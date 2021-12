El Ayuntamiento de León presenta el programa de actos para las Navidades 2021

Destaca la vuelta a las calles de la Cabalgata de los Reyes Magos, el desfile comenzará a las 6 de la tarde, el 5 de enero, en la que se prevé que participarán 6 carrozas iluminadas, desde las que se repartirán 250.000 piruletas aptas para celíacos. Se ha recuperado también un camión de bomberos del año 1963, para la admiración de pequeños y mayores, además este año los Reyes Magos estrenarán traje.

También vuelven el pasacalles con los personajes más famosos de la tele a las calles de León en la mañana del domingo 2 de enero, actividad organizada por Onda Cero León que permite a los más peques hacerse fotos y con sus personajes preferidos.

Lo que no habrá esta Navidad, es la cabalgata de Papá Noel, que ha sido cancelada por la propia empresa a causa de la situación pandémica.

Este es el programa completo de las actividades que el Ayuntamiento de León ha presentado de cara a estas Navidades.

PROGRAMA

EXPOSICIONES

COLECCIÓN PERMANENTE DE LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI

EXPOSICIÓN NUEVOS TRAJES DE LOS REYES MAGOS

Esta Fundación ofrece una amplia selección de obras de las distintas etapas del pintor José Vela Zanetti (1913-1999). Casona del Corral de Villapérez, Calle Pablo Flórez s/n. Horarios: de martes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 11:00 a 13.00 y de 17:00 a 20:00 h. Visita libre. Entrada gratuitaSus Majestades los Reyes Magos de Oriente exponen sus nuevos trajes en la oficina de Turismo del Ayuntamiento de San Marcelo.

Del martes 21 al jueves 30 de diciembre 2021. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Entrada gratuita

IV FERIA DEL EMPLEO Y DEL EMPRENDIMIENTO PICE LEÓN.

Lunes 20 de diciembre

10:00 h. . Módulo 1 Norte del Palacio de Exposiciones de León.

EXPOSICIÓN 'VIDA'

PALACÍN:

Av. Dr Fleming 57

Jueves 16 de diciembre

12:30 h. Inauguración público en general de la exposición `Vida´ de Gervasio Sánchez con asistencia del autor y de Gerardo Mosquera, comisario.

18:00 h. Visita comentada a la exposición `Vida´ con Gervasio Sánchez y Gerardo Mosquera, comisario.

19:00 h. Visita comentada a la exposición `Vida´ con Gervasio Sánchez y Gerardo Mosquera, comisario.

Viernes 17 de diciembre

19:00 h. `Génesis y significado del proyecto Vida´.Coloquio entre Gervasio Sánchez , autor y Gerardo Mosquera, comisario.

Sábado18 de diciembre

11:30 h. `Hacer buenas fotos es fácil, lo difícil es narrar una buena historia´. Recorrido dinamizado para familias con Gervasio Sánchez.

*Actividades con entrada libre hasta completar aforo

OTROS ESPACIOS

EXPOSICIÓN `FOTOGRAFÍA EN EL PATIO. RE_VISIÓN´.

Octubre/Junio 2022

Espacio exterior Palacín

Exposición PHotoESPAÑA 21 `VISIT SPAIN´

Del 23 de septiembre al 14 de diciembre

Plaza Mayor

MUSEO CASA BOTINES

Plaza de San Marcelo 5

NUEVAS EXPOSICIONES TEMPORALES:

Navidad y Burguesía

Costumbres navideñas en España, 1880-1930

Exposición Temporal

Primera Planta

03 diciembre 21 - 17 enero 22

Haciendo visible lo invisible. CIAMI VQ

Exposición Temporal

Sala Semisótano

03 diciembre 21 - 06 enero 22

De La Pepa a 1978

Una historia constitucional

Exposición Temporal

Primera Planta

03 diciembre 21 - 17 enero 22

FERIAS Y MERCADOS

Del jueves 2 de diciembre al jueves 6 de enero

Feria de Artesanía y Regalo Navideño Ciudad de León. De lunes a domingo de 11:00 h. a 22:00 h. Calle Ruiz de Salazar. Organiza la Asociación de Artesanos y Comerciantes ambulantes “Tierra Cazurra”.

Martes 14 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Miércoles 15 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor.

Viernes 17 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Sábado 18 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del EcoMercado Ciudad de León de alimentos Ecológicos Certificados, que se celebra en la Terraza cubierta del Mercado del Conde.

Sábado 18 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor.

Sábado 18 de diciembre

De 10.00 a 14,00 h. celebración del Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado en la Plaza de D. Gutierre y Calle Fernández Cadórniga.

Sábado 18 y domingo 19 de diciembre

XXV Edición del Mercado Romántico Especial Navidad. Sábado de 12:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 22:00 h. y domingo de 12:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Ciento Volando. Fundación Sierra Pambley, Calle Sierra Pambley, 2. Moda, artesanía, joyería, complementos, decoración. Entrada gratuita.

Domingo 19 de diciembre

De 10:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Dominical “Rastro” en el Paseo de Papalaguinda

Martes 21 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Miércoles 22 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor.

Viernes 24 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Viernes 24 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h., celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor. (Mercado cambiado al viernes, por ser el sábado 25 festivo)

Domingo 26 de diciembre

De 10:00 a 14:00 h, celebración del Mercado Dominical “Rastro” en el Paseo de Papalaguinda

Martes 28 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Miércoles 29 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor.

Viernes 31 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h, celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Viernes 31 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h., celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor. (Mercado cambiado al viernes, por ser el sábado 1 festivo)

Domingo 2 de enero

De 10:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Dominical “Rastro” en el Paseo de Papalaguinda

Martes 4 de enero

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Miércoles 5 de enero

De 9:00 a 14:00 h, celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor.

Viernes 7 de enero

De 9:00 a 14:00 h, celebración del Mercado abierto de Papalaguinda en el Paseo.

Sábado 8 de enero

De 9:00 a 14:00 h., celebración del EcoMercado Ciudad de León de alimentos Ecológicos Certificados, que se celebra en la Terraza cubierta del Mercado del Conde.

Sábado 8 de enero

De 9:00 a 14:00 h. celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor.

Sábado 8 de enero

De 10:00 a 14:00 h. celebración del Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado en la Plaza de D. Gutierre y Calle Fernández Cadórniga.

Domingo 9 de enero

De 10:00 a 14:00 h.celebración del Mercado Dominical “Rastro” en el Paseo de Papalaguinda

ACTIVIDADES INFANTILES Y FAMILIARES

ATRACCIONES INFANTILES DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Precios populares. 1 € cada viaje.

Del día 3 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022.

Las atracciones se ubicaran en los siguientes espacios:

A. Calle Pilotos Regueral (detrás de Excma. Diputación)

B. Parking de Santa Nonia (al lado de Correos, frente a la Iglesia).

C. Plaza Padre Javier de Valladolid (cercanías del Corte Inglés).

D. Plaza De San Marcos (junto al Kiosco).

E. Plaza de Guzmán el Bueno (al lado del templete de música).

F. Pista Infantil en Calle Santa María Josefa.

G. Explanada/Acera lado Sur edificio de Servicios Multiples de la Junta de Castilla y León.

PISTA DE HIELO. Acera junto a Edificio de la Junta de Castilla y León.

Del 4 al 21 de diciembre. De lunes a viernes :16:00 a 22:00 horas.

Sábados, domingos y festivos: 11:00 a 15:00 horas y 16:00 a 22:00 horas.

Del 22 diciembre al 9 de enero. Todos los días de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas.

Nochebuena y Nochevieja hasta las 20:00 horas.

Navidad y Año Nuevo de 17:00 a 22:00 horas.

Domingo 19 de diciembre 2021

18:00 h. - IV Papanoelada Motera a beneficio de ASPAYM LEÓN

Quedada motera a las 17:30 Horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de LEÓN. Todos los moteros irán ataviados con motivos navideños en su indumentaria y motos. RECORRIDO: Salida a las 18:00 desde el Palacio de Exposiciones, Avda de Palencia, Puente de Los Leones, Plaza de Guzmán, Avenida República Argentina, Calle Santa Nonia, Paseo del Jardín de San Francisco, Avda. Independencia, Plaza de Santo Domingo, Avda Padre Isla, Álvaro López Nuñez, Plaza Espolón, Calle Carreras, Avda Los Cubos, C/ del Pontón, C/ San Lorenzo, C/ San Pedro, Plaza Regla (Parada para hacernos fotos en la Catedral), Jose María Fernandez, San Juan, Buen Suceso, Príncipe de Asturias (foto en Concesionario Honda), C/ Jose María Fernandez, C/ Nuñez de Balboa, C/ La Fresa, Avda Real, C/ Pendón de Baeza, c/Jose María Pereda, C/ Moisés de León. Llegada al Pabellón Municipal Margarita Ramos, en el Polígono X.

A la llegada a las instalaciones de todos los que hayan adquirido su ticket de colaboración por el módico precio de 5 Euros (Donados íntegramente para la Asociación Aspaym) podrán disfrutar de un chocolate calentito con bizcochos y participar en el sorteo de algunos regalos.

Domingo 2 de enero 2022

12:00 h. - Gran pasacalles ‘Los personajes de la tele’

Salida desde la Plaza de Regla, desfilando por Calle Ancha, Plaza San Marcelo, Arco de Ánimas, Burgo Nuevo, Villa Benavente, Plaza de las Cortes Leonesas, Burgo Nuevo, Villafranca, Ordoño II, Santo Domingo, Legión VII, con final en San Marcelo. Organizado por Ayuntamiento de León y Onda Cero León.

Martes 4 de enero 2022

18:00 h. -. La historia de la infanta Doña Urraca y de Urraca Reina I de León. Mazapán tostado, Laurentina y otros cuentos infantiles. Lugar: Museo Casa Botines.

19:30 h. - Encuentro de autores leoneses; Cuentos, historias, poemas... con música y proyecciones. Lugar: Museo Casa Botines

ACTIVIDADES COTO ESCOLAR

Paseo del Parque, Km 2.

Campamento diurno de Navidad en el Coto

Turno 1: días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021

Turno 2: días 3, 4, 5 y 7 de enero de 2022

Plazas limitadas, con grupos estables de máximo 14 participantes para que la actividad se lleve a cabo.

Edades: De 5 a 11 años (cumplidos al inicio de la actividad).

Horario de entrada: de 7:50 h. a 10:00 h. Opción Desayuno 9:00 h.

Horario de Salida: de 14:30 h a 15:30 h..

Precio: 56,00 € cada turno (Incluye desayuno y comida).

Inscripción: Se realizará vía telefónica y correo electrónico.

Para más información: Coto Escolar- paseo del Parque KM 2. TFNO 987 213 119

www.aytoleon.es/coto escolar. Facebook (coto escolar)

cotoescolar@aytoleon.es

ASOCIACIÓN BELENISTA LEONESA DE ACTIVIDADES PARA LA NAVIDAD 2021

Sábado 18 de diciembre:

19:30 h. - El Filandón de Navidad

Costumbre leonesa: Reunión vecinal, invernal y nocturna, en la que las mujeres

hilaban y los hombres hacían trabajos manuales, mientras se contaban historias.

En el Salón del Pendón de Baeza de la la Real Colegiata de San Isidoro, entrada por la

Plaza de Santo Martino, 5 - León.

Intervienen: Sarita Alvarez Valladares, Mª Dolores Martínez Lombó, Enrique Viñas

Duque, Roberto Soto Arranz, Milagros Martínez Alonso Marisol Soto Fernández y

Mª Dolores Otero Rodríguez de las Heras.

Exposición de Belenes Belén “Los Cabezones de Alborox”

Recreado con figuritas artesanales de 4-5 cm, de Alborox, y edificaciones

realizadas con porespan de forma artesanal. En el Centro Comercial “León Plaza”, planta baja.

Belén Tradicional y Exposición de Belenes del Mundo

Dentro de los espacios de la Real Colegiata de San Isidoro. Entrada por la Plaza de Santo Martino, 5 - León

Apertura: el día 22 de diciembre

En Horario: de 12:00 h. a 14:00 h - de 18:00 h. a 21:00 h.

Días: diciembre 2021: 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30

Días enero 2022: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9

Concurso de Belenes:

Categorías: Familiares, Parroquias, Colegios, Colectivos, Cofradías e Infantiles.

Por cuestiones de Protocolo por el COVID-19 el Concurso de Belenes será a través

del envío de un vídeo de 1´30 minutos máximo de duración y una fotografía, al

Correo Electrónico asociacionbelenista.leon@hotmail.com, asimismo junto con los

datos personales del concursante. Las imágenes serán publicadas en

Facebook “Asociación Belenista Leonesa”. El Concurso está abierto a toda la

provincia desde el 1 de diciembre del presente año hasta el día 20 del mismo mes

Belenes visitables en la ciudad de León

• Belén del Ayuntamiento de León. Plaza de San Marcelo.

• Catedral de León.- Puerta de San Juan, Plaza de Regla s/n. 24002 León

• Iglesia de Santa Marina La Real, Calle Serranos, 20. 24002 León

• Bolillos Victoria, Calle Serranos, 00. 24002 León

• Belén Colegio Maristas San José, Calle Alvaro López Núñez, 12. 24002 León.

• Iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva, Avda. Padre Isla, 58. 24002 León

• Hdad. de Santa Marta y de la Sagrada Cena, en la Iglesia de San Marcelo, Calle Legio VII, 3. León

• Asociación Belenista Leonesa, dentro de los espacios de la Real Colegiata de San Isidoro, entrada por Santo Martino, 5. 24002 León

• Asociación Belenista Leonesa, planta baja del Centro Comercial “LEON PLAZA”. 24008 León

• Iglesia de San Martín, Calle Plegarias, 3. 24003 León

• Iglesia del Mercado, Calle Herreros, 10. 24003 León

• Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, en su Sede de la Calle Máximo Cayón Waldaliso,

• Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, en la Iglesia de San Francisco, Calle San Francisco, 2. 24004 León

• Residencia San José Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Calle Octavio A. Carvallo, 1. 24004 León

• Iglesia Parroquial de San Froilán, Calle Arzobispo Santos Olivera, 19. 24005 León

• Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza, en el local social de la Cofradía, Calle Cipriano de la Huerga, 12. 24004 León

• Parroquia de San Claudio, Avda. de La Facultad, 27. 24004 León

• Nuestra Señora del Rosario, Calle Marcelo Macías, 21. 24005 León

• Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, Moisés de León, s/n. 24006 León

• Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, en la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, Calle Víctor de los Ríos, 25. 24006 León

• Parroquia de San Lorenzo, Calle Santa Teresa, 2. 24007 León

• Parroquia de El Salvador, Paseo de Quintanilla, 31. 24007 León

• Parroquia Sagrada Familia, Calle Orbigo, s/n. 24010 León.

• Parroquia de San Francisco de la Vega, Calle Gómez de Salazar, 24009 León

* Estos belenes son habituales en León, pero dada la situación COVID-19 y por protocolo, tal vez no estén todos visitables ni expuestos.

PASACALLES NAVIDEÑOS

Viernes 17 de diciembre

20:30 h. Coro Espiga. Concierto de Navidad

Director: Carlos Alirio Salamanca Olaya. Parroquia El Salvador, Paseo de Quintanilla nº 31.

Sábado 18 de diciembre

19:00 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Sección Musical de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuraza. Salida desde la Calle Octavio Álvarez Carballo, Calle Martín Sarmiento, Calle Marqueses de San Ididro, Calle Cipriano de la Huerga, Calle San Vicente Martín, Calle Martín Sarmiento, Calle Párroco Carmelo Rodriguez, Calle Doce Mártires, Calle Monasterio, Calle Covadonga, Calle Antonio Valbuena.

Domingo 19 de diciembre

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de Sección Musical de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuraza. Zona Ordoño-Catedral.

19:00 h. Coro Cappella Lauda

Concierto de Navidad. Capilla Colegio Maristas San José.

Lunes 20 de diciembre

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Mariano Andrés/San Mamés.

Martes 21 de diciembre

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Barrio Romántico, Cid

Miércoles 22 de diciembre

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Burgo Nuevo

Jueves 23 de diciembre

17:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Local de Juventudes Musicales de León. Salida desde el Mercado del Conde Luna, Plaza Mayor, Plaza de la Catedral, Plaza Botines y finalizando en Plaza de las Cortes Leonesas.

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores de Angustias. Zona Quevedo

Domingo 26 de diciembre

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Agrupación Musical de la Real Hermandad de Jesus Divino Obrero. Zona Chantría

Lunes 27 de diciembre

18:30 h. . Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado Zona San Mamés/Mariano Andrés

Martes 28 de diciembre

17:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Local de Juventudes Musicales de León. Zona Chantría

Miércoles 29 de diciembre

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Ordoño-Catedral

Lunes 3 de enero

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Chantría

Martes 4 de enero

18:30 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Quevedo

Míercoles 5 de enero

12:00 h. Pasacalles Navideños. Con la participación de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado. Zona Ordoño-Catedral

CARTEROS REALES Y ACTIVIDADES POR LOS BARRIOS

Organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Rey Ordoño’

Domingo 19 de diciembre

17:00 h. FIESTA DE NAVIDAD EN OTERUELO. Plaza del Caserín (Oteruelo de la Valdoncina). Concurso infantil de adornos navideños y de decoración de fachadas, animación musical y espectáculo de magia con “LA CHISTERA MÁGICA”. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño" y A.VV. “El Mirador de Oteruelo”, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de León, confiterías “Fuensanta” y SERSOE

Jueves 23 de diciembre

17:30 h. LLEGADA DE PAPÁ NOEL. Animación musical y entrega de cartas. Centro de mayores de Puente Castro, en Calle La Flecha s/nº- Organizan: A.VV. “Carrusel de Puente Castro” y Federación de AA.VV. “Rey Ordoño”, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

20:00 h. MÚSICA POR NAVIDAD EN SANTA MARINA. Actuación de la coral del Císter de Sandoval. Iglesia Santa Marina la Real. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño", AA.VV. “Santa Marina la Real”, “Espolón”, parroquia Santa Marina la Real y Cofradía Santo Cristo del Desenclavo, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

Miércoles 29 de diciembre

17:00 h. EL CARTERO REAL PASA POR TU BARRIO. Animación infantil a cargo de “CHISPITA” y entrega tu carta al cartero- La Palomera: Avenida San Juan de Sahagún esquina Calle Alfonso VI. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño" y A.VV. “Palomera-Quintanilla”, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

Jueves 30 de diciembre

17:00 h. EL CARTERO REAL PASA POR TU BARRIO. Animación infantil y entrega tu carta al cartero- San Mamés: Parque de San Mamés. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño" y AA.VV. “San Mamés” y “Mariano Andrés”, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

20:00 h. MÚSICA POR NAVIDAD EN SANTA MARINA. Actuación de Adi, música de violín. Iglesia Santa Marina la Real. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño", AA.VV. “Santa Marina la Real”, “Espolón”, parroquia Santa Marina la Real y Cofradía Santo Cristo del Desenclavo, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

Domingo 2 de enero

12:00 h. EL CARTERO REAL PASA POR TU BARRIO. Animación infantil, a cargo de “CHISPITA” y entrega tu carta al cartero. Los Juncales: Jardín de la Calle Juana Inés de la Cruz- Organizan: Federación de AA.VV. “Rey Ordoño” y A.VV. “Los Juncales”, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

17:00 h. CINE POR NAVIDAD “SE ARMÓ EL BELÉN”. A continuación, a las 18:30 h. EL CARTERO REAL PASA POR TU BARRIO, entrega tu carta al cartero- Casco Antiguo: Museo Diocesano y de la Semana Santa, Calle Mariano Domínguez Berrueta nº 12. Organizan: Junta Mayor de la Semana Santa de León-Grupo Jóvenes Papones y Federación de AA.VV. "Rey Ordoño", en colaboración con A.VV. “León Típico”, Fundación “Museo Diocesano y de Semana Santa” y Ayuntamiento de León.

Lunes 3 de enero

17:00 h. EL CARTERO REAL PASA POR TU BARRIO. Animación infantil, a cargo de “LA CHISTERA MÁGICA” y entrega tu carta al cartero. Puente Castro: Centro de mayores de Puente Castro, en Calle La Flecha s/nº- Organizan: Federación de AA.VV. “Rey Ordoño” y A.VV. “Carrusel de Puente Castro”, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

20:15 h. MÚSICA POR NAVIDAD EN SANTA MARINA. Actuación de la coral “CantArte”. Iglesia Santa Marina la Real. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño", AA.VV. “Santa Marina la Real”, “Espolón”, parroquia Santa Marina la Real y Cofradía Santo Cristo del Desenclavo, en colaboración con el Ayuntamiento de León.

Martes 4 de enero

17:00 h. EL CARTERO REAL PASA POR TU BARRIO. Animación infantil, “NAVIDAD EN LAPONIA”, con La Elfa Angie y entrega tu carta al cartero- Casco Antiguo-Centro: Plaza de San Isidoro. Organizan: Federación de AA.VV. "Rey Ordoño", AA.VV. “Espolón” y “Santa Marina la Real” y Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo, en colaboración con restaurante “Bocalino” y Ayuntamiento de León.

ARMUNAVIDAD 2021

CASA CULTURA DE ARMUNIA - LINEA BUS 1 -

C/ San Juan Bosco Nº 33

Viernes 17 de diciembre

20:00 h. BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE LEÓN

Sábado 18 de diciebre

18:30 h.FILANDÓN NAVIDEÑO

Domingo 19 de diciembre

18:00 h. FESTIVAL NAVIDEÑO ASOCIACIÓN SAN ROQUE

Martes 21 de diciembre

18.00 h. FESTIVAL FLAMENCO

Miércoles 2 de diciembre

20:00 h. RUTH MARCOS Y ALUMNOS DE CANTO MODERNO, ESCUELA DE MÚSICA AYTO. LEÓN

Sábado 25 de diciembre

19.00 h.TONY MONTANA, MAGO

Domingo 26 de diciembre

19:00 h. MAGO OSKY

Lunes 27 de diciembre

19:00 h. MAGO NANO

Martes 28 de diciembre

18:30 h. CIRCO BAYA

Miércoles 29 de diciembre

18:30 h. CANTACLOWN

Jueves 30 de diciembre

20:00 h. MÓNICA DUNA (música)

Viernes 31 de diciembre

13:00h. ACTUACIÓN CHARANGA DOS ROMBOS Y GRUPO LUZ DEL NORTE

La Casa de Cultura de Armunia, en colaboración con la Asociación de Vecinos Juan Nuevo, hará entrega de un obsequio a cada niño/a en las actuaciones del día 25 al día 30

Entrada gratuita. Espectáculos para todos los públicos, se seguirán las pautas COVID 19 en todas las representaciones. El aforo será limitado a 200 butacas.

CASA DE CULTURA TROBAJO DEL CERECEDO ACTIVIDADES SOLIDARIAS NAVIDAD 2021

Calle el Caño, 12

Todas las actuaciones son gratuitas. Colabora con nosotros aportando alimentos no perecederos, que se donarán a la Parroquia para atender a los vecinos más necesitados.

Sábado 18 de diciembre

17:30 h. Actuación de los grupos de música coral, “Capilla Clásica de León”, y de “Ecos de Bérgida”, del Bierzo, en la Iglesia de Trobajo del Cerecedo. Todos los públicos.

20:30 h. Compañía de Teatro “Trifásico”, con la obra “La Antena Furiosa”. Todos los públicos.

Domingo 26 de diciembre

13:00 h. Festival de Magia Ciudad de León, con el “El Mago Nano”. Todos los públicos.

Martes 28 de diciembre

18: 00 h. Compañía de teatro “Arbolé”, con la función de títeres “Los Tres Cerditos”. Infantil.

Miércoles 29 de diciembre

18:00 h. Compañía teatral “Margarito & CIA”, con la obra de teatro, cuentos y Clown “Pobrecita Gallinita”. Infantil.

Jueves 30 de diciembre

18:00 h.Festival de Magia Ciudad de León, con el mago “Miguel Ángel Gea”. Todos los públicos.

Lunes 3 de enero

18:00 h.Cine en la Casa de Cultura. Todos los públicos.

Martes 4 de enero

18:00 h.Cine en la Casa de Cultura. Todos los públicos.

Viernes 7 de enero

18: 00 h. Musical infantil “Canta con Mónica”, a cargo de Mónica Duna. Infantil.

Sábado 8 de enero

20:30 h. concierto de rock a cargo del grupo leones “Cosmética”. Cierre de la programación de Navidad. Todos los públicos.

Se observará el cumplimiento de las normas sanitarias respecto al COVID 19 en todas las actuaciones.

JUNTA VECINAL OTERUELO DE LA VALDONCINA

Calle El Jano, 1

Domingo 26 de diciembre

20:00 h. Festival de Magía Ferny "Tuboytapa". Salón de Actos Casa Junta Vecinal Oteruelo.

Jueves 6 de enero

13:00 h. Santa Misa de Reyes, con la presencia de SS. Majestades los Reyes Magos de Oriente. Parroquia San Miguel Arcángel.

CABALGATA DE REYES MAGOS

5 DE ENERO 2022

LLEGADA DE SS. MM. LOS REYES MAGOS A LEÓN

12:00 h. Llegada de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente a la Estación de Tren de León/ADIF. Av. Palencia, s/n, donde serán recibidos por los niños y las niñas de León.

13:00 h. Recepción Oficial de las Autoridades a SS.MM. Los Reyes Magos, en la Plaza de San Marcelo. Posteriormente, los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas personalmente a SS.MM. Los Reyes Magos.

18:00 h. GRAN CABALGATA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.

Con participación de grandes compañías de artes de calle nacionales e internacionales. Mademoisselle Paillette (Francia), Compagnie Karnavires (Francia), Culturactiva (Galicia),…

Recorrido: Salida desde Explanada de la Junta de Castilla y León, Gran Vía San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Gran Vía San Marcos, Plaza de Santo Domingo, Ordoño II, Glorieta Guzmán el Bueno, Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera, para finalizar en el Parque de Bomberos.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS CABALGATAS

- No pierda de vista a los menores ni a las personas que estén a su cargo.

- No utilizar paraguas o enseres que puedan dañar a terceros.

- No acercarse a las ruedas de los vehículos.

- No corra por obtener dulces, se entregarán en mano.

- No se cruce entre las carrozas.

- No vaya detrás de las carrozas por seguridad, es un evento para verlo desde las aceras y áreas delimitadas. La seguridad es lo primero.

- Se habilitarán espacios específicos para personas con movilidad reducida, pregunten al Personal de Protección Civil y Policía.

- Siga las instrucciones del personal de Protección Civil y Seguridad. Sigan las normas y colaboren con la organización.

- En caso de emergencia no ponerse nervioso, avise al personal de Seguridad más próximo.

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

Av. Reyes Leoneses, nº 4.

Taquilla del Auditorio Ciudad de León: www.auditorioleon.es y www.aytoleon.es

Lunes 13 de diciembre

19:00 h.- Concierto de Navidad Banda de Música De La Academia Básica del Aire. Acceso con invitación.

Martes 14 de diciembre

20:00 h.- Concierto Red de Juderías. “1000 Años Con Ibn Gabirol”, del grupo EVOÉHA. Acceso con invitación.

Jueves 16 de diciembre

20:30 h.- ‘El Mueble’ Histrión Teatro- Rtcyl.

Viernes 17 de diciembre

20:0 h.- Gala de Navidad Emae. Tradicional. Acceso con invitación.

Sábado 18 de diciembre

18:0 h.- ‘Yolo ‘Cía Lucas Escobedo- Platea Circo Familiar.

Domingo 19 de diciembre

12:30 h y 19:30 h.- Concierto al Estilo Vienés Orquesta Odón Alonso.

Lunes 20 de diciembre

19:30 h.- Gala de Navidad Emae. Música Clásica, Moderna Y Danza. Acceso con invitación.

Martes 21 de diciembre

19:30 h.- Gala Benéfica Asociación Teléfono de La Esperanza. Concierto Conservatorio Profesional De Música De León.

Miércoles 22 de diciembre

20:30 h.- ‘Cabezas De Cartel’ Perigallo Teatro- Rtcyl.

Del 26 de diciembre de 2021 al 1 de enero XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA ‘LEÓN VIVE LA MAGIA’. Más información en www.leonvivelamagia.com

Domingo 2 de enero

20:30 h.- Concierto De Año Nuevo De La Orquesta Filarmónica De Valladolid. Fundación Eme

Lunes 3 de enero

20:30 h.- II Gala Benéfica Homenaje Fabiola Andrés.

Martes 4 de enero

17:30 y 19:30 h.- “Andanzas Y Músicas de Don Quijote”, Manuel Ferrero, Darío Fernández y Los Músicos De Bremen. Concierto Familiar. Asociación Musical Orquesta Ibérica.

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL LEÓN VIVE LA MAGIA

Toda la información en: www.festivalvivelamagia.es

Venta de entradas: www.vayaentradas.com

PROGRAMA VIVE LA MAGIA 2021

GALA UNIPERSONAL. “JEFF THOUSSAINT”

(AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN) - 25 €

26 diciembre: 21:00 H.

GALA INTERNACIONAL. “LOS MEJORES MAGOS DEL MUNDO”

(AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN) - 25 €

28 diciembre: 18:00 h.

28 diciembre: 21:00 h.

29 diciembre: 12:00 h.

29 diciembre: 18:00 h.

29 diciembre: 21:00 h.

30 diciembre: 12:00 h.

30 diciembre: 18:00 h.

30 diciembre: 21:00 h.

31 diciembre: 12:00 h.

1 enero: 18:00 h.

1 enero: 21:00 h.

RUTA DE LA MAGIA. “RUBEN VILAGRAND”

(TEATRO SAN FRANCISCO) - 7€

25 diciembre: 19:30 h.

26 diciembre: 13:00 h.

26 diciembre: 19:30 h.

27 diciembre: 13:00 h.

27 diciembre: 19:30 h.

28 diciembre: 13:00 h.

28 diciembre: 19:30 h.

29 diciembre: 13:00 h.

29 diciembre: 19:30 h.

30 diciembre: 13:00 h.

30 diciembre: 19:30 h.

RUTA DE LA MAGIA. “JOAQUÍN MATAS”

(ESPACIO VÍAS) - 3€

26 diciembre: 13:00 h – 18:00 h -18:50 h – 19:40 h – 20:30 h.

27 diciembre: 13:00 h – 18:00 h -18:50 h – 19:40 h – 20:30 h.

28 diciembre: 13:00 h – 18:00 h -18:50 h – 19:40 h – 20:30 h.

29 diciembre: 13:00 h – 18:00 h -18:50 h – 19:40 h – 20:30 h.

30 diciembre: 13:00 h – 18:00 h -18:50 h – 19:40 h – 20:30 h.

RUTA DE LA MAGIA. “ADRIÁN CARRATALÁ”

(PALACIO CONDE LUNA) - 3€

25 diciembre: 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h - 20:30 h.

26 diciembre: 12:30 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

27 diciembre: 12:30 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

28 diciembre: 12:30 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

29 diciembre: 12:30 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

30 diciembre: 12:30 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

RUTA DE LA MAGIA. “EL CIRCO DE LAS PULGAS”

(CARPA PLAZA DE REGLA) - 3€

25 diciembre: 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h - 20:30 h.

26 diciembre: 13:00 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

27 diciembre: 13:00 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

28 diciembre: 13:00 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

29 diciembre: 13:00 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

30 diciembre: 13:00 h - 18:00 h - 18:50 h - 19:40 h – 20:30 h.

RUTA DE LA MAGIA. “IURGI. MAGIA PARA BEBÉS”

(SALÓN DE LOS REYES AYTO. LEÓN SAN MARCELO) – 7€

26 diciembre: 12:00 h - 13:30 h

27 diciembre: 12:00 h - 13:30 h

28 diciembre: 12:00 h - 13:30 h

29 diciembre: 12:00 h - 13:30 h

30 diciembre: 12:00 h - 13:30 h

MAGIA EN LA CALLE. GRATUITO.

25 diciembre:

19:40 h. BURGO NUEVO

19:30 h. PLAZA DE REGLA

20:00 h. PLAZA BOTINES

26 diciembre:

12:00 h. AVENIDA QUEVEDO

12:30 h. PLAZA BOTINES

12:30 h. PLAZA TORRES DE OMAÑA

13:00 h. CALLE ANCHA

13:30 h. PLAZA SANTO MARTINO

20:00 h. BURGO NUEVO

20:00 h. CALLE ANCHA

27 diciembre:

12:00 h. PLAZA CORTES LEONESAS

12:00 h. CALLE DUQUE DE RIVAS

12:30 h. PLAZA SANTO MARTINO

14:00 h. PLAZA TORRES DE OMAÑA

18:00 h. PLAZA PÍCARA JUSTINA

28 diciembre:

13:00 h. PLAZA PÍCARA JUSTINA

13:00 h. PLAZA SAN MARTÍN

18:00 h. ORDOÑO II.

19:00 h. CALLE ANCHA

29 diciembre:

13:00 h. PARQUE SAN MAMÉS

13:00 h. PLAZA SAN MARTÍN

18:00 h. CALLE ANCHA

20:30 h. ORDOÑO II.

30 diciembre:

12:00 h. PLAZA CORTES LEONESAS

12:30 h. PLAZA SANTO MARTINO

13:00 h. AVENIDA QUEVEDO

13:00 h. CALLE ANCHA

18:00 h. PLAZA DE REGLA

18:00 h. ÁGORA PLAZA SAN MARCOS

19:00 h. BURGO NUEVO

19:00 h. PLAZA SAN MARTÍN

19:30 h. PARQUE SAN MAMÉS

MAGIA SOCIAL. GRATUITO.

25 diciembre:

18:00 h. Residencia de Mayores Virgen del Camino | León - Zamaclown

19:00 h. Casa de Cultura Armunia - Tony Montana "La Magia de Tony Montana"

21:00 h. Hogar del Transeúnte – Mag Gerard "Sorprendentemente mágico"

26 diciembre:

13:00 h. Casa de Cultura Trobajo del Cerecedo - Mago Nano "¿Y esto es magia?"

17:30 h. Residencia Tercera Edad “Hogar 70” (Ponferrada - Fernando Saldaña "Cuentos Mágicos"

17:30 h. Hospital de La Reina (Ponferrada) - Fernando Saldaña "Cuentos Mágicos"

17:30 h. Planta Pediatría, Hospital Universitario León-El Barón "Magia Más Singular"

19:00 h. Casa de Cultura de Armunia - El Barón " La Magia Más Singular"

20:00 h. Salón de Actos Casa Junta Vecinal Oteruelo - Ferny "Tuboytapa"

27 diciembre:

11:00 h. Cruz Roja de León - Mag Gerard "Sorprendentemente mágico"

12:00 h. Residencia Tercera Edad "Conde de Aldama" (Ponferrada) - Fernando Saldaña "Cuentos Mágicos"

12:00 h. Alzheimer Léon - Toni Rivero "la magia de Toni Rivero Íntimo"

17:00 h. Residencia Tercera Edad "Hogar 70" (Ponferrada) - Fernando Saldaña "Cuentos Mágicos"

19:00 h. Casa de Cultura Armunia – Zamaclown

28 diciembre:

12:00 h. Hospital de la Reina en Ponferrada - Fernando Saldaña "Cuentos Mágicos"

18:00 h. Centro Cívico el Crucero - Cess "Sensaciones"

19:00 h. Centro de Mayores de Puente Castro - Ferny "Tuboytapa"

29 diciembre:

11:00 h. ONCE - Jaime Figueroa "Christmas is Magic"

11:30 h. Hospital Santa Isabel - Toni Rivero "la magia de Toni Rivero Íntimo"

13:00 h. Pabellón de Deportes Polígono X - German Vilar “Magia con el Violín”

17:00 h. Planta Pediatría, Hospital del Bierzo - Fernando Saldaña "Cuentos Mágicos"

30 diciembre:

11:00 h. Prisión Provincial Mansilla Mulas - El Barón “La Magia Más Singular”

17:00 h. Aspaym León - Andrély "Humor se escribe con Magia"

18:00 h. Casa Cultura Trobajo del Cerecedo - Miguel A. Gea "Magia al descubierto"

ESPACIOS CON MAGIA.

26 diciembre:

14:00 h. Bodega Regia - Mago Nano "¿Y esto es magia?"

14:00 h. Bares Dekada y Destilería. –Fernando Saldaña

14:30 h. Hotel Real Colegiata - Jaime Figueroa "Christmas is Magic"

27 diciembre:

14:00 h. Restaurante Ezequiel - Toni Rivero "la magia de Toni Rivero Íntimo"

14:00 h. Bodega Regia - Ferny "Tuboytapa"

14:30 h. Hotel Real Colegiata - El Barón " La Magia Mas Singular"

28 diciembre:

13:30 h. Ferecor El Bar - Robin y Alanís "Sonrisas y Magia"

14:00 h. Restaurante Ezequiel - Jaime Figueroa "Christmas is Magic"

14:30 h. Hotel Real Colegiata - Fernando Espí "Risas mágicas”

29 diciembre:

13:30 h. Ferecor El Bar - Jaime Figueroa "Christmas is Magic"

14:00 h. Bodega Regia - Fernando Espí "Risas mágicas”

14:30 h. Restaurante Ezequiel - Ferny "Tuboytapa"

30 diciembre:

13:30 h. Restaurante Ezequiel - Mag Gerard "Sorprendentemente mágico"

13:30 h. Ferecor El Bar - Arturo El Grande "Magobundo"

14:00 h. Bodega Regia - Jaime Figueroa "Christmas is Magic"

14:30 h. Hotel Real Colegiata - Toni Rivero "la magia de Toni Rivero Íntimo"

ESCUELA DE MAGOS. TALLER DE MAGIA.

27 diciembre. 11:00 h. ONCE

28 diciembre. 11:00 h. ONCE

29 diciembre. 10:00 y 12:00 h. Estación Arte - Museo del ferrocarril Ponferrada

30 diciembre. 11:00 h. ONCE

CONFERENCIA

“Historia del ilusionismo en la antigüedad”. Juan Luque.

TEATRO SAN FRANCISCO.

26 y 27 diciembre. 21:30 h. (Entrada gratuita)

XIII FESTIVAL DE JAZZ

Del 15 al 18 de diciembre 2021

Miércoles 15 de diciembre

20:30 h. XIII FESTIVAL DE JAZZ 'FEICHU EN LLIÓN'. Dada Jazz. Espacio Vías (Avda. Padre Isla Nº 48). Entrada gratuita hasta completar aforo. Apertura de puertas: 15 minutos antes del inicio del concierto.

Jueves 16 de diciembre

20:30 h. XIII FESTIVAL DE JAZZ 'FEICHU EN LLIÓN'. La Gin Family Tonic. Espacio Vías (Avda. Padre Isla Nº 48). Entrada gratuita hasta completar aforo. Apertura de puertas: 15 minutos antes del inicio del concierto.

Viernes 17 de diciembre

20:30 h. XIII FESTIVAL DE JAZZ 'FEICHU EN LLIÓN'. Lugotti. Espacio Vías (Avda. Padre Isla Nº 48). Entrada gratuita hasta completar aforo. Apertura de puertas: 15 minutos antes del inicio del concierto.

Sábado 18 de diciembre

20:30 h. XIII FESTIVAL DE JAZZ 'FEICHU EN LLIÓN'. Christmas Bogarde. Espacio Vías (Avda. Padre Isla Nº 48). Entrada gratuita hasta completar aforo. Apertura de puertas: 15 minutos antes del inicio del concierto.

EL MUSAC EN NAVIDAD 2021

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Avda. Reyes Leoneses, 24

www.musac.es

Viernes 24 de diciembre

13:00 h. Visita guiada a las exposiciones del MUSAC. Incluida en el precio de la entrada.

Domingo 26 de diciembre

13:00 y 18:00 h. Visitas guiadas a las exposiciones del MUSAC. Visita 13:00 h. incluida en el precio de la entrada /18:00 h. Entrada gratuita.

11:30 h. Proyección de la película Electroclass (2011, 53 min.), de María Ruido. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

17:30 h. Proyección del documental Puta mina (2018, 59 min.), del LAAV_. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Miércoles 29 de diciembre

13:00 h. La fantástica banda. Concierto para niños, niñas y sus familias. Gratuito hasta completar aforo.

Viernes 31 de diciembre

13:00 h. Visita guiada a las exposiciones del MUSAC. Incluida en el precio de la entrada.

Domingo 2 de enero

13:00 y 18:00 h. Visitas guiadas a las exposiciones del MUSAC. Visita 13h. incluida en el precio de la entrada /18h. Entrada gratuita.

Martes 4 y Miércoles 5 de enero

12:00 y 14:00 h. Palabras en el tiempo. Taller de escritura creativa para chicos y chicas de 13 a 17 años. Gratuito previa inscripción en la web www.musac.es.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA, Y TEATRO

Viernes 17 de diciembre

20:00 h. Festival Navideño de Cultura Tradicional organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Arte Escénicas. Auditorio “Ciudad de León”.

Lunes 20 de diciembre

19:30 h. Gala de Navidad con la participación de las áreas de música clásica, moderna, teatro y danza organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Auditorio “Ciudad de León”.

Del 21 al 23 de Diciembre

18:00 h y 19:00 h Canto del Ramo por las Aulas Corales Municipales organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Palacio “Conde Luna”.

Miércoles 22 de Diciembre

18:30 h. Pasacalles Música Tradicional Leonesa organizado por el área de Cultura Tradicional de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Recorrido desde Plaza de Regla a Guzmán.

PROGRAMA DEPORTIVO DE NAVIDAD

Martes 14 de diciembre

16:00 Cuartos Torneo de Navidad Liga CHF, organizado por Asociación Veteranos Fútbol 7 León, Campos de Fútbol de La Palomera. C/ Emilio Hurtado.

Viernes 17 de diciembre

16:00 Cuartos Torneo de Navidad Liga CHF, organizado por Asociación Veteranos Fútbol 7 León, Campo Puente Castro C/ Jacinto Barrio Aller

Sábado 18 de diciembre

10:00 h. Exhibición Navideña Gimnasia Rítmica, organizado por Escuelas Deportivas Municipales, Palacio Municipal de Deportes, Avda Ingeniero Saenz de Miera s/n

Domingo 19 de diciembre

11:00 h. LXVII Carrera del Pavo 2021, organizado por la Delegación Leonesa de Ciclismo, Paseo de la Condesa de Sagasta

Jueves 23 de diciembre

18:00 h. Baile de Navidad, organizado por Emotion Dance Academy, Av. Ordoño II

Domingo 26 de diciembre

17:00 h. XXIV San Silvestre Popular, Ciudad de León salida 2.5 Km organizado conjuntamente Ayuntamiento de León y Club Deportivo Sprint León salida Av. Ramón y Cajal

17:45 h. XXIV San Silvestre Popular, Ciudad de León salida 7 Km organizado conjuntamente Ayuntamiento de León y Club Deportivo Sprint León salida Av. Ramón y Cajal

Martes 28 de diciembre

16:00 a 20:00 h.Semifinal y Final Torneo de Navidad Liga CHF, organizado por Asociación Veteranos Fútbol 7 León, Campos de Fútbol de La Palomera. C/ Emilio Hurtado.

17:00 h. “León se incluye, Inclúyete”, organizado por Down León- Amidown, Palacio Municipal de Deportes, Av Ingeniero Saenz de Miera s/n