Destino Palencia continuará contando con al apoyo del público en las gradas

En un comunicado, el Destino Palencia informa que “tras la valoración de la asistencia de público en el partido ante Ibereólica Renovables Ourense, en el que los asistentes mostraron una actuación ejemplar y el acceso, estancia y salida del Pabellón se realizaron de forma ordenada y sin ningún percance, el club ha decidido permitir el acceso de público para el derbi del próximo viernes, 8 de enero, a las 19:00h. El aforo permitido será en esta ocasión de un 15% del total del Pabellón y se realizará una promoción especial con los Colaboradores, tanto Premium como Simpatizante, para agradecer su apoyo.

El acceso a la compra de entradas será a través del banner habilitado en la página web del equipo (http://www.palenciabasket.com) de la siguiente manera:

Los COLABORADORES PREMIUM podrán adquirir su entrada, de forma gratuita, desde hoy a las 18:30h y hasta una hora antes del encuentro.

Los COLABORADORES SIMPATIZANTES podrán comprar su entrada, al precio único de 10€, desde el martes 5 a las 17:00 horas y hasta una hora antes del encuentro.

Las ENTRADAS RESTANTES saldrán a la venta el jueves a las 00.00 horas a través de internet y, las que queden hasta completar el aforo establecido, en taquilla una hora antes del partido al precio de 20€.

Aprovechando la llegada de los Reyes Magos todos los colaboradores, tanto Premium como Simpatizantes, podrán adquirir dos entradas más al precio de 15€ cada una. Estas entradas serán de fondo y podrán adquirirse exclusivamente el Día de Reyes (6 de enero) a través de la plataforma entrando en la cuenta del propio colaborador. Las oficinas del club permanecerán abiertas martes y jueves de 17:00h a 19:00h. También podrán consultar sus dudas a través del teléfono del club: 601 40 34 54.

Las entradas son nominativas. Si la persona que va a acudir al partido no es la misma que aparece en la entrada debe rellenarse el documento de Responsabilidad frente al COVID-19 que se envía junto con la entrada y entregarlo en el acceso del Pabellón el día del partido. Rogamos que acudan al partido con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en la entrada, que estará abierta desde 1 hora antes del partido. Además, debido a la situación actual y como en el encuentro anterior, deberán cumplirse una serie de medidas: Las entradas serán numeradas y bajo ningún concepto se podrá ocupar otro asiento. El uso de mascarilla es obligatorio. No podrá consumirse comida o bebida dentro de la instalación. Una vez dentro del recinto no podrá abandonarse el mismo antes de la finalización del encuentro y, en el caso de hacerse, no se podrá volver a acceder a las instalaciones. Una vez ubicados en su asiento, rogamos se muevan lo menos posible y eviten formar grupos. En la entrada se les tomará la temperatura y deberán utilizar el gel hidroalcohólico para el lavado de manos. La salida se realizará de forma ordenada por la puerta más cercana a su localidad, manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones. Y lo más importante, disfruten del derbi y animen mucho a su equipo. ¡Les necesitamos!”