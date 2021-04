La Asociación de Empresarios de Hostelería reclama formar parte del Consejo de Turismo

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia quiere mostrar su más profunda indignación, al tiempo que su malestar y tristeza por lo que consideran "una gran desconsideración con el sector que representamos". Desde la concejalía de cultura turismo y fiestas se insta a la creación del consejo sectorial de turismo de Palencia , como herramienta para promover el desarrollo ordenado del turismo a medio o largo plazo y la creación de propuestas turísticas y proyectos a implantar.

En un comunicado afirman que “esto sobre el papel está muy bien , pero nuestra mayor sorpresa es que la Asociación de Empresarios de Hostelería legalmente constituidas y con representación a nivel regional en la Confederación de Turismo y Hostelería de Castilla y León, y nivel nacional integrados en Hostelería de España, quien a día de hoy abandera la promoción del turismo y la gastronomía”. El colectivo afirma que “no podemos entender ni aceptar que no formemos parte del pleno de este consejo , no tenemos ningún vocal y estamos hablando de turismo (palabra que engloba muchas iniciativas) consideramos que algo podemos aportar como ya se ha demostrado en nuestra trayectoria profesional” asegurando que “somos los representantes del sector y llevamos trabajando más de cuarenta años”.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia afirma que debe de “exigir a los órganos de gobierno municipales que antes de aprobar la creación de este consejo de turismo nos incluyan como miembros de pleno derecho exactamente igual que el resto de los componentes”. El colectivo espera “que tengan en cuenta nuestra petición y se nos incluya como un miembro mas de este consejo, nos jugamos el futuro del sector mas importante de España”.