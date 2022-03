El Procurador del Común pide flexibilidad en el uso de las TIC en los bonos turísticos

El Procurador del Común recibió una queja en la que ponía de manifiesto que para acceder al bono turístico denominado #DisfrutaCastillayLeón2021” era obligatorio presentar la solicitud de forma telemática, además de la documentación y los modelos, por lo que personas que no contaban con determinadas herramientas y conocimientos telemáticos no podían acceder al mismo. En concreto, se refería a que no todos los interesados en las subvenciones disponen de certificado digital o DNI electrónico, al margen de que, para determinadas personas físicas a las que van dirigidas las subvenciones, pueda suponer una dificultad la obligatoria tramitación telemática, incluso aunque esté prevista la opción de actuar a través de un representante.

En respuesta al Procurador de la Común, la Consejería de Cultura señala que en las bases se fija que los beneficiarios deben disponer de la capacidad y de los medios técnicos necesarios porque la utilización de la tarjeta bancaria que se concede con las subvenciones requiere de la misma capacidad y medios técnicos, en concreto, para conocer los establecimientos adheridos al bono donde poder hacer uso de la tarjeta mediante la consulta de la web de la Junta de Castilla y León, y para la consulta del saldo de la tarjeta a través de la web facilitada por el banco colaborador de estas ayudas (www.tutarjetaregalo.com). De este modo, se argumenta por parte de la Consejería de Cultura y Turismo que, aunque se pudiera presentar la solicitud de las subvenciones en formato no electrónico, la falta de los medios y capacidades técnicas no permitirían usar la tarjeta asociada al bono obtenido.

Es el caso de las personas adultas o con carencias en el manejo de herramientas telemáticas, por ello Tomás Quintana pide flexibilidad con el fin de que la tramitación de los procedimientos administrativos y el disfrute de las subvenciones u otras prestaciones no queden condicionados, en exclusiva, al uso de medios electrónicos.

En su informe Tomás Quintana determina que es necesario un rediseño de la forma de tramitación y acceso a las subvenciones del tipo del bono turístico. En concreto, la forma telemática de presentarse las solicitudes no puede tener un carácter exclusivo.