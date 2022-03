UPL Critica el ninguneo del gobierno a León

El concejal leonesista del Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino ha recordado que preguntaron a través del senador de Compromís, Carles Mulet, por los bonos Avant de RENFE recibiendo una respuesta inconcreta. Señala que más de dos meses se ha tomado el Gobierno para definitivamente no contestar a lo que se le preguntó, ninguneando a todos los leoneses porque contestar que existen “servicios incluidos en las obligaciones de servicio público entre león y Madrid, como es el caso de la relación de media distancia Madrid-León; y entre León y Valladolid, y decir que hay abonos para viajeros recurrentes, es no contestar a lo que se le pregunta y salir por la tangente en una vergonzosa respuesta que lo único que pone de manifiesto es la discriminación que por parte de RENFE sigue existiendo con León al no ofrecer los abonos Avant y servicios Avant que sí se ofrecen a los castellanos que van de Valladolid a Madrid.

Desde la formación leonesista recuerdan que hace tres días tuvieron conocimiento de que RENFE recuperaba los servicios Avant y abonos Avant previos a la pandemia para Valladolid, y sin embargo en León sigue la misma situación de abandono y de ninguneo para los leoneses que tienen que coger el tren de León a Valladolid o a Madrid. Señalan los leonesistas que les gustaría conocer qué es lo que hacen los diputados leoneses del PSOE, con Cendón a la cabeza, que no hacen más que calentar el sillón en el Congreso, pero sin que éste y otros muchos problemas que afectan a León y provincia, vean solución alguna.