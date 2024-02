CSIF reclama el Palacio de Justicia para Illescas

Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 y 3 se ubican en la calle de la Cruz, sede que, según asegura el sindicato en nota de prensa, presenta "numerosas" denuncias por "incumplimiento" de principios básicos de prevención de riesgos laborales.

Además, según CSIF, la falta de espacios provoca que todos los funcionarios se encuentren "apiñados", incluso, tal y como afirma el sindicato, el juez titular del nº 3 se ve obligado a utilizar la sala de vistas como despacho ante la falta de espacio.

Aseguran que "la dejadez del Ministerio llega al punto, a pesar de las continuadas reclamaciones, de no suministrar una caja fuerte para las piezas de convicción, armarios de seguridad, trituradora de papel, estores para las ventanas, pero incluso se han solicitado cuatro chalecos de seguridad antitrauma y anticorte, no sólo para el agente de seguridad, sino también para el magistrado, letrado y funcionario"; elementos "imprescindibles y urgentes", según el sindicato, por los casos de incidentes graves sucedidos ante la presencia de investigados, detenidos y acompañantes y que han requerido de la presencia de agentes de la Guardia Civil.

Dicho esto, el sindicato comenta que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, que anteriormente se encontraba junto a los números 2 y 3, se trasladó a la calle Monjas, junto al nº 7, por el derrumbe de un edificio adyacente. "Su actual sede carece de aislamiento térmico y de un mantenimiento adecuado, lo que se traduce en extremos de temperaturas dependiendo de la estación".

Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y nº 5, en la calle Bajada de la Fuente, se encuentran en locales interiores, de superficie reducida y sin apenas iluminación natural; el Juzgado de Primera Instancia nº 6 está en la calle Borox y el nº 7 en la calle de las Monjas, junto al nº 1, ambos también con problemas de falta de espacio, continúa denunciando el sidnicato.

Desde el punto de visto económico, el Ministerio de Trabajo también compensaría la construcción de un Palacio de Justicia, ya que actualmente los siete juzgados, más el octavo previsto para el 31 de marzo, que estará ubicado en la calle Real, se distribuyen en cinco sedes diferentes y en cuatro de ellas debe abonar un pago de alquiler.

Además de esta dispersión judicial, según relata el sindicato, tampoco hay un servicio común de notificaciones y embargos y también se carece de un destacamento de Fiscalía.

CSIF subraya que sería "enormemente más productivo y eficiente" reunir a todos los juzgados en una sola sede, y en este sentido reclama que se retome el proyecto de levantamiento de Palacio de Justicia, paralizado por la crisis económica de 2008 y que incluía la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento.