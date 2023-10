El PSOE califica a Velázquez de “rehén de Vox” en violencia de género

Tras la lectura del manifiesto, la portavoz del Grupo, Noelia de la Cruz, ha condenado el último crimen machista registrado en la provincia de Toledo que ha costado la vida a una mujer en Val de Santo Domingo, lo que suma un total de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, 26 de ellas “en un verano negro y fatídico”. Los representantes de la izquierda toledana se han ubicado, durante la concentración del primer martes de mes, convocada por el Consejo de la Mujer en La Vega porque, su juicio, "no comparten los planteamientos de quienes están en el consistorio toledano".



Estas cifras hacen más evidente que nunca “que lo que no se nombra no se ve”, como se ha reflejado en el manifiesto leído por miembros de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), por lo que ha denunciado de nuevo la eliminación de la Concejalía de Igualdad en el Gobierno de Carlos Velázquez.



Los datos de la violencia de género “son bochornosos” y demuestran “que tenemos el reto como sociedad de acabar con la violencia machista”, un objetivo “en el que debíamos estar todos, pero lamentablemente no es así”, como ocurre en Toledo, donde el PP “blanquea a un partido de extrema derecha”.



“Basta ya de blanquear a la extrema derecha y de consentir políticas” que van en contra de la igualdad y de la defensa de las mujeres, ha dicho De la Cruz, quien ha reiterado que en el PSOE “esteramos siempre enfrente” de los que niegan la violencia de género “a pesar de las cifras y de las verdades aplastantes, y no vamos a dar ni un solo paso atrás”. Desde el Grupo Socialista “no hemos venido a dividir sino a reclamar que en igualdad no podemos dar un solo paso atrás”.



La portavoz socialista ha remarcado que el PP “ha asumido los postulados de Vox; ha sido Carlos Velázquez el que ha eliminado la Concejalía de Igualdad”, lo que confirma que el alcalde “es rehén” del partido de extrema derecha y es Vox el que marca el paso a Carlos Velázquez.