Disfruta de las 11 exposiciones del FIFCYL durante este puente

La primera edición del Festival Internacional de Fotografía-FIFCYL, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, convierte a Palencia durante estos días en cita obligada para todos los aficionados y amantes de la fotografía, con una destacada oferta artística y cultural, accesible para todos los públicos. Una gran propuesta para conocer durante el puente festivo con motivo del día de la Comunidad de Castilla y León, visitar Palencia y recorrer todos los espacios que han convertido a la ciudad en capital mundial de la fotografía durante estos días y hasta el próximo 29 de mayo.

Hasta once exposiciones en siete espacios de la ciudad y provincia: Museo de Palencia, Fundación Díaz Caneja, Centro Cultural Provincial, Plaza de la Inmaculada, Plaza Mayor, paseo de Isabel II y sala ‘nexo990’ en Monzón de Campos; así como el ciclo de cine en el Teatro Principal, con una selección de películas realizada por la directora y guionista Isabel Coixet, conforman el grueso del programa de actos presenciales durante estos días, que se completa con una oferta de conversaciones y conferencias online, con destacadas personalidades del mundo de la cultural y la fotografía a nivel internacional.

Exposiciones únicas e inéditas a nivel mundial

La primera edición de FIFCYL presenta un programa de exposiciones únicas e inéditas a nivel mundial, de acceso gratuito y en siete espacios de la ciudad y provincia. El Museo de Palencia acoge la exposición “New York, 1954-55” del fotógrafo y director estadounidense William Klein, creada expresamente para el Festival y que se exhibe por primera vez en España. Junto a la obra de Klein, en el Museo se puede disfrutar de la exposición de Lee Friedlander, “The New Cars, 1964”, que invita a observar y recorrer el paisaje social del sueño americano bajo la mirada del influyente fotógrafo. En el Museo también se muestran películas de la figura emblemática mundial de la fotografía y el cine experimental Robert Frank.

En la Fundación Díaz-Caneja. Museo de Arte Contemporáneo, se pueden visitar las imágenes del reconocido fotógrafo Joel Meyerowitz, que presenta un retrato del declive del sueño americano y los entresijos de la historia de este país, así como la muestra ‘Best of Show’, en colaboración con el Premio Lucie Awards de Nueva York, que presenta una visión panorámica de la creación contemporánea más vanguardista con la obra de autores de Estados Unidos, Taiwán, Inglaterra, España o Italia.

En el Centro Cultural Provincial se podrán descubrir más de 80 imágenes originales y únicas de los grandes nombres de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX, a través de la exposición ‘Splash’ de la Colección de Polaroids, con instantáneas desconocidas de artistas como Andy Warhol, Helmut Newton, Sally Mann, Willian Wegman o Walker Evans.

La Plaza de la Inmaculada acoge dos exposiciones, donde se expone ‘La transfiguración de lo común’, con algunas de las obras más emblemáticas de Valérie Belín, y la exposición ‘Glory: My Hair, My Soul, My Freedom’ de Sandro Miller, uno de los mejores fotógrafos y retratistas de nuestro tiempo, que propone una celebración en torno a la diversidad, el arte y la cultura de las mujeres negras.

En la Plaza Mayor de Palencia el Festival rinde homenaje al fotógrafo palentino Álvaro de Castro Cea, uno de los fotógrafos más representativos de Castilla y León a principios del siglo XX. Un recorrido por su obra a través de los retratos de antepasados, en colaboración con el Archivo Histórico Provincial

En el Paseo del Salón de Isabel II, se podrá recorrer la exposición del fotógrafo Miguel Vallinas ‘Segundas pieles’, con una galería de retratos de seres antropomórficos semi-animales y semi- humanos, donde aborda la cuestión de la identidad y su complejidad. Además, en el paseo se ha instalado una pantalla de gran formato, con proyección de imágenes de Gabriel Cualladó, películas de Vivian Maier, o la obra de fotógrafos que empiezan su trayectoria como Heng Zheng, Robin Plus o Sara Szabo, así como una selección de la obra de Patricia Escriche, fotógrafa española afincada en Berlín y que se está posicionando en la escena internacional.

FIFCYL también ha querido acercarse al medio rural, a través de la exposición ‘Ceci n’est pas’ del artista vallisoletano Miguel Vallinas, en el espacio de creación artística ‘nexo990’ de Monzón de Campos.

Ciclo de Cine presencial seleccionado por Isabel Coixet

Las personas amantes del cine y de la fotografía, van a tener la oportunidad de disfrutar en FIFCYL del ciclo de cine ‘Otras Miradas’ con cuatro películas vinculadas al mundo de la fotografía y seleccionadas por la directora, guionista y productora de cine Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020.

El Teatro Principal acogerá el ciclo de cine entre los días 25 y 27 de abril, con proyecciones de acceso libre y gratuito, previa recogida de invitación en las taquillas del Teatro Principal. El aforo para cada proyección es de 143 personas y las invitaciones se podrán recoger los días 23 y 24 de abril, de 12:00 a 14:00 y 18:00 a 19:30 horas; y los días 25, 26 y 27 de abril, de 17:00 a 19:00 horas.

La directora Isabel Coixet participará, dentro de la programación de FIFCYL, en la presentación online del ciclo de cine el domingo 25 de abril a las 12:00 horas, que se podrá seguir en el Teatro Principal, previa recogida de invitación, y de forma online a través del canal de YouTube y de la página web del Festival www.fifcyl.com.

Para ese mismo día, domingo 25, FIFCYL propone diferentes actividades, como son la proyección de ‘My Mexican Bretzel’ de Nuria Giménez Lorang / 2019 / 74 min. / España a las 13:00 en el Teatro Principal; y en este mismo espacio, la proyección de ‘Caras y Lugares (Visages, villages)’ de Agnès Vara, JR / 2018 / 94 min. / Francia, a las 19:00 horas. Además, a nivel online, a las 17:00 horas se presenta la conversación ‘Un lenguaje cinematográfico en la intersección del documental y de la ficción’, con la participación de Nuria Giménez y Cristina Andreu, donde se debatirá en torno al mundo del cine, que ha ocupado dos campos bien definidos: el documental y la ficción.

Un Festival innovador que se vive en toda la ciudad

La primera edición de FIFCYL se vivirá, hasta el 29 de mayo, en las calles y plazas de la ciudad de Palencia. De esta forma, el Festival se adapta a la situación de pandemia actual y organiza gran parte de su programación en espacios abiertos y al aire libre, así como el ciclo de cine con aforo limitado, además de una importante parte del programa a través de los canales online.

Todo el programa del festival se puede consultar a través de la página web del Festival www.fifcyl.com, que además cuenta con difusión a través de las redes sociales mayoritarias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.