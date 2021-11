Aumentan los ingresos por COVID en el CAUPA

Si algo nos ha dejado claro la evolución hospitalaria de la pandemia es que primero se produce un aumento de los contagios, luego llega el incremento de ingresos para finalizar con un aumento de ocupación en la UCI. Este patrón por desgracia se está volviendo a repetir en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA).

Tras dos semanas de aumento en los contagios, el delegado Territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, confirma que están aumentando los ingresos por COVID en el hospital. En la actualidad hay 12 pacientes ingresados, uno de ellos en la UCI.

El delegado Territorial insiste en la necesidad de vacunarse. Y es que afirma que "de los casos positivos, la mayoría son de personas no vacunadas o que no han recibido la tercera dosis". Además afirma que "las personas que están más afectadas por el coronavirus, son las que no se han vacunado".

Este aumento de los ingresos, provoca que se haya dedicado la Planta 11 para pacientes COVID. El delegado Territorial recuerda la necesidad de que la gente se vacune. En este sentido hace un llamamiento para que aquellos que están citados para recibir la tercera dosis acudan en la hora que se les ha asignado para evitar aglomeraciones.

Respecto a las críticas de los vecinos de las Zonas Básicas de Salud de la provincia que están llamados a vacunarse en la carpa del Salón en lugar de en su centro de Salud, Rubio Mielgo entiende que es una molestia, pero el operativo exige hacerlo así debido a las dificultades logísticas que presenta la vacuna de la COVID y el hecho de que se cuente únicamente con ocho grupos de vacunación.

Hay que recordar que para la administración de la tercera dosis, la Junta ha divido en la provincia en dos, vacunándose la zona sur en la carpa ubicada en el Salón y realizando la vacunación de la mitad norte en cada una de las Zonas Básicas de Salud de esa área.