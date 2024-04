Castora Herz lanza su nuevo vídeo rodado en la Fundación Díaz Caneja

El sello discográfico palentino Samain Music y la Fundación Diaz Caneja presentan el nuevo video de Castora Herz y su banda La Cuadrilla, rodado en el propio Museo de Arte Contemporáneo palentino, con el tema principal de su ultimo disco THIS IS JOTA, dedicado íntegramente a la Jota Castellana pero en versión Electrónica.

El productor residente en la villa de Ampudia (comarca de Tierra de Campos), fundador de la disquera Samain Music, presenta esta pieza musical, grabada en directo con la banda al completo, que le acompaña en directo, de una jota tradicional recogida en este caso, en la montaña palentina, pero con diferentes versiones a lo largo de la península.

Rodado y montado por el realizador palentino Cucho Ramirez, con la decoración de los también palentinos Casa Febrero, el diseño gráfico y de escenario y los visuales de Gonzalo Ovejero y las máscara manufacturadas por la artista vallisoletana Guioko. La Cuadrilla cuenta con Sergio Lopez a la pandereta, Jose Manuel Sabugo "Sabu" a las voces, Yamila Mahmud en los coros, Laura Olivar en el pandero cuadrado y coros y Kike Arias y Lucía López a cargo del baile y performance.

El nombre THIS IS JOTA, disco al que pertenece Blanca Flor, es un homenaje a aquellos recopilatorios de mediados de los 90, cuando la música electrónica estaba llegando al publico mas generalista, como This is Techno, This is House, This is Drum and Bass, This is Electro…. Y es una manera de llevar el estándar de la Electro-jota, a la altura de los grandes tipos de standard beat en la musica electrónica.

LINK para ver el VIDEOCLIP:

[[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=qzsaR151c-Y|||https://www.youtube.com/watch?v=qzsaR151c-Y]]