossa nova’ y ritmos latinos— cautivó a la crítica por su fraseo único, sus ideas vigorosas y su imponente puesta en escena.

Esta capacidad no ha hecho sino crecer, aplicando además técnicas de interpretación actoral en sus versiones de temas clásicos del jazz, el musical americano y composiciones propias. En 2019 publicó su disco ‘Move on’ en homenaje al mítico Stephen Sondheim, quien reconoció en ella el don de contar historias a través del canto, que engrandece al género del musical. El pasado año publicó el disco ‘I’ll be seeing you’, con uno de sus grandes colaboradores, el guitarrista Michael Valeanu. Cyrille Aimée acudirá al Teatro Ortega en formato cuarteto, junto al pianista Laurent Coulondre, el contrabajista Matteo Bortone y el batería Yonatan Rosen.

Junto a estos dos grandes conciertos, la novena edición del Jazz Palencia Festival se despedirá este fin de semana con la segunda de las actuaciones musicales de calle, este sábado 19, desde las 13:00 horas, con unos habituales del certamen, la Pixie & Dixie Band, banda de ‘dixieland’ que animará las calles del centro de la ciudad, con el sonido y el ambiente musical que recrea las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva York en la era del jazz. El grupo partirá del Parque del Salón a la una de la tarde e interpretará piezas por la Calle Mayor, hasta Barrio y Mier y la Plaza Mayor.