AMGu supera los 500 alumnos y arranca el curso con la cultura como bandera en Guardo

La Fundación AMGu recupera estos días el pulso habitual de las clases tras el paréntesis estival. La Escuela de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas de Guardo afronta el nuevo curso con más de 500 alumnos, una cifra que consolida su papel como referente educativo y cultural en el norte palentino.

El volumen de matrículas da cuenta de la dimensión que ha adquirido el proyecto. No en vano, el alumnado equivale aproximadamente al 10% de la población de la localidad guardense. Además, el centro artístico trasciende los límites del municipio y atrae a estudiantes de un radio de unos 35 kilómetros, con procedencias como Velilla del Río Carrión, Santibáñez de la Peña, Cervera de Pisuerga o Saldaña, así como de localidades de la provincia de León.

La oferta está abierta a todas las edades, desde bebés de cuatro meses hasta alumnos que ya peinan canas, y cuenta con un claustro de 19 profesores. Música es la disciplina más demandada, con 211 matrículas, seguida de Danza, con 180, y Música en movimiento, con 110. Artes Plásticas suma 37 alumnos y Teatro, 14. En el apartado musical, el saxofón encabeza las preferencias, con 35 estudiantes, seguido de las agrupaciones instrumentales y vocales, con 30. Guitarra reúne a 20 alumnos, mientras que acordeón, percusión, trompeta y canto contabilizan 18 cada uno. Completan la oferta piano, flauta travesera, clarinete, trombón, oboe, violonchelo, Lenguaje Musical y trompa.

Según defiende el director de AMGu, Manuel Dos Santos, “acercar las disciplinas artísticas al medio rural está en el ADN de la fundación”. Asimismo, reivindica una enseñanza “multidisciplinar y de calidad”, al tiempo que agradece el respaldo de los vecinos, “que permite mantener nuestra actividad y seguir ampliando el proyecto cultural que tenemos en marcha”.

MUJERES QUE DAN LA NOTA

La programación del arranque de curso tuvo una de sus primeras grandes citas con Mujeres que dan la nota, propuesta organizada en torno al Día Internacional de la Mujer Rural. La iniciativa situó a las mujeres y a la música como protagonistas de una jornada que tuvo como acto central el concierto Amor y fantasía, a cargo de Femenino Coral, Voces de León, en el auditorio municipal de Guardo. La actuación rindió homenaje a las mujeres a través del canto coral y se completó con una sesión musical gratuita, formativa y de convivencia dirigida a mujeres de todas las edades. La iniciativa dieciocho, por tanto, para abrir la programación cultural de otoño con una propuesta que combina música, participación y reconocimiento del papel de las mujeres en el medio rural.