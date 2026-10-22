La enfermera palentina Zulema Hernández recibe en Málaga el Premio Nacional Piel de Mariposa por sus cuidados a un niño afectado por la enfermedad

Zulema Hernández Molledo, enfermera de Atención Primaria del Área de Salud de Palencia, ha recibido el pasado fin de semana el Premio Nacional de la Asociación DEBRA por su apoyo a la epidermólisis bullosa, enfermedad conocida como piel de mariposa. Este premio reconoce su extraordinaria dedicación en el cuidado de un niño de tres años afectado por esta enfermedad y que atiende desde que era un bebé en Villamuriel de Cerrato.

Este reconocimiento distingue de forma especial su dedicación y acompañamiento constante y destaca la labor indispensable del personal de enfermería en la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados por piel de mariposa. Desde la Asociación DEBRA han trasladado que este galardón se otorga a personas y entidades cuya aportación marca una diferencia significativa en el día a día de los pacientes.

En el día a día, Zulema Hernández se desplaza al domicilio del menor para realizar las complejas curas con un mimo y una delicadeza excepcionales. Consciente de lo doloroso que resulta el tratamiento de las ampollas, la enfermera integra el juego y la cercanía emocional durante cada sesión, logrando transformar un procedimiento habitualmente doloroso en un espacio seguro y distendido para el pequeño, mitigando así el malestar en su rutina.

La entrega del galardón ha tenido lugar el pasado sábado en Estepona (Málaga), en el marco del Encuentro Nacional de Familias Piel de Mariposa, una cita anual que reunió a afectados, familiares y profesionales para compartir avances y visibilizar la realidad de esta patología.

Considerada una enfermedad rara o de baja prevalencia, la piel de mariposa afecta en España a más de 500 personas. Al tratarse de una patología poco frecuente e incurable, el apoyo y compromiso de los profesionales sanitarios resulta crucial para aliviar el enorme impacto diario que genera tanto en la vida de quienes la padecen como en la de sus familias.

La Epidermólisis Bullosa (EB) es una enfermedad genética e incurable, caracterizada por una extrema fragilidad en la piel y las mucosas. Cualquier mínimo roce o contacto puede provocar heridas y ampollas similares a quemaduras graves, lo que requiere curas diarias de gran complejidad y una atención sanitaria especializada y continua.