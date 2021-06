Los familiares de los cerca de 600 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio disponen de una app móvil para conocer en tiempo real la situación de la prestación e interactuar con los profesionales

Los familiares de los cerca de 600 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Palencia disponen de una app móvil para conocer en tiempo real la situación de la prestación e interactuar con los profesionales encargados de la misma, "en lo que es un claro ejemplo de la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de un servicio de por sí muy bien valorado", indicó la concejal de Servicios Sociales, Raquel Martín.

'Asisto', que el nombre que recibe esta herramienta informática, "desarrollada de forma interna por la empresa adjudicataria del contrato, Senior", apuntó Martín, también es utilizada por los coordinadores y auxiliares del servicio, "al objeto de gestionar la planificación de tareas, incidencias, horarios, cuadrantes e incluso la facturación por cada usuario", y los trabajadores de los CEAS, "facilitando de forma muy importante el seguimiento del contrato y todos los servicios que en él se engloban", agregó.

Además de erigirse en el punto de referencia al que todos los actores que forman parte del SAD puede acudir en caso de necesitar cualquier tipo de dato al respecto del servicio, "independientemente del motivo o del momento", apuntó la edil, 'Asisto' también se ofrece como un "cauce de comunicación activa y diaria con los profesionales para promover la participación de los familiares, más allá de la de los propios usuarios, en el diseño de la prestación o prestaciones que mejor se ajusten a sus necesidades o estilo de vida", manifestó.

"Desde conocer el número de horas concedidas, a la comunicación de incidencias, pasando por los horarios, la realización de peticiones o el conocimiento del auxiliar encargado de la prestación. Todo esto es posible con la novedosa aplicación que Senior pone a disposición de los familiares de usuarios y que constata el compromiso de la empresa con la prestación del mejor servicio posible", aseguró Raquel Martín, quien agradeció esta iniciativa e hizo un llamamiento a los potenciales usuarios para que se la descarguen "y comiencen a disfrutar de las ventajas que tiene el acceso a toda la información desde nuestro teléfono móvil".

Balance 2020

Además de presentar la app 'Asisto', la concejal de Servicios Sociales, que estuvo acompañada por el delegado de la empresa adjudicataria del SAD, José Manuel Millán, aprovechó la ocasión para hacer balance del año 2020, "en el que se atendió a un total de 657 usuarios (427 mujeres y 230 hombres) y se repartieron más de 3.000 comidas al mes", reveló la munícipe.

Hay que recordar que el SAD se establece como "una de las herramientas básicas de las que se dota el Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o dependientes, mantener su autonomía personal y permitir que sigan residiendo en sus propios domicilios", manifestó Martín, y que, en ese sentido, ayuda de forma clave en la "preservación del bienestar, la dignidad y el envejecimiento activo de las personas mayores".

Teniendo en cuenta ese objetivo, "además del modelo propugnado por la propia empresa en el que el usuario es la figura central de todo el proceso de atención, orientando la misma en función de sus necesidades", esgrimió la responsable municipal, la actividad desarrollada durante el ejercicio 2020 por todos los trabajadores, tanto de la empresa como de los CEAS, ha sido vital para lograr que los efectos de la pandemia, "fueran los mínimos posibles dentro de un colectivo tan vulnerable como es el que componen los beneficiarios del SAD, con un 72% de personas de más de 81 años", reconoció.

Es por ello que Ayuntamiento y empresa se coordinaron desde el primer momento no sólo para seguir prestando el servicio, "introduciendo estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios entre trabajadores y usuarios", sino para reforzar el mismo, "aumentando el número de menús mensuales repartidos (un 23% más que en 2019), el de horas de trabajo o personal, por ejemplo", llegando a crear un 'Equipo COVID' con voluntarias, que, tras formarse específicamente, "se encargaban de acudir a las casas de las personas que se encontraban guardando cuarentena".

A pesar de que durante la primera ola el número de usuarios se resintió de forma importante (150 bajas temporales y 1.400 horas menos al mes de servicio), "fruto principalmente del miedo al contagio por parte de los familiares", el trabajo responsable de empresa y Consistorio para dar confianza a estos, mediante la realización de test masivos a todos los trabajadores, "logrando un 100% de negativos", entre otras cosas, permitió que el número de usuarios prepandemia se recuperara casi por completo durante el mes de junio, "el cuál se ha mantenido hasta final de año en el entorno de los 650", aseguró la concejal.

"El balance del ejercicio 2020 en el SAD, a pesar de todas las dificultades a las que hemos tenido que hacer frente, no puede ser más que positivo", declaró Raquel Martín, quien no quiso dejar pasar la oportunidad para dar las gracias a todos lo que lo han hecho posible, empresa, trabajadores, funcionarios de los CEAS y Concejalía de Servicios Sociales, familiares y usuarios, "porque de no haber estado todos a una, sacar esto adelante, y hacerlo de una manera tan solvente, hubiera sido imposible"