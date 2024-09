El PP en la Diputación exige al Gobierno de Sánchez un sistema de financiación justo basado en la igualdad y solidaridad territorial

El Pleno de la Diputación de Palencia, celebrado esta mañana, ha aprobado la moción presentada por el Grupo Popular, con el apoyo de Vamos Palencia y del diputado independiente, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de IU, en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las comunidades y ciudades autónomas.

A través del texto los populares instan al Gobierno de España a defender la igualdad y la solidad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones.

Exigen al Gobierno que paralice cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por los partidos independentistas.

Solicitan que se “convoque de manera urgente” la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de recuperar las mínimas bases del consenso y que así se pueda abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad, la renovación del actual sistema de financiación autonómico.

Asimismo, instan al Gobierno a que garantice que la multilateralidad y transparencia son los principios sobre los que se fundamenta el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica; abandonando la bilateralidad con las CCAA.

Además, piden convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiación autonómica..

Basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años, y en el incremento exponencial del coste de los servicios públicos

Respetar la autonomía fiscal de las CC.AA. y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía.

Ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las CC.AA. y ciudades autónomas.

Garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE y facilitar a las CC.AA. disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE.

Los populares en la institución provincial consideran que la situación del sistema de financiación de las CC.AA se encuentra en una “encrucijada crítica” donde el Gobierno ha establecido una forma de hacer política basada en las “ambiciones personales de su presidente y alejadas del interés general y del bien común”.

Una forma de hacer política basada en la toma de decisiones “arbitrarias” que “dañan el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar”.

A juicio de los populares los pactos entre PSOE y ERC para asegurarse la investidura en Cataluña “suponen la quiebra” de uno de los valores democráticos más esenciales y que protege la Constitución Española: la igualdad.

“La igualdad desde el punto de vista territorial, por cuanto se desequilibra el sistema en la prestación de servicios públicos y, también, desde el punto de vista social.

El portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Juan Antonio Obispo, asegura que la ruptura de los principios de equidad y solidaridad cuenta con la permisividad del PSOE y por ello ha instado a los diputados socialistas en la Institución a que se pronunciaran a favor de Palencia y de los palentinos.

Obispo asegura que si llegan menos fondos a la caja común, Palencia recibirá menos recursos. “No es algo abstracto, no es un cero más o un cero menos; es menos dinero para las pensiones, para las inversiones o para financiar la educación, los servicios sociales o la sanidad”, ha reclamado.

A renglón seguido, el portavoz popular ha señalado que el PSOE es "rehén de los independentistas”.

Destaca que siendo optimista y pensando que los independentistas solo van a obtener entre un 30 y un 70 % de la cifra que pretenden conseguir, esto significa que Cataluña dejará de aportar a la caja común entre 6.600 y 15.400 millones de euros al año. “¿Es esa la igualdad y solidaridad que pretende el PSOE que haya en España?”, ha preguntado Obispo.

Ha concluido asegurando que la etapa de Sánchez, de Puigdemont, de Junqueras y de los demás “artífices de esta ruptura de la igualdad pasará a la historia más pronto que tarde”. Sin embargo, considera que el calado de sus decisiones generará un daño difícil de reparar. “Es el momento de preservar nuestro modelo de convivencia. Hablemos con nuestro voto de una igualdad en mayúsculas. Porque los palentinos no queremos ser más, pero tampoco menos que nadie”.