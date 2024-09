El Parque Escolar será el primer "Espacio sin Humo" de la capital

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha mostrado este lunes su compromiso con la Asociación Española contra el Cáncer con la firma de dos convenios de colaboración que buscan "ir de la mano de los mejores en materia de prevención, fomentando hábitos de vida saludable". De esta forma, ha señalado el alcalde, es muy importante "formalizar estos dos convenios con la Asociación Española contra el Cáncer, que viene demostrando durante los últimos 50 años, su compromiso con el acompañamiento, la prevención, la información, la divulgación, y, en definitiva, en la lucha contra esta enfermedad".

Por un lado, un convenio marco que "por primera vez recoge formalmente la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación, y a través del cual, se compromete a apoyar las iniciativas, en materias de prevención, y de todo lo que tenga que ver, con el fomento de hábitos de vida saludable". De hecho, el segundo de los convenios viene a reforzar este objetivo con la declaración de 'Espacio sin Humo', "algo fundamental para la Asociación, que quiere conseguir una generación libre de humos en el año 2030", ha señalado el presidente de la Junta Provincial de Toledo de la Asociación Española contra el Cáncer, Fernando Jou

Una preocupación que va en aumento, sobre todo, a la hora de proteger a los menores, ya que, según los datos, "aproximadamente un 72% de los menores son expuestos al humo del tabaco antes de los 12 años y de este 72%, el 43% lo es en espacios públicos".

Por lo tanto, a partir de esta firma, el Parque Escolar será un 'Espacio sin Humo', y "el hecho de que tengamos un espacio público libre de humo en la ciudad de Toledo, donde los padres podrán ir con sus hijos tranquilamente, sabiendo que allí no va a haber un humo del tabaco, que van a respirar aire puro, para nosotros es fundamental", ha señalado Fernando Jou. Y es que, "está comprobado", ha añadido, "que los menores que están expuestos al humo del tabaco, cuando son adultos, aumentan la incidencia del cáncer de pulmón, y no solamente eso, sino que también aumenta el riesgo de que sean fumadores". Así lo ha corroborado el alcalde, quien ha asegurado que es muy importante luchar contra el tabaquismo puesto que es el principal agente cancerígeno y responsable del 30 por ciento de los cánceres, no solamente de pulmón, sino hasta en 20 órganos distintos, como el de laringe, de vejiga, de páncreas, o de esófago, como consecuencia del tabaco.