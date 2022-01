Fernández Mañueco presenta las1.000 medidas de su programa electoral

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy en Becerril de Campos un programa con 1.000 medidas para la modernización, la protección de las personas y la creación de oportunidades de futuro, “el mejor programa para las personas de Castilla y León. Es un programa que es fruto de la participación y se nutre de nuestro contacto constante con la sociedad, de las ponencias del Congreso del Partido Popular de Castilla y León, de los foros que hemos celebrado estos días y del diálogo con distintos colectivos del tejido económico y social”.

FAMILIA

El presidente popular afirmó que “tenemos una política potente de familia, con medidas de vanguardia, que vamos a mejorar, con una inversión global de 1.500 millones de euros esta legislatura. La gratuidad de la educación de 0 a 3 años, empezando por la de 2 a 3 años en septiembre. Las medidas de conciliación y corresponsabilidad, como el Bono Concilia de 750 euros para guarderías, que vamos a ampliar en el futuro”.

“Los programas Madrugadores, Tardes en el Cole y el programa «Crecemos», será gratuito para niños de 0 a 3 años en pequeñas localidades. Ampliaremos el programa Conciliamos para la atención de niños y niñas en periodos vacacionales, con más horarios y con más supuestos de gratuidad. También ponemos a disposición de las familias ayudas para libros de texto, para el comedor y el transporte escolar”.

“Las familias cuentan con distintas bonificaciones en varios de estos servicios, especialmente las numerosas, monoparentales y con personas con discapacidad. También tenemos una amplia cartera de ayudas a las familias más vulnerables, como la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de emergencia social. Y crearemos los Bonos de Urgencia Social para atender situaciones puntuales, como hemos hecho con la ayuda extraordinaria contra la pobreza energética a familias vulnerables”.

“Por otra parte, para favorecer la natalidad. Tenemos ya deducciones en el IRPF que vamos a aumentar al 40% en el mundo rural; y como alternativa para las familias que lo prefieran, voy a implantar un cheque bebé, una ayuda directa por nacimiento o adopción: 1.500 euros por primer hijo, 2.000 por segundo y 2.500 por tercero, con un 40% más en el mundo rural, para ayudar a madres y padres en ese momento tan importante de sus vidas. Agilizaremos los plazos para adopción, con ayudas económicas en el caso de que los hijos requieran cuidados especiales. Además, facilitar el acceso a los tratamientos de fertilidad a todas las mujeres que lo precisen, incrementando las prestaciones y reduciendo las demoras”.

VIVIENDA

Fernández Mañueco también aseguró que “ante la ineficacia de Sánchez, nosotros también apostamos una potente política de acceso a la vivienda. En Castilla y León, todos los jóvenes que solicitan ayuda al alquiler, y cumplen los requisitos, reciben de la Junta el 50% de la renta que pagan. Y llegaremos hasta el 60%, y al 75% en el medio rural, tengan o no ingresos”.

“Durante estos tres años, hemos ayudado a 13.700 jóvenes a pagar la mitad de su alquiler con 26 millones de euros en total. Y queremos ayudar en la próxima legislatura, llegaremos a 20.000 jóvenes con una inversión de 35 millones. Desde Castilla y León también facilitamos la compra de vivienda: Avalaremos hasta el 20 % de la hipoteca a los jóvenes que accedan a una vivienda libre o protegida en cualquier municipio, con límites amplios de ingresos y precio”.

“Los jóvenes tendrán viviendas un 20 % por ciento más baratas en nuestras promociones de protección pública en el medio rural. Y los jóvenes no pagarán impuesto de Transmisiones por su vivienda en zonas rurales en riesgo de despoblación. Y para el resto de la población, el tipo bajará del 8 al 3 por ciento”.

“Ampliaremos el parque público de vivienda de Castilla y León mediante la incorporación de 1.500 nuevas viviendas. Implantaremos medidas de lucha contra la ocupación de viviendas, con asesoramiento a la víctima. Mantenemos distintas deducciones en materia de vivienda. En el IRPF, el 15% para los jóvenes por compra o rehabilitación el mundo rural. El 15% por rehabilitación por eficiencia energética o por accesibilidad para discapacitados. El 15% por rehabilitación para destinar al alquiler. Y en el impuesto de actos jurídicos documentados, un tipo reducido del 0,5% en escrituras de vivienda para jóvenes, personas con discapacidad y familias numerosas”.

BLINDAJE FISCAL

El líder popular recordó que “Sánchez sube impuestos y nosotros los bajamos. Sánchez no nos paga el IVA, nos margina en los fondos europeos, nos desprecia con los presupuestos y ahora quiere obligarnos a subir impuestos. Aquí no se va a reponer el impuesto de sucesiones, no se va a subir el IRPF, aquí Sánchez no va a castigar más a los castellanos y leoneses. No lo vamos a permitir. Por orgullo, aquí, no. En Castilla y León, no. Nos defenderemos con un blindaje fiscal”.

“Y vamos a seguir bajando impuestos. Voy a rebajar el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes y voy a crear nuevas deducciones: Por residir en zonas rurales en riesgo de despoblación. Y por traslado de residencia por motivos laborales a un municipio en riesgo de despoblación”.

“Y tenemos una veintena de deducciones en el IRPF que vamos a mantener y que suponen un ahorro de 40,8 millones al año a las familias: De vivienda, por familia numerosa, por paternidad, por partos múltiples, por cuidado de hijos, por cuotas de seguridad social de empleados de hogar, por donaciones para investigación, para el fomento del emprendimiento o para vehículos de energías limpias, entre otros”.

“Y, por supuesto, las bajadas fiscales de transmisión de empresas en el mundo rural, de compra y alquiler de explotaciones agrarias y las tasas de caza y pesca. El conjunto de beneficios fiscales que vamos a aplicar dejará en el bolsillo de las familias y empresas más de 500 millones de euros al año”.

“La primera dotación de 20 millones del nuevo fondo de cohesión para ayuntamientos y diputaciones para inversiones que creen empleo y fijen población. El Plan de Internacionalización empresarial para incrementar un 15% las empresas exportadoras y llegar a 8.000 esta legislatura”.

AYUDA A LOS AUTÓNOMOS

Fernández Mañueco señaló que “también vamos a ayudar a los autónomos. Estamos a su lado. La ineficacia de Sánchez es patente con los autónomos. Sánchez sube las cuotas a los autónomos, nosotros mejoramos las ayudas. - Cuota cero para nuevos autónomos en los dieciocho primeros meses, y treinta meses en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes”.

“Una ayuda de hasta 3.000 euros para los que ganen tamaño empresarial aumentando la plantilla media en el último año. En el caso de contratar el primer trabajador, la ayuda iría desde los 5.000€ hasta los 9.500€. Una ayuda de 3.000 euros para autónomos que implanten actividad económica en poblaciones de menos de 500 habitantes”.

“Ayudas directas a la digitalización a autónomos, para ser más competitivos. Ayudas a las mujeres autónomas tras la maternidad, entre 1.000 y 2.000 euros. Los autónomos no están solos. Mi gobierno está a su lado. Sánchez debe dar un paso atrás y dejar de dar hachazos a los autónomos”.

CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

“Voy a defender a esta tierra de las políticas de Sánchez”, aseguró el popular y añadió que “la ineficacia de Sánchez pone en peligro muchos empleos y a muchas familias. Lo vemos también con el facturón de la luz, el IPC desbocado y la subida de combustibles. Sánchez se cruza de brazos”.

“En Castilla y León luchamos contra la pobreza energética. Con la ayuda de 130 euros para 45.000 familias vulnerables. Con 8 millones para incrementar los fondos para servicios sociales de los ayuntamientos, con la subida de las prestaciones económicas a 77.000 personas dependientes y con acuerdos con las empresas energéticas para evitar cortes de suministros”.

DEFENSA DE AGRICULTORES Y GANADEROS

El presidente del PP también manifestó que “la ineficacia de Sánchez es un suma y sigue. Hemos sufrido ataques a nuestro campo, al azúcar de remolacha o la carne, y Garzón sigue de ministro porque Sánchez no le cesa. Nosotros defendemos a nuestros agricultores y ganaderos. Nos alimentaron en los más duro de la pandemia y ahora los vamos a cuidar. Y vamos a destinar más de 120 millones de euros a ayudas a la industria agroalimentaria”.

“También hemos sufrido ataques en otros sectores esenciales en Castilla y León. Como la automoción, el intento de cierre de la estación de Navacerrada o el cierre precipitado de las minas y las térmicas. Yo voy a seguir defendiendo a Castilla y León de los ataques de Sánchez a nuestro campo y a Castilla y León. Esos ataques le van a pasar factura en las elecciones del 13 de febrero”.

Finalmente, Fernández Mañueco manifestó “que el programa del Partido Popular es el mejor, es el proyecto que necesita Castilla y León y el que quiero liderar para transformar esta tierra y avanzar en la modernización, la protección de las personas y las oportunidades de futuro”.