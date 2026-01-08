La alta participación y la creatividad marcan los concursos navideños convocados por el Ayuntamiento de Palencia

Los concejales de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas y de Impulso Económico, Francisco Fernández y Judith Castro, respectivamente, han hecho hoy entrega de los premios a los ganadores de los diferentes concursos convocados por el consistorio capitalino en las fiestas navideñas. Durante el acto, que se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia, han agradecido a todos ellos su participación y les han animado a seguir colaborando para que la Navidad en la ciudad continúe siendo tan especial.

De esta forma, el acto ha dado comienzo con la entrega de los galardones de la XLVI edición del Concurso de Belenes ‘Antonio Lafuente’, todos ellos dotados con una cuantía de 250 euros. Así en primer lugar, en la categoría de Belenes Familiares, el premio fue para María Teresa Mocha y el segundo, dotado con diploma, para Patricia Soto Diago; en la de ‘Entidades sin ánimo de lucro’, incluyendo entidades religiosas, ha recaído en la Fraternidad de San Francisco y el segundo, en el Centro Asistencial San Juan de Dios.

Asimismo, en la categoría de ‘Centros Escolares y AMPAS’, el primer premio fue para el CEIP Sofía Tartilán y el diploma del segundo, para el Colegio Santo Domingo de Guzmán. Además, en la presente edición en la que han participado 18 belenes, el concejal de Identidad Cultural que estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Asociación San Francisco de Asís, Ana Díez Chillón, ha destacado el trabajo llevado a cabo por el Colegio Santo Ángel, que se hizo merecedor del galardón al belén más original.

Por otra parte, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha realizado lo propio con el Concurso de Escaparates Navideños convocado desde la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y que ha contado con una treintena de establecimientos participantes. Así,

ha hecho entrega a la Floristería Iris del Primer Premio dotado con 800 euros, por su elaboración, armonía visual y capacidad para transmitir el espíritu navideño. Un pódium de honor, que se ha completado con la Floristería Pétalos y Siang, los cuales han recibido 300 y 200 euros, respectivamente.

Además, el Premio a la Dedicación y el Esfuerzo empleado en la realización del escaparate y dotado con 200 euros ha sido otorgado a La Vaca Azul, como reconocimiento al trabajo, la originalidad y el cuidado puesto en la decoración. Asimismo, la Mención Especial del jurado de 150 euros ha sido para ’Photo3’, que ha destacado por la creatividad de su propuesta. Por su parte, el Premio del Público dotado con 200 euros, que se ha otorgado a través de votación ciudadana tanto online como mediante urnas físicas, ha sido también para Floristería Pétalos.

Durante la entrega, Castro ha querido puntualizar que un año más la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Palencia reafirma así su compromiso con “la promoción del comercio de proximidad, el apoyo al emprendimiento y la dinamización del centro urbano, especialmente en Navidad, periodo en el que las calles se llenan de vida, luz y visitantes gracias al trabajo de los establecimientos participantes”.

Por último, Ángel de la Torre Vela ha recibido de manos del concejal de Fiestas y de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia, Mayte Rodríguez, un Scalextric tras proclamarse ganador en la categoría de adulto del Campeonato que ha recorrido diferentes barrios de la ciudad durante las pasadas fiestas navideñas con la colaboración de FAVPA y que ha contado con la participación de unas 700 personas.

En la final del torneo que se llevó a cabo ayer miércoles, 7 de enero, en el Centro Cultural Lecrác donde compitieron los ocho mejores en las categorías infantil (por la mañana) y adultos (por la tarde). Las sesiones previas tuvieron lugar en las asociaciones de vecinos del barrio del Cristo, Avenida de Madrid, San Antonio y San Juanillo. Respecto a la infantil, el ganador fue Saúl Polvorosa Gómez, de 12 años de edad, quien ya había recogido su premio, un Scalextric.