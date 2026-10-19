El escritor Miguel Barrero gana el IX Premio ‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz

El jurado del IX Premio Internacional ‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz, que organiza el Festival Internacional Jazz Palencia y patrocina la firma óptica palentina, ha acordado conceder el galardón al escritor Miguel Barrero por su relato «El hombre que todavía recordaba a Lester Young», una narración que ha merecido el reconocimiento del jurado por su buena factura literaria y su capacidad para trasladar al lector al mundo del jazz.

El jurado ha destacado especialmente la calidad de sus extraordinarios diálogos que se integran con naturalidad en el desarrollo de la historia y contribuyen a construir un relato de notable solidez narrativa. Asimismo, ha valorado el realismo con el que el autor recrea el ambiente jazzístico, en una obra que sitúa la música en el centro de la experiencia literaria.

Miguel Barrero (Oviedo, 1980) es escritor y periodista. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con numerosos medios de comunicación y publicaciones culturales. Es autor de una amplia obra narrativa y ensayística que incluye títulos como Espejo (2005), Los últimos días de Michi Panero (2008), Camposanto en Collioure (2015), El rinoceronte y el poeta (2017), La otra orilla (2023) y El guitarrista de Montreal (2025), este último centrado en la relación entre Federico García Lorca y la vocación musical de Leonard Cohen. Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros, con los premios Asturias Joven de Narrativa, Juan Pablo Forner, el Premio Internacional de Literatura de la Fundación Antonio Machado y el Rodolfo Walsh. Desde finales de 2023 dirige la Semana Negra de Gijón.

El escritor asturiano recibirá un premio en metálico de 2.000 euros, así como un lote de libros valorado en 200 euros del sello editorial Menoscuarto, colaborador del certamen.

La entrega del galardón tendrá lugar durante el concierto inaugural del Festival Internacional Jazz Palencia, el próximo 7 de noviembre en el Teatro Principal de Palencia.

Accésit para Javier Mulfó por «Mr. Cent & J. Falace»

El accésit, dotado con 300 euros y un lote de libros de Menoscuarto valorado en 200 euros, ha correspondido a Javier Mulfó por su relato «Mr. Cent & J. Falace». El jurado ha valorado especialmente la originalidad de la propuesta y su magnífica reconstrucción de la memoria del jazz, abordada desde una perspectiva narrativa en la que destaca el empleo de un humor desenfadado e inteligente.

Mulfó es pianista y ha realizado diferentes talleres de escritura creativa, dos ámbitos, el musical y el literario, que confluyen en este relato distinguido por el jurado. Su propuesta recupera la memoria del jazz mediante una mirada singular, en la que el humor se convierte en un recurso expresivo al servicio de la narración.

Según recogen las bases del certamen, tanto el relato ganador como el merecedor del accésit formarán parte de una publicación especial que se editará coincidiendo con la celebración del ciclo musical en noviembre. El libro se distribuirá gratuitamente entre el público asistente al festival y también estará disponible en librerías y bibliotecas de toda España.

El promotor del festival, el editor José Ángel Zapatero, ha puesto en valor la colaboración de Ramos Ópticos en el mantenimiento de este premio literario, una iniciativa que contribuye a difundir el Festival Internacional Jazz Palencia más allá de su programación musical y a estrechar los vínculos entre dos expresiones artísticas, la literatura y el jazz, que comparten una larga tradición de influencias mutuas.

Un jurado presidido por José María Merino

El jurado de esta novena edición ha estado integrado por José María Merino, escritor y académico de la Real Academia Española; José Ángel Zapatero, editor y promotor del festival; Guillermo Ramos, empresario y patrocinador del Premio; Luis Alberto de Cuenca, escritor, crítico literario y académico de la Historia; y José Miguel López, periodista y exdirector del programa Discópolis de Radio Nacional de España.

Con este fallo, el Premio Internacional ‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz alcanza su novena edición y mantiene su propósito de fomentar la creación literaria inspirada en este género musical, incorporando la palabra escrita a la actividad cultural que desarrolla cada otoño el Festival Internacional Jazz Palencia.