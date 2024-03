El Instituto de Cervantes debate sobre tecnología en Toledo

Así lo ha explicado este martes el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que ha atendido a los medios antes de inaugurar este encuentro con epicentro en Toledo, propiciado por la "significativa colaboración" que esta institución tiene con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Según ha expresado, "Toledo se ha convertido en un punto de referencia para nosotros y cuando el Área de Académica y su directora convocó a todos los directores de centros en estas 100 presencias que tenemos en el mundo, pensó que Toledo iba a ser un lugar, no solo hospitalario, sino muy eficaz".

Esta reunión, a la que acuden más de un centenar de integrantes repartidos en 50 países, es importante pues en ella se va a abordar no solo la actividad de los profesores que enseñan español como lengua extranjera, "sino una situación donde toda la transformación tecnológica está motivando nuevas perspectivas en la enseñanza, en los métodos, en la dinámica híbrida entre clases presenciales y clases digitales".

"En ese sentido, va a ser un punto de reflexión importante para el futuro del Instituto Cervantes. Que sea en Toledo a mí me da seguridad, porque es una ciudad que, junto a la universidad, siempre nos ha traído suerte", ha agradecido Luis García Montero.

Preguntado por la zona del mundo en la que el español está registrando una mayor expansión, el director del Instituto Cervantes ha reparado en que es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos, después del chino mandarín, gracias a los países latinoamericanos que, con su demografía, "han hecho que ahora haya más de 500 millones de hablantes de español en el mundo".

"Eso nos puede llenar de orgullo, pero no podemos ser autocomplacientes", ha precisado García Montero, que ha puesto el foco en Estados Unidos, donde en la actualidad ya hay más de 60 millones de hablantes nativos de español.

"Eso nos invita a decir que no solo debemos ser la lengua, sino que tenemos que ser también una lengua de ciencia, una lengua de tecnología. Por eso, hemos abierto centro en California, en Los Ángeles".

Dicho esto, y tras precisar que la explosión demográfica a lo largo del siglo XXI se va a dar sobre todo en el África subsahariana, ha explicado que para intentar responder a todas las relaciones interculturales que se están dando entre Europa y el mundo del África subsahariana el Instituto ha abierto un centro en Dakar.

"Hay que extender también el español como una lengua de entendimiento", ha dicho García Montero, que también ha indicado que este año se pondrá en marcha la sede de Seúl, dado que Asia se está convirtiendo en un centro importante de demanda.

"Ahora, el centro nuestro que tiene más peticiones y más matrículas de estudiantes de español es Nueva Delhi, pero también está Manila, y es muy importante el desarrollo. Llevamos trabajando hace años en China y en Japón, pero ahora tenemos que extendernos también en Corea", ha agregado.

En cuanto a las conferencias, mesas de debate y grupos de trabajo que durante tres días se van a desarrollar en la antigua Fábrica de Armas de Toledo, ha destacado aquellas en las que los directores de las diferentes sedes narren sus experiencias y sus retos.

"No es lo mismo enseñar español en Berlín que enseñar español en Dakar, en Senegal", ha concretado Luis García Montero, que ha manifestado que las experiencias de todos los directores son las que sirven para definir la estrategia del Instituto.

"No es lo mismo trabajar en un país donde el español es signo de modernidad y signo de futuro, que en un país que pone en marcha la estrategia de solo inglés para decir que los migrantes no son personas y que, por tanto, quien habla español pues no debe ser tan respetado como quien habla inglés. Me refiero a declaraciones últimas de Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos", ha alertado.

Preguntado si esa visión de Trump puede darse en algunas regiones de España que tienen otras lenguas oficiales, como Cataluña, el director del Instituto Cervantes ha dicho que "eso depende de la idea de cada uno del idioma".

"Yo creo que la diversidad es la gran riqueza del español. Entiendo el catalán como idioma español, el gallego y el euskera. En el decreto fundacional se habla de enseñar. Para el Instituto Cervantes se habla de divulgar la cultura española y la cultura en español. Eso significa que estamos comprometidos con todos los países que hablan el español, pero que estamos comprometidos también con todas las lenguas que se hablan en España".

"Es muy importante que los que creemos en España, no solo defendamos la pujanza internacional del español, sino que ayudemos a que lenguas no hegemónicas, por ejemplo como el gallego, no solo no desaparezcan, sino que también sean parte de la cultura española", ha determinado.

Este encuentro de tres días se articula en torno a la participación y el intercambio por parte de los jefes de estudios de los centros que el Instituto Cervantes tiene en el mundo, así como del personal de dirección de las diferentes áreas de la institución, implicadas en los procesos de enseñanza.

De este modo, participantes y moderadores abordarán a lo largo de cinco mesas de debate temas como el valor del Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes (SACIC), la colaboración entre la sede y los centros, cuáles son las necesidades formativas o los retos que plantean la enseñanza infantil y la labor promocional, según informa el instituto.

Por su parte, tres grupos de trabajo, estructurados en subgrupos, profundizarán sobre cuestiones relacionadas con las jefaturas de estudios, los modelos de enseñanza en línea y aula bimodal, y la implicación de los equipos docentes en los proyectos de certificación.

En el marco de estas jornadas de trabajo, este miércoles 20 de marzo, la pianista y compositora Sheila Blanco ofrecerá el concierto 'Cantando a las poetas del 27' de entrada libre en el Convento San Pedro Mártir, a las 19.00 horas.

El programa finalizará el jueves, 21 de marzo, con la exposición de las conclusiones de estos tres días de intercambio por parte de Carmen Pastor y Álvaro Santa Cecilia, directora y subdirector académico, respectivamente.

A continuación, el director del Cervantes y el vicerrector de Internacionalización de la UCLM, Raúl Martín, clausurarán esta reunión anual, a las 17.00 horas. Se podrá seguir en directo desde el canal de YouTube del Instituto Cervantes.