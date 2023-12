Ofrecerán a ayudas a mujeres víctimas de violencia de género para acceder a un empleo

A estas dos líneas de ayudas se ha referido la consejera de Igualdad, Sara Simón, en la presentación de una guía elaborada por el sindicato CCOO para la implantación de protocolos para la prevención y lucha contra el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral.

Durante la presentación de la guía, Simón se ha referido a la importancia de que las mujeres que sufren violencia puedan acceder a un empleo que las permita emprender una nueva vida. “El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ser al lado de las mujeres que consiguen escapar de la espiral de terror ven que no tienen nada, que no han podido desarrollar su vida profesional, que no cuentan con ningún recurso y que necesitan esa primera ayuda para emprender de nuevo su vida”, ha indicado.

Por ello, la consejera ha concedido especial importancia a la concesión de estas ayudas, cuyo presupuesto global se sitúa en los 233.500 euros, y que podrán solicitarse durante todo 2023. “Con ellas ayudamos a mujeres a las que la violencia les ha generado problemas de salud, lesiones o secuelas físicas o psíquicas que les generan una incapacidad temporal o permanente, y que pueden marcar para siempre su trayectoria profesional”, ha asegurado.

La consejera ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con las “políticas de igualdad y de protección de las mujeres frente a cualquier tiempo de violencia en el ámbito laboral”, haciendo alusión a políticas que se van a poner en marcha como la modificación de la Ley de Igualdad de 2010 “para seguir luchando contra la brecha salarial así como con cualquier brecha de género que no son más que otra forma de violencia que condiciona la vida de las mujeres, recordemos, por el simple hecho de ser mujeres”.

Guía de CCOO

CCOO Castilla-La Mancha ha presentado este lunes su guía para la implantación del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral, un trabajo con el que pretende paliar las dificultades que existen a la hora de poner en marcha estos protocolos.

La secretaria regional de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO, Rosario Martínez, ha presentado en rueda de prensa esta guía junto a la consejera de Igualdad, Sara Simón, explicando que este proyecto es la tercera parte de una línea que llevan manteniendo desde 2021, cuando elaboraron una guía de protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral, y que en 2022 continuaba con un estudio del acoso sexual en el sector de la ayuda a domicilio, uno de los más vulnerables a estos problemas.

Martínez ha incidido en que, en estos años de trabajo, desde CCOO han detectado las dificultades que supone para las comisiones de instrucción y asesoras de estos protocolos ponerlos en marcha cuando surge un caso. En ese sentido, ha abundado que los problemas radican en saber cómo se ha de tratar a la persona que ha sido acosada, a la que ha sido denunciada o cómo entrevistar a los testigos.