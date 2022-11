Aguilar Film Festival proyectará 135 cortometrajes de todo el mundo en su 34 edición

La 34 edición de Aguilar Film Festival (AFF), que se celebrará del 2 al 10 de diciembre en Aguilar de Campoo (Palencia), proyectará un total de 135 cortometrajes. En sus principales secciones competitivas habrá un total de 61 trabajos procedentes de todo el mundo. Así, los apartados Oficial, Castilla y León y De Campo ofrecerán en este 2022 un total de 17 sesiones.

La Sección Oficial contará este año con 34 cortometrajes, de los que 15 son películas españolas, mientras que las 17 restantes son producciones internacionales. Además, dentro de este apartado se podrán ver dos trabajos fuera de concurso.

La máxima categoría competitiva del festival, ha programado una selección donde se dan cita la ficción, con 14 cortometrajes; el documental, con 6 títulos; y la animación, con 14, de los cuales 4 de ellos también son del género documental o experimental.

Cortometrajes españoles

En lo que se refiere a la producción nacional, hay que destacar que se trata solo de unos pocos ejemplos de una nutrida selección, que cuenta con una amplia presencia española. Cineastas como Carla Simón, ganadora del último Oso de Oro en la Berlinale por el largometraje Alcarràs y que en AFF competirá con el corto de ficción documental Carta a mi madre para mi hijo.

También estará en el festival aguilarense Velasco Broca, uno de los autores con más experiencia en el cine de vanguardia de nuestro país y que tras obtener el premio Focus WIP en Cannes, llega a Aguilar de Campoo con Alegrías Riojanas. Destaca también la presencia de León Siminiani, referencia en el documental con obras como Mapa (2012) o Apuntes para una película de atracos (2018), y que compite en la Sección Oficial con Arquitectura Emocional 1959.

Estos son algunos de los más destacados nombres del panorama nacional que presentarán sus últimos trabajos en el certamen, donde también tienen cabida jóvenes talentos, como Júlia de Paz, que llega a AFF con Harta, un corto que se ha llevado diversos premios en ALCINE y el Festival de Málaga.

Dentro de los trabajos españoles tienen cabida producciones cinematográficas de calidad con mensaje social, como Txotxongiloa, de Sonia Estévez, animadora independiente que combina la animación stop motion con el reciclaje y la reutilización, para contar una historia sobre la posición de la mujer en la sociedad; o La Concha, de Leire Apellániz, primer cortometraje de ficción rodado en Euskadi que obtiene el certificado de sostenibilidad, y que integra en la narración la preocupación por el cambio climático y la contaminación del mar.

Otros títulos que se podrán ver en la Sección Oficial del festival aguilarense son de animación: Cuerdas de Estibaliz Urresola Solaguren; Amanece la noche más larga de Lorena Ares Lago, Carlos Fernández De Vigo; Zombi Meteor de Alfonso Fulgencio y José Luis Farias; Hexed de Louise Bongartz, D. Forest Gamble, Francisco Martins Fontes; y Las alturas de Alejandro Salgado (España), éste último también documental. A este género pertenece además, Caballo de espuma, de Juanjo Rueda. En ficción competirán Apología del extrarradio de Raúl Monge; Fortuna de Jairo González, y Las Visitantes de Enrique Buleo.

Cortometrajes internacionales

En cuanto a los trabajos internacionales, muchos de ellos llegan avalados por el sello de calidad de grandes citas como Sundance, donde la cinta franco-libanesa Warsha de Bder Dania obtuvo el premio del jurado.

Tras haber ganado en Annecy, el certamen especializado en animación más importante del planeta, el corto chileno Bestia, de Hugo Covarrubias logró una nominación al Óscar. Mientras que la coproducción checo-eslovena Steakhouse de Špela Čadez, se llevó galardón en Locarno.

En esta Sección Oficial compiten también cortometrajes de ficción como La solitude de l’ours de Grégory Lecocq (Bélgica); Somleng reatrey (Sound of the night) de Chanrado Sok, Kongkea Vann (Camboya); Titan de Valéry Carnoy (Bélgica, Francia); Text me when you get home xx de Niklas Bauer (Alemania); Split ends de Alireza Kazemipour (Irán); y Oxi ayrio de Amerissa Basta (Grecia, Francia). Así como de animación con las películas Divare Chaharon de Mahboobeh Kalaee (Irán), Triangle noir de Marie-Noëlle Robidas (Canadá); Pasajero de Juan Pablo Zaramella (Argentina); The record de Jonathan Laskar (Suiza); The goose de Jan Mika (Rep. Checa, Francia), y Taaskohtumine de Ulo Pikkov (Estonia). Y los documentales Virtual Voice de Suzannah Mirghani (Qatar) y Masques de Olivier Smolders (Bélgica).

Cortometrajes de Castilla y León y Sección De Campo

Por otro lado, Aguilar Film Festival (AFF) sigue adelante en su objetivo de apoyar la producción cinematográfica de Castilla y León. El evento lleva años prestando especial atención a los trabajos autonómicos y, en su 34 edición, serán un total de 13 cortometrajes con sello castellano y leonés los que se proyectarán en las diferentes secciones del certamen. Todos ellos optarán además al Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León.

“La Sección Castilla y León, que contará este año con cuatro sesiones propias, tiene un interés estratégico especial para nuestro festival, ya que entendemos que los festivales tienen que ser los primeros en investigar, descubrir, potenciar y visibilizar la producción local”, expresa el director del Aguilar Film Festival, Jorge Rivero.

A través de estos 13 trabajos, el público podrá ver el gran nivel de la cinematografía en formato corto que está saliendo de la región. De hecho, tres de ellos formarán también parte de la Sección Oficial y dos estarán presentes en la Competición Internacional De Campo, esta última dedicada a mostrar y explorar la huella que el debate sobre lo rural, la naturaleza y la identidad están dejando en el cine actual.

Entre los trabajos seleccionados para formar parte de la sección dedicada a las obras autonómicas, destacan Au Pair -del veterano David Pérez Sañudo- que viene de ser premiado como mejor corto fantástico en el Festival de Cine de Madrid-PNR y en la Semana del Cine de Medina, y Plen Air, de Raúl Herrera y ganador del premio al Mejor Corto en la Seminci de Valladolid.

Además, en la sección Castilla y León se podrán ver los cortos Dos corazones, de Cristina Herrero Laborda, y Desguace, de David Orea Arribas. El primero -que ya ha recibido 12 nominaciones y 2 premios- está rodado en la Montaña Palentina, y el segundo se grabó, principalmente, en Aguilar de Campoo.

En cuanto a la Sección De Campo, incluirá un total de 14 producciones, 5 españolas y 9 internacionales. Destacan O que resta, un corto de Daniel Soares nominado en Clermont-Ferrand, y Garrano, una cinta de animación también portuguesa dirigida por David Doutel y Sá Vasc que estuvo nominada en Annecy.

1.800 cortometrajes de todo el planeta

El Aguilar Film Festival está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española) y Aquona.

El certamen es la cita cultural de mayor relevancia de la villa galletera y una de las más prestigiosas a nivel internacional. Prueba de ello es que este año ha recibido 1.800 cortometrajes de todas partes del planeta.