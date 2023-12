Casi 3.000 alumnos visualizan los cortos de MiniAguilar y Aula AFF

Uno de los principales objetivos del Aguilar Film Festival es inculcar la cultura cinematográfica entre el público infantil. Por eso, la cita aguilarense reserva siempre una parte importante de su programación a los más pequeños a través de MiniAguilar, concurso de cortometrajes de animación para el público infantil en el que se podrán ver 55 obras. Estos trabajos, con un doble componente lúdico y formativo, se proyectan en seis sesiones matinales ofrecidas desde el pasado lunes 4 hasta el viernes, 8 de diciembre.

Las proyecciones de los dos primeros días han sido reservadas a los centros educativos de Aguilar y Cervera, mientras que las de las tres jornadas siguientes estarán abiertas al público en general. Así, más de 800 alumnos de los colegios San Gregorio, Castilla y León y Modesto Lafuente, y usuarios del centro Fundación Virgen de Llano han disfrutado ya de las sesiones MiniAguilar.

Sin embargo, el Aguilar Film Festival ha querido ir un paso más allá este año y ha invitado a numerosos centros de la región a proyectar una selección de cuatro cortometrajes de interesante contenido para trabajar desde el punto de vista educativo. El AFF entiende que el cine forma parte de la sociedad, como un reflejo de lo que sucede, y es esto lo que convierte al séptimo arte en un recurso educativo de primer nivel para trabajar diferentes contenidos y competencias en los distintos niveles educativos impartidos en Castilla y León.

En total, 40 centros de toda la región han decidido sumarse a la propuesta Aula AFF, por lo qué más de 2.000 alumnos visualizarán la sesión de 50 minutos que ha diseñado el festival. Estos cortos, que pueden ser vistos y trabajados en diferentes sesiones a criterio de los docentes, son Varken (Pig), un corto de animación que aborda la crisis climática con un tono seriamente divertido; Conguito, película de ficción cuyo tema central es el racismo y el bullying que sufre un niño adoptado; Des Tresses, una propuesta sobre la amistad; y Nadie va a querer a un monstruo, otro corto de ficción que reflexiona sobre la imagen que se da en redes frente al real yo y los problemas de comunicación sin un móvil de por medio.

Los institutos de la región que han decidido sumarse a esta iniciativa son mayoritariamente palentinos, pero también hay centros de Valladolid, León y Burgos. El visionado de los trabajos se realizará en el marco de asignaturas como Ámbito Sociolingüístico, Cine, Educación Plástica y Visual, Filosofía, Francés, Geografía e Historia o Lengua Castellana y Literatura, entre otras.

Cabe mencionar, por otro lado, que el Aguilar Film Festival ha querido sumarse a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado 3 de diciembre, y viene proyectando desde el lunes al comienzo de la sesión de las 17:30 horas pequeños cortos que han realizado los usuarios del centro Fundación Virgen de Llano.

PROGRAMACIÓN. Por lo demás, hoy se proyectará el primer apartado de la Sección Oficial. El pase tendrá lugar a las 20:30 horas e incluirá la proyección de tres cortometrajes: The real truth about the fight, de Andrea Slaviček, All-inclusive, de Duván Duque Vargas, y Une voie lactée, de Quentin Moll-Van Roye. También se proyectará una nueva sesión de De Campo y otra de Foco Polonia. Además, el público podrá ver Emergentes, la sesión dedicada a las nuevas cineastas de nuestro país, profesionales con talento que a través del cine inciden en diferentes aspectos sociales, y el primer pase especial del ciclo con el que el festival repasará la filmografía de Eugène Green.

En cuanto a la jornada de mañana, habrá nuevos pases de MiniAguilar para el público familiar y varias sesiones de la Sección Oficial. Asimismo, se proyectarán nuevos cortos de De Campo y continuará el ciclo Eugène Green. Respecto a las actividades paralelas, Aguilar Industry Hall acogerá una mesa redonda sobre la compra de cortos en plataformas, una Máster Class a cargo del Águila de Oro Internacional 2023 y una conferencia de Marta Swietek, representante de KFF Sales & Promotion Polish Shorts. Ya por la noche, el artista aguilarense Octavio Nievsky presentará en el Piano-bar del Hotel Valentín su último disco, Itinera Iberia y, tanto en este espacio, como en la Cantina La Cabaña, se celebrará el evento DJs 35 AFF Allstars.

El Aguilar Film Festival, que se celebra del 1 al 9 de diciembre, está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y cuenta con el

patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems, entre otros.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE

11:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 3

12:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 3

13:00 / Hotel Valentín / Vermú con cineastas

16:30 / Cine Amor / Sesión especial Emergentes

17:30 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 2)

19:00 / Cine Amor / Ciclo Eugene Green 2

20:30 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 1)

22:30 / Cine Amor / Foco Polonia 3

JUEVES 7 DE DICIEMBRE

10:00 / Fundación Santa María La Real / Mesa redonda cortometrajes y plataformas

11:00 / Fundación Santa María La Real / Master Class Eugene Green

11:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 4

12:00 / Fundación Santa María La Real / Conferencia Marta Swietek (Polish Shorts)

12:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 4

13:00 / Hotel Valentín / Vermú con cineastas

16:30 / Cine Amor / Ciclo Eugene Green 3

17:30 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 3)

19:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 2)

20:30 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 3)

22:30 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 4)

00:00 / Piano-bar hotel Valentín / Noches AFF: concierto Octavio Nievsky