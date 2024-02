El festival Palencia Sonora da a conocer su cartel por días

Más de treinta nombres integran el cartel del Palencia Sonora 2024, que, entre los días 6 y 9 de junio, reunirá a grupos consolidados y a artistas emergentes en una cita que llenará de la mejor música el Parque del Sotillo y diversos espacios del centro histórico y monumental de la capital palentina.

La organización de la cita musical ha dado a conocer su cartel por días, que tendrá como principales atractivos de la jornada del viernes 7 los directos de Shinova, Sexy Zebras, Delaporte y Siloé y entre los nombres destacados de su cartel para el sábado 8 a Arde Bogotá, Pongo, El Columpio Asesino o Rodrigo Cuevas. Este próximo miércoles 28 de febrero , a las 12.00 horas, saldrán a la venta las entradas por días, que podrán adquirirse en la web www.palenciasonora.com a un precio de 55 euros. Además y como novedad esta edición, los asistentes al festival tendrán a su disposición lanzaderas de autobús que realizarán viajes de ida y vuelta desde Valladolid hasta Palencia (a la venta en la web de Enterticket).

Jornada de bienvenida: jueves 6

La irreverencia y la acidez del quinteto madrileño Parquesvr, autores de temas como Lance Armstrong y Farlopero, desembarcarán en el festival el jueves 6 de junio, día en el que también lo hará el cruce de trap, rap, punk y música electrónica que caracteriza a HOFE x 4:40, proyecto conformado por el cantante Igotz Mendez y los productores Xabier Lafuente y Marcos Galech, procedentes de la escena underground del País Vasco y Navarra. El arandino Barry B, cuya canción Kit Kat lo puso en el radar de Sony Music, con quien prepara su primer álbum tras el EP Eternal Pink, completará la programación en la jornada de bienvenida del festival.

Cartel del viernes 7

Ya el viernes, será el turno de la banda de indie Shinova, integrada por el bajista Ander Cabello y el cantante Gabriel de la Rosa, que llegan a Palencia con El presente, su séptimo álbum. También lo hará ese día el trío madrileño Sexy Zebras, en gira con Jaleo, todo un

ejemplo de energía sobre el escenario en una reivindicación de sus raíces moldeada por la experiencia que dan diez años frente al público. Repiten en el festival Sandra Delaporte y Sergio Salvi, componentes del dúo de tecno Delaporte, una de las bandas más populares del panorama actual y que ya llenaron la plaza de San Miguel en 2022. Los vallisoletanos Siloé, grupo que, en su último disco, Santa Trinidad, conjuga el folk, el pop y el rock con la electrónica y que integran el vocalista Fito Robles, el guitarrista y productor Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, será otro de los protagonistas de la jornada del viernes, en la que también actuará Queralt Lahoz, artista catalana de raíces andaluzas que presentará las canciones que forman su nuevo EP, Alto cielo.

Suerte, chica es el título del álbum debut de Shego, banda de espíritu contestatario ganadora del premio MIN —los galardones de la música independiente— al mejor artista emergente y que también llegará el viernes al Palencia Sonora con sus letras cargadas de punk feminista. Al «pop distendido» se acerca Besmaya, dúo formado por Javier Echávarri y Javier Ojanguren que llega a la cita musical con potentes melodías de estribillos cantables y pegadizos, mientras que a ritmos rumberos mezclados con tecno berlinés se aproxima el quinteto Habla de mí en presente. La actriz y poeta hispanoargentina María Solá encabeza el conjunto Jordana B, que acercará a los aficionados sus canciones pegadizas e irónicas acompañadas de una potente puesta en escena.

El Escenario Universidad de Valladolid (UVa) – Centro Buendía, acogerá la actuación de los vallisoletanos Lucía López Enríquez y Santi Sierra, integrantes de Delameseta, grupo que busca recuperar la tradición musical castellana y actualizarla con ritmos electrónicos. Castellanos, pero procedentes de Salamanca, son los miembros de Chef Creador, que llegan a este escenario con No estoy bien (pero no pasa nada), un adelanto de su próximo álbum en el que visten ritmos pop de «ironía envenenada», mientras que Tatuaje, el dúo afincado en Barcelona formado por Mike Fernández y Paco Fuster, mostrarán ese estilo característico que surge de la fusión de guitarras afiladas con sintetizadores, cajas de ritmos y autotune. Para los amantes de la música electrónica, el espacio La Isla volverá a convertirse en la meca de los DJ con las sesiones de Yahaira, Say Yes DJ y Brian de Calma.

Platos fuertes: sábado 8 de junio

El sábado 8 promete ser una jornada para el recuerdo con la llegada de algunos de los grupos y artistas con mayor proyección de la escena musical contemporánea. Arde Bogotá, una de las bandas revelación del momento, con dos nominaciones a los Grammy Latinos 2023 —Mejor Álbum de Rock por Cowboys de la A3 y Mejor Canción de Rock por Los perros—, recalará en el Palencia Sonora para reivindicar los «claroscuros» de su generación el mismo día en el que también se subirá al escenario Pongo, cantante angoleña radicada en Lisboa y referente del kuduro que hipnotizará al público con su voz enérgica y sus ritmos afro-portugueses.

Históricos del Palencia Sonora, los miembros de El Columpio Asesino visitarán de nuevo el festival como parte de su gira de despedida, Amarga Baja, con la que dicen adiós a una trayectoria de dos décadas que los ha convertido en un icono de la música alternativa a través de una amalgama de estilos del que dan fe himnos como Toro y Ballenas muertas en San Sebastián. Icono del renacimiento del folclore del norte de España a través de su fusión con elementos electrónicos, Rodrigo Cuevas se ha labrado un nombre en la escena artística española con sus puestas en escena plagadas de teatralidad como la que subirá al escenario de la cita palentina el sábado 7 y en la que seducirá al público con su último

álbum, Manual de romería. Con credenciales similares se presenta el gallego Alejandro Guillán Castaño, que, bajo el nombre Baiuca, ha indagado en la música de su tierra con álbumes como Solpor y Embruxo, cuyos temas presentará ante el público festivalero ese mismo día.

También repite en el Palencia Sonora Cala Vento, dúo de rock alternativo formado por los ampurdaneses Aleix Turón y Joan Delgado que, tras recalar por primera vez en 2017, vuelven al Parque del Sotillo con Casa Linda, disco sobre la identidad y el hogar que lucirán en uno de sus habituales directos llenos de energía juvenil y espontaneidad. Si bien se ha subido a los escenarios palentinos con Los Planetas, el guitarrista de la mítica banda, Florent Muñoz, lo hará en esta ocasión con Florent y Yo, nombre que sirve a la vez de seudónimo y título de su primer álbum en solitario, una simbiosis entre lo acústico, lo eléctrico y lo electrónico.

Electrónica combinada con toques del grunge más noventero es, precisamente, la mezcla que caracteriza a Los Invaders, grupo que ha bautizado su estilo como «rock espacial» y cuyo primer álbum, It’s not a revolution if you can’t dance it, se coló entre los mejores discos del año seleccionados por los periodistas de Radio 3 Virginia Díaz y Julio Ródenas, mientras que los debutantes Fundación Francisco Frankenstein completarán el día con una combinación de efectismo musical e irreverencia de letras que los aproxima al punk más gamberro de los ochenta. Finalmente, en el espacio La Isla, los DJ Yung Prado, Umami y Ms Von Disko harán bailar a todos los asistentes.

Jornada de despedida: domingo 9

Ya el domingo, los aficionados a la música independiente podrán disfrutar de dos propuestas muy diferentes. Cáusticos y considerados como una de las bandas más frescas, frontales y eléctricas de España, Camellos será uno de los encargados de clausurar la vigesimoprimera edición del Palencia Sonora con su tercer álbum, Manual de estilo, donde vuelven a hacer gala del humor negro y la potencia melódica que los caracteriza, mientras que los burgaleses El Nido, cuarteto integrado por Rodrigo Cachorro, Álvaro Herreros, Eneko Lekunberri y Nacho Prada, servirá de contrapunto con su reivindicación acústica del folclore castellano, en la que actualizan la tradición de las jotas y otros ritmos de la tierra.

Lanzaderas desde Valladolid

Ya están disponible para su venta a los aficionados del festival (a través de la web de Enterticket: https://www.enterticket.es/eventos/autobus-lanzadera-palencia-sonora-2024-272815) los billetes de autobús entre la capital vallisoletana y el Palencia Sonora. El viernes 7 de junio, la lanzadera saldrá a las 18.00 horas desde la entrada de la Feria de Valladolid, con la vuelta programada para las 04.30 horas desde la parada de autobuses del festival, mientras que, el sábado 8, llevará a cabo el mismo recorrido, pero con salida a las 17.30 horas y regreso a las 04.30 horas. El precio por billete de ida y vuelta diario es de 20 euros, con una oferta la primera semana que lo deja en 18 euros y a los que hay que sumar otros dos euros en concepto de gastos de gestión. En el caso de viajar ambos días, el precio asciende a 36 euros, con otros 3,60 euros de gastos de gestión.

Entradas por días

El festival pondrá este miércoles 28 de febrero a la venta sus entradas de día, cuyo precio asciende a 55 euros. Podrán adquirirse a través de la página web www.palenciasonora.com y www.notikumi.com.

Organización y patrocinadores

El festival cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León. Cuenta además con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Imagin-Carné Joven, Palausa Citröen y la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que genera encuentros en torno al directo, así como con la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.