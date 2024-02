PROVINCIA

PSOE denuncia que Esquivias se queda sin Policía Local

El portavoz del Partido Socialista en el ayuntamiento de Esquivias, Roberto Sánchez, ha denunciado que el Gobierno del Partido Popular, con la alcaldesa Almudena González a la cabeza, no haya hecho nada por evitar que el municipio se haya quedado sin agentes de Policía municipal, poniendo fin al proyecto de Seguridad Ciudadana que el PSOE puso en marcha en la anterior legislatura. También le ha exigido al actual Ejecutivo que “no mienta más” a la población y que “no deje pasar el tiempo”, porque “si se deja pasar la legislatura y los servicios no se mantienen, no hay futuro para Esquivias”.