Gastronomía La Puebla desmiente rumores y reafirma la legalidad de su proyecto en el Salón de Isabel II

En un escrito remitido a los medios de comunicación, Gastronomía La Puebla, afirma que "en respuesta a recientes publicaciones y comentarios en redes sociales que han generado confusión y cuestionamientos sobre la legalidad y el desarrollo del proyecto de Gastronomía La Puebla en el Salón de Isabel II, la empresa emite este comunicado oficial para aclarar cualquier malentendido y reafirmar su total cumplimiento con las normativas vigentes. El proyecto de Gastronomía La Puebla se basa en la subrogación legal de la concesión original otorgada por el Ayuntamiento de Palencia. Esta subrogación, plenamente legítima y amparada en el pliego de condiciones inicial, ha sido debidamente aprobada por las autoridades competentes. Además, la ampliación del espacio ha pasado satisfactoriamente los filtros de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Palencia, ajustándose a las modificaciones requeridas por dichas autoridades".

El comunicado continúa reafirman el cumplimiento legal y responsabilidad medioambiental del proyecto. Aseguran que "uno de los aspectos más discutidos ha sido la modificación del espacio y la eliminación de algunos árboles. Gastronomía La Puebla aclara que todas las intervenciones han sido avaladas por estudios de expertos forestales y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia. En particular, el traslado de un olivo, criticado en redes sociales, se ha realizado con éxito, y el árbol se encuentra actualmente en perfectas condiciones en su nueva ubicación. Respecto a las preocupaciones sobre el impacto acústico y las posibles molestias vecinales, la empresa ha implementado un sistema de aislamiento acústico que garantiza que las actividades en el espacio no afectarán a los residentes cercanos. Gastronomía La Puebla subraya que el espacio no se convertirá en una discoteca, como erróneamente se ha sugerido en algunos foros digitales, sino en un lugar destinado a la celebración de eventos sociales y corporativos, siempre respetando la normativa vigente".

El escrito asegura que "la inversión total en este proyecto es íntegramente privada. Hasta la fecha, la empresa ha abonado más de 56.000 euros en tasas municipales y ha realizado mejoras sustanciales en un edificio que es propiedad del Ayuntamiento, beneficiando así al patrimonio municipal y, por ende, a todos los palentinos. El proyecto también se distingue por su firme compromiso con la sostenibilidad. Una parte significativa del presupuesto se ha destinado a la instalación de un sistema de aerotermia para calefacción y aire acondicionado, complementado por la instalación de placas solares para la generación de energía limpia. Estas medidas permiten que el edificio sea prácticamente autosuficiente desde el punto de vista energético, minimizando su impacto ambiental".

En la nota de prensa se afirma que "además de las mejoras estructurales, Gastronomía La Puebla ha contribuido a la creación de empleo local. Desde que se hizo cargo del proyecto, se han generado varios puestos de trabajo directos y se ha colaborado con empresas locales en diversas fases de desarrollo, fomentando así la economía de la región. El nuevo espacio contará con dos áreas gastronómicas con propuestas basadas en productos locales y será un punto de referencia para la organización de eventos familiares, corporativos y congresuales. De este modo, se cubrirá una necesidad clave en la ciudad de Palencia, revitalizando el sector y generando valor a largo plazo. Gastronomía La Puebla no permitirá que se cuestione su proyecto sin fundamentos y ha presentado toda la documentación necesaria que acredita la total legalidad y viabilidad del mismo. Con este comunicado, la empresa reafirma su compromiso con Palencia y su dedicación a generar valor, empleo y bienestar para la comunidad".

Por último "Gastronomía La Puebla es una innovadora propuesta de hostelería y ocio ubicada en el emblemático Salón de Isabel II, un espacio de propiedad municipal que está siendo objeto de una significativa reforma para su acondicionamiento y mejora. El proyecto, que se desarrolla bajo concesión del Ayuntamiento de Palencia, incluye dos áreas gastronómicas diferenciadas, cada una con una oferta única basada en productos locales y cocina de mercado. El nuevo espacio está enfocado principalmente a la celebración de eventos sociales, corporativos y familiares, ofreciendo un entorno versátil y moderno para congresos, presentaciones y reuniones de todo tipo. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la revitalización del patrimonio municipal, busca ser un referente en la escena gastronómica y social de Palencia".