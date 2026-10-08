Detenido un grupo criminal dedicado a la sustracción de catalizadores que actuaba en varias provincias españolas

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de un grupo criminal, asentado en la Comunidad de Madrid, dedicado al hurto de catalizadores que actuaba en varias provincias españolas. La operación se inició en el mes de julio, por parte de unidades de investigación de la Guardia Civil de Zaragoza, Palencia y Granada, tras la comisión de varios hurtos de catalizadores de vehículos estacionados en la vía pública. Como resultado de la información obtenida por los investigadores de las provincias afectadas, se pudo determinar que todos los ilícitos se habrían llevado a cabo por las mismas personas, asentadas en la comunidad de Madrid. Los sospechosos se desplazarían desde sus localidades de residencia hasta diferentes poblaciones y allí, durante la madrugada, sustraían catalizadores de vehículos estacionados en la vía pública. Tras la comisión de estos hechos regresarían nuevamente a su provincia donde procederían a la venta del material sustraído a personas de su entorno.

Una vez recabados los indicios que evidenciaban la implicación de los sospechosos en los hechos descritos, los investigadores se trasladaron a la localidad madrileña de Mejorada del Campo, el día 22 de septiembre, donde se procedió a la detención de tres hombres, nacionalidad rumana y edades comprendidas entre los 44 y 36 años, así como la investigación de otros dos hombres españoles de 35 y 31 años. Con estas detenciones se han esclarecido 40 delitos contra el patrimonio: - 17 hurtos de catalizadores sustraídos en la localidad de Cuarte de Huerva (Zaragoza) entre los días 12 al 17 de julio. - 5 ilícitos cometidos en Venta de Baños (Palencia), 5 en Laguna de Duero (Valladolid) y 4 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - 9 hechos delictivos por sustracciones de catalizadores en la provincia de Granada Esta operación se ha realizado por agentes pertenecientes al Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas (Zaragoza), Área de Investigación del Puesto Principal de Venta de Baños (Palencia) y del Área de Investigación del Puesto Principal de Guadix (Granada).