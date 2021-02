El Ayuntamiento no cobrará impuestos a aquellos sectores que no pueden ejercer su actividad

Tras reunirse en la mañana del miércoles 3 de febrero con el delegado Territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, una representación de los hosteleros de la capital mantenían un encuentro con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Palencia, Alfonso Polanco y el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel. En dicho encuentro, el Ayuntamiento de Palencia mostraba su apoyo a las reivindicaciones del sector. Por este motivo, el primer teniente alcalde afirma que el consistorio "no cobrará ningún impuesto a aquellas actividades que no puedan ejercer su actividad al estar prohibidas". De forma concreta, Polanco dejó claro que "por lo tanto no se cobrará la tasa de terrazas o se cobrará proporcionalmente las tasas de agua o tratamientos de residuos y basuras".

El Equipo de Gobierno también mostró su intención de mantener un contacto directo con los sectores afectados para abordar cuestiones como la revisión de la ordenanza de terrazas, inversiones y apoyo en sus reivindicaciones. Polanco dejó claro el esfuerzo que hace el consistorio en estos momentos al recordar que la pandemia "ha disminuido sus ingresos en 1 millón de euros".

Desde el Ayuntamiento de Palencia quisieron poner de manifiesto la falta de liderazgo del Gobierno de España que no ha adoptado ninguna decisión ni plan para ayudar al sector. El consistorio también solicitará a la Junta que el paquete de ayudas que ha previsto para el sector sea gestionado de ágil y eficaz.