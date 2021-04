FIFCYL presenta un programa de conversaciones online con figuras emblemáticas del panorama internacional contemporáneo

La primera edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, FIFCYL, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, se está celebrando en Palencia desde el pasado martes día 20 y se podrá disfrutar, en hasta ocho espacios de la ciudad y provincia, hasta el próximo 29 de mayo.El festival reúne en Palencia a grandes nombres de la fotografía a nivel nacional e internacional del siglo XX y contemporáneos, a través de un programa con más de 25 actividades, entre las que destacan 11 exposiciones, nueve conversaciones y conferencias, proyecciones y el ciclo de cine con cuatro proyecciones seleccionadas por Isabel Coixet.

El programa de conversaciones y conferencias convierte a FIFCYL en un espacio de encuentro y debate, un lugar de confluencia intelectual, donde conversarán personalidades del mundo de la cultura, fotógrafos, historiadores, comisarios y otras figuras emblemáticas del panorama internacional contemporáneo. Todos ellos debatirán sobre el mundo del arte y la fotografía a partir del contenido de las distintas exposiciones. Las conversaciones se retransmitirán de forma online, a través del canal de YouTube y estarán disponibles en la página web del Festival www.fifcyl.com

Programa de conversaciones online

Mañana domingo 25 de abril, a las 17:00 horas, tendrá lugar la segunda de las conversaciones online ‘Un lenguaje cinematográfico en la intersección del documental y de la ficción’, con la participación de Nuria Giménez y Cristina Andreu.

En ella se debatirá en torno al mundo del cine, que ha ocupado dos campos bien definidos: el documental y la ficción. Estos dos géneros tienen sus especificidades claras, al igual que sus límites, y sus fronteras. Cada lenguaje habita un perímetro con unas pautas marcadas que han ido enunciando los historiadores. ¿Qué es lo que ocurre en el cruce, en la intersección de ambos géneros, en este umbral de ambos cuando no es ya ficción y tampoco documental? Nuria Giménez nació en Barcelona en 1976. Estudió Periodismo, Relaciones Internacionales y Realización de Cine Documental. Ha vivido en Berlín, París y Londres, donde ha ejercido varios tipos de trabajo, la mayoría sin ninguna relación con el cine ni entre sí. Ha realizado un cortometraje, Kafeneio (2016), y un largometraje, My Mexican Bretzel (2019).Cristina Andreu Cuevas es la Presidenta de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales desde 2018. Ha sido guionista y ha dirigido varios cortometrajes y de la película Brumal que fue nominado a los Premios Goya a la mejor dirección novel.

Jueves 29 de abril – 17:00 h - William Klein, un icono del siglo XX, con Roger Szmulewicz y David Campany.

La obra de William Klein es una referencia imprescindible de la fotografía del siglo XX. Su escritura se sitúa en la confluencia de la imagen fotográfica y de la secuencia fílmica. David Campany y Roger Szmulewicz tratarán la obra de Klein en este cruce, que es, en sí mismo, una especificidad de su lenguaje. Roger Szmulewicz es asesor y comisario de varias exposiciones para diferentes instituciones en Bélgica y en el extranjero. En 2000, abrió su galería FiftyOne Fine Art Photography en Amberes. David Campany es comisario, escritor y Director de Programas del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Entre sus libros figuran OnPhotographs (2020), A Handful of Dust (2015) y Photography and Cinema (2008).

Viernes 30 de abril – 17:00 h - Documentar el principio del Siglo XX, con Inmaculada San José Negro y Alfonso de Castro

La obra de Álvaro de Castro Cea se ha creado con unos fines específicos. Fotógrafo retratista del principio del siglo XX, sus fotografías servían para la documentación de identidad de las personas que venían a hacerse una fotografía. Hoy, estas fotografías, además de tener una gran calidad estética, nos informan y documentan aquellos tiempos. Es interesante analizar como una simple fotografía de identidad puede llegar a ser un testimonio de toda una generación.Alfonso de Castro Castrillo nació en la década de los años 60 en Ampudia. Nieto e hijo de los fotógrafos, empezó desde pequeño a respirar ese ambiente fotográfico en casa. Inma San José Negro (Valladolid. 1967) trabajó como reportera gráfica entre 1988 y 1994 en diferentes medios de comunicación. Lleva 26 años como fotógrafa en el Archivo Histórico Provincial de Palencia, recuperando fondos fotográficos antiguos de fotógrafos de Palencia y provincia, para su organización, catalogación, digitalización y conservación de este maravilloso patrimonio gráfico.

Martes 4 de mayo – 17:00 h - La obra de Miguel Vallinas, con Miguel Vallinas y Tamara Kreisler

El trabajo de Miguel Vallinas trata la cuestión de la identidad y de su complejidad inherente. Sin embargo, estos planteamientos se resuelven en su fotografía de manera casi similar de una secuencia a otra. Esta conversación tratará cuestiones importantes como el modelo, la sistematización y la referencia a la historia del arte.Miguel Vallinas ha trabajado en televisión, fotografía editorial y sobre todo publicidad. En sus últimas colecciones, las más surrealistas, recurre al foto montaje estudiando al hombre abordándolo desde su identidad. Tamara Kreisler ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la filantropía y el arte. Es la tercera generación de amantes y profesionales del Arte de la familia Kreisler, propietarios de la Galeria Kreisler de Madrid que ha tenido sedes en Nueva York, Miami, Barcelona y Marbella.

Miércoles 5 de mayo – 17:00 h - La representación de la cultura afroamericana, con Sandro Miller y Patricia Smith

La sociedad estadounidense contemporánea no deja de plantearse la cuestión de la identidad afroamericana, su papel, su lugar, intentando constantemente integrarla en el seno de su cultura o, por el contrario, deshacerse de ella. Esta obra de Sandro Miller plantea esta misma cuestión y abre el debate sobre la integración de una sociedad cuyos orígenes ancestrales siempre han sido maltratados. En su mayoría autodidacta, Sandro se basó en los libros publicados por muchos de los grandes artistas canonizados en la historia de la fotografía. A través de sus imágenes, aprendió el arte de la composición, la iluminación y el retrato. Sandro se ha asegurado su lugar como uno de los mejores fotógrafos publicitarios del mundo.Patricia Smith (1955) es poeta, profesora y artista. Es autora de Incendiary Art (Northwestern University Press, 2017), ganador del Premio de Poesía Kingsley Tufts 2018 y del Premio del Libro de Los Ángeles Times 2017 en poesía.

Martes 11 de mayo – 17:00 h - Los Premios LucieAwards, con Susan Baraz y Anne Morin

Los premios Lucie Award son una institución de prestigio internacional que, desde hace más de veinte años, otorga premios a los fotógrafos contemporáneos según diferentes categorías. La exposición «Best of Show», que forma parte de la primera edición del Festival, ofrece un panorama de la creación contemporánea y deja entrever las problemáticas que plantean los fotógrafos de hoy en día. Susan Baraz está considerada una experta en el campo de la fotografía artística y trabaja estrechamente con galerías establecidas y coleccionistas en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido para promover a nuevos fotógrafos. Es copresidenta y miembro fundador de los premios Lucie, considerados como los premios de la Academia en el campo de la fotografía. Anne Morin (Francia, 1973) es licenciada por la ÉcoleNationale de Photographie d’Arles y la École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier. Es comisaria del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León.

Miércoles 12 de mayo – 16:00 h - La enseñanza de la Fotografía, el mercado internacional para la nueva generación de Fotógrafos, con Marta Gili y AnneMorin.

La Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles (Francia) es una escuela de referencia a nivel mundial. Marta Gili, antigua directora del Jeu de Paume abordará las cuestiones de las nuevas generaciones de fotógrafos, y cómo se sitúan en el mercado laboral o artístico. ¿Qué lugar hay para las nuevas generaciones de fotógrafos? Desde septiembre de 2019, Marta Gili (Barcelona, 1957) es directora de la École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles (Francia). De 2006 a 2018 fue directora de la Galerie Nationale du Jeu de Paume, París; y de 1991 a 2006 directora del Departamento de Fotografía y Artes Visuales de la Fundació «la Caixa» de Barcelona.Ha organizado y comisariado numerosas exposiciones, ha editado más de 300 libros y ha dado conferencias en centros de enseñanza superior y universidades de Francia, España y el extranjero.

Miércoles 19 de mayo – 17:00 h - Las especificidades del Polaroid, con William Ewing

La Polaroid ha sido, por sí sola, una institución que ha desempeñado un papel en la sociedad, en la cultura y también en la Historia de la Fotografía. Bill Ewing tratará el fenómeno Polaroid a través de un prisma múltiple e histórico.William A. Ewing es comisario, autor y director de museos. Sus exposiciones se han presentado en cientos de museos de todo el mundo, como el Museo de Arte Moderno y el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York; el Centro Pompidou, el Museo Carnavelet y el Jeu de Paume de París; las galerías Serpentine, Barbican, Saatchi y Hayward de Londres, y la National Gallery de Melbourne, entre otras.