PSOE califica de 'decepcionante' y de 'inacción' el gobierno de Velázquez en Toledo

No es la primera vez que la portavoz socialista en el consistorio capitalino indica que "no les gusta el gobierno de Velázquez y Vox" tras 100 días de gobierno. Según ha explicado, "son tres meses, en los que el primero, se ha caracterizado por la campaña de Feijóó, otro mes para recortes de derechos y censura y otro para mostrar la incapacidad de trabajo ante cualquier impresivo", refiriéndose a la gestión realizada durante la DANA. Ha añadido también que "no hay que olvidar la subida del recibo del agua a los vecinos y vecinas de la ciudad de Toledo".

Nuevamente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha hecho una valoración del balance que ha realizado el alcalde, Carlos Velázquez, de los 100 días de gobierno, un balance que ha calificado de "decepcionante" y en la que ha quedado constatado su "falta de acción" para afrontar la gestión municipal.

De la Cruz ha realizado estas manifestaciones al término de la Comisión de Urbanismo, en la que ha preguntado por el proyecto Nuevo Palomarejos planificado para la revitalización del barrio. De la Cruz ha denunciado que el Gobierno de Velázquez quiera abandonar este proyecto, que incluye el Palacio de los Deportes que la ciudad necesita, y carezca de un plan para dar una respuesta a las necesidades de los vecinos de Palomarejos.