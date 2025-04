ACIARIUM-INDUCABLE, afincada en Venta de Baños, elegida para proyectos como la pista de Roland Garros y aeropuertos en EEUU

A lo largo del año 2024, han impulsado trabajos de diseño y fabricación en proyectos de gran envergadura como la cubierta retráctil de la pista de Roland Garros, las cubiertas de la terminal 1 del JFK Airport New York, la remodelación de la terminal del aeropuerto George Bush de Houston y el suministro de cables y montaje del parque Panaca, en Punta Cana, uno de los escenarios más grandes de América Central y Caribe.

El éxito de esta empresa familiar, ubicada en Venta Baños, reside en el trabajo y el esfuerzo de cada uno de sus empleados, la exigencia en la especialización y en el cuidado y la apuesta por los productos de calidad y seguridad, apostando por materiales fabricados en España. Cabe recordar, que en todos estos proyectos de remodelación y anclaje son muchas las empresas que se presentan, y es una satisfacción que esta empresa palentina haya sido la elegida para llevar a cabo estos trabajos.

Durante 2024 la empresa ACIARIUM – INDUCABLE de Venta de Baños, (Palencia) ha desarrollado, fabricado y participado en los proyectos singulares y siguientes obras de renombre:

ROLAND GARROS (PARIS, FRANCIA.)

Diseño y fabricación del sistema de cables y terminaciones para la sustentación de la nueva cubierta retráctil de la pista de aforo 10600 espectadores Suzanne Lenglen de Roland Garros. Esta cubierta de un diseño minimalista, ejecutada por las empresas francesa TESS y la Germana TAIYO EUROPE tiene una luz de unos 44 metros de ancho y unos 87 metros de largo cubriendo una superficie de 4800m2. El desarrollo, certificación, testeo, fabricación del sistema se inició en Marzo de 2023 y se concluyó en febrero/marzo de 2024.

JFK AIRPORT NEW YORK NEW TERMINAL ONE

La nueva terminal del aeropuerto de Nueva York contará con 23 puertas de embarque, unos 270.000m2 de superficie y un tráfico esperado de 23 millones de pasajeros al año. Esta nueva terminal contara con cubiertas de un polímero técnico ETFE soportadas en cables de acero inoxidable. Las suavizadas formas de los accesorios de los cables, respetuosas con la lámina polimérica y la fabricación con acero Español de altos estándares de calidad han hecho que ACIARIUM – INDUCABLE haya sido escogido para la fabricación de este elemento estructural. Desde Octubre de 2024 hasta Abril de 2025 ACIARIUM – INDUCABLE fabricará más de 5.000 cables con sus sistemas de ajuste específicos, comprendiendo 40 km de cable y 38 toneladas de Acero inoxidable para la cubrición de unos 30.000m2 de superficie.

REMODELACION TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL GEORGE BUSH DE HOUSTON

El proyecto de remodelación de esta terminal espera, tras una inversión cercana a 2500M$ un tráfico anual de 36 millones de pasajeros. En este proyecto, ACIARIUM – INDUCABLE, en sus Instalaciones de Venta de Baños, fabricará y manufacturará unos 1800 cables con un tratamiento especial contra la elongación. Estos cables soportarán una cubierta de un polímero técnico ETFE Gracias a las suavizadas formas de los accesorios de los cables, respetuosas con la lámina polimérica y la fabricación con acero Español de calidad contrastada ACIARIUM – INDUCABLE ha sido escogido para la fabricación de este elemento del sistema estructural de la nueva obra que se certificará por el estándar reconocido a nivel global LEED SILVER que garantiza sostenibilidad y responsabilidad medioambiental durante el diseño y la construcción de los edificios con esta certificación.

PARQUE PANACA PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA

ACIARIUM – INDUCABL Ha suministrado para el parque PANACA en República Dominicana cables y accesorios de montaje para la sustentación de la cubierta del auditorio “Travesía”, la estructura con una dimensión 5.300 metros cuadrados, con capacidad de 1.200 espectadores y uno de los más grandes actualmente en América central y Caribe. Se han suministrado más de 9 toneladas de cable y accesorios, algunos de los ensamblajes capaces de aguantar cargas de más de 100 Tn.

El parque Panaca Republica Dominicana contará con apertura en verano del 2025 y en su auditorio se realizará el espectáculo Travesía de clase mundial que fusiona la riqueza cultural de los cinco continentes con la majestuosidad de los caballos, auténticos protagonistas de esta experiencia.