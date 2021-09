El dron de tráfico vigiló en las carreteras palentinas a 200 vehículos y denunicó seis incumplimientos de stop

El miércoles y el jueves de la pasada semana, el dron de la Dirección General de Tráfico, apoyado por las patrullas de la Guardia Civil, ha vigilado el comportamiento de los conductores en las carreteras palentinas A-67 (Palencia-Santander), N-120 (Logroño-Vigo), CL-615 (Palencia-Guardo), CL-613 (Palencia-Sahagún) y P-225 en las proximidades de la localidad de Membrillar.

Durante estas actuaciones la aeronave de Tráfico ha observado el comportamiento de 200 vehículos y ha detectado seis infracciones por incumplir sus conductores el deber de detener totalmente sus vehículos ante una señal de "stop" existente en diversas intersecciones de la provincia.

Los denunciados recibirán, junto a la denuncia, una fotografía hecha por estas aeronaves en el momento de la infracción.

Desde el 1 de enero de este año hasta el día de hoy, Tráfico ha registrado 1.061 accidentes de circulación en nuestra provincia que han generado un balance de cinco fallecimientos y 128 heridos.

El pasado año 2020, a fecha de hoy y aun con los confinamientos y restricciones de circulación provocados por el Covid, Tráfico ya había registrado 989 accidentes de circulación en nuestra provincia que ya habían generado cinco fallecimientos y 113 heridos.

Estas aeronaves por control remoto realizan, básicamente, dos tipos de funciones:

1.- Vigilar el comportamiento de los conductores para denunciar a los infractores que, por ejemplo, conduzcan distraídos con el teléfono móvil, a quienes no tengan correctamente abrochado el cinturón de seguridad, a los que no respeten las debidas distancias de seguridad o a los que no respeten las normas sobre preferencia de paso.

2.- Los drones también pueden enviar imágenes en tiempo real a los centros de gestión de tráfico o a la Guardia Civil en las operaciones salida o retorno de las vacaciones y en las pruebas deportivas, romerías, marchas peatonales y otros eventos que se celebren sobre las carreteras.

Tienen instalada una cámara de alta definición para poder cumplir todas sus funciones.

Las ventajas de los drones frente a los helicópteros son su mayor agilidad y polivalencia y el reducido coste de sus horas de vuelo. Sin embargo, los drones tienen menos autonomía de vuelo y mucho menos radio de acción que los helicópteros

La aeronave que ha operado esta semana en Palencia está siendo utilizada en distintas provincias españolas. A medida que la Dirección General de Tráfico adquiera más drones, la vigilancia del tráfico interurbano con estas aeronaves se irá intensificando en las carreteras de toda España.