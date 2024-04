Comienza la campaña especial de vigilancia de velocidad puesta en marcha por la DGT en la provincia de Toledo

Arranca en la provincia de Toledo una nueva campaña especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico que durará hasta el próximo domingo 21 de abril y que, en esta ocasión, estará centrada en la vigilancia y control de la velocidad, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas, como uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial. Aun habiéndose registrado un descenso en el número de conductores denunciados por exceso de velocidad, es necesario seguir haciendo el máximo esfuerzo de concienciación y vigilancia, por cuanto tiene un impacto muy importante en la seguridad vial, el medio ambiente, el consumo de combustible y en la calidad de vida de las zonas urbanas, poniendo en peligro la seguridad de los peatones y ciclistas.

En zonas urbanas, especialmente en el caso de atropello, la velocidad es determinante, ya que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello; mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%. Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales de Yepes y Ocaña, que hasta el momento son los que han comunicado su adhesión a la campaña, intensificarán la vigilancia en sus respectivos ámbitos de competencia, con el objetivo de controlar especialmente tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad, todo ello siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales y europeas que instan a los organismos encargados de la seguridad vial de los distintos países a vigilar que los límites de velocidad establecidos se cumplen.

Atendiendo a su carácter preventivo, se anunciará a los conductores la existencia de controles, bien a través de los paneles de mensaje variable, bien a través de señalización vertical circunstancial cuando la vía no disponga de dichos paneles. Al tratarse de una campaña desarrollada también a nivel europeo por la asociación RoadPol (European Roads Policing Network), la vigilancia no sólo se llevará a cabo en España, sino en todos los países adheridos a dicha asociación. Es necesario recordar que la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales, con 309 casos en 2022. Está demostrado que la velocidad no sólo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este.

Resultados de la última campaña

La última campaña llevada a cabo sobre esta temática se desarrolló entre el 17 y el 23 de abril de 2023. En ella se contó con la colaboración de la Policía Local de los Ayuntamientos de Yepes, Illescas y Talavera de la Reina, quienes controlaron un total de 450 vehículos, efectuando 124 denuncias. Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló un total de 17.270 vehículos en la provincia de Toledo, efectuando 825 denuncias.

El asistente inteligente de velocidad

Todos los vehículos homologados desde el 6 de julio de 2022, así como los matriculados nuevos a partir del 6 de julio de 2024, deberán contar con una serie de funciones de seguridad avanzadas, las denominadas ADAS, entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA). Este sistema, formado por el navegador del vehículo, que muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula, y un sistema de reconocimiento de señales que complementa a la cartografía digital y detecta limitaciones temporales de velocidad, ayuda al conductor a conocer y respetar los límites de velocidad, contribuyendo de este modo a la mejora de la seguridad vial.