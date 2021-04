Silvia Fernández, alcaldesa de Seseña: "Lo que más preocupa es que la columna de humo no baje a la A-4"

LEER MÁS Un incendio en una nave industrial en Seseña provoca una inmensa columna de humo visible desde Madrid

Silvia Fernández, alcadesa de Seseña, nos da la última hora del incendio que se ha desatado esta tarde en una nave a la altura del km 34 de la A-4. A estas horas de la noche confirma la alcaldesa, "el incendio sigue activo, hay varios grupos de bomberos actuando. Hemos hecho un llamamiento a la ciudadanía a que cierren ventanas. No tenemos que lamentar daños personales".

Explica Silvia Fernández, que la causa probable es una chispa en las obras de derrumbe de la nave: "Era una nave que colapsó por filomena, se estaba procediendo al derrumbe de las mismas y parece que ha saltado una chispa que ha provocado el incendio. Al no haber actividad en la nave, no había material, lo que ha hecho que el incendio haya sido menor".

Ha contribuido a que pese a lo aparatoso el incendio sea menos de lo que podría haber sido, el hecho de que en la nave no había mucho material: "Había plástico y pienso de animal". Ahora lo que más preocupa es controlar la columna de humo: "Estamos muy pendientes de la columna de humo por el cambio de viento para que no baje y afecte a la A-4 y también que no llegue a las viviendas. Estamos muy pendiente de los cambios que puedan darse".

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la extinción

Un incendio en una nave industrial que se ha originado sobre las 17.54 horas de este martes en Seseña (Toledo) ha provocado una inmensa columna de humo que es visible desde varios kilómetros, incluyendo algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Un lugar al que se han desplazado bomberos de Illescas, de Orgaz y de Toledo, y catorce dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Además, también se ha desplegado un dispositivo sanitario preventivo del SUMMA que no ha tenido que practicar ninguna atención médica.