El Ayuntamiento congelará los impuestos municipales y tasas, a excepción de la del agua para 2024

Según ha indicado, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local, Alcalde ha asegurado que "el ciudadano no puede pagar la mala gestión del PSOE". Ha indicado que, era un compromiso electoral de Carlos Velázquez y una opción, "podíamos subirlos o no subirlos". Ha defendido la decisión de no subirlos porque "creemos que una mejor gestión es posible y así lo estamos haciendo".

La alternativa a subir los impuestos que han encontrado en el Ayuntamiento pasa por tramitar 1.000 licencias urbanísticas, con el correspondiente ingreso que supondría para las arcas. Ha recordado Alcalde que "las licencias nos las encontramos en la mesa, perjudica a las arcas municipales y ahora tienen que entrar, no estaban gestionadas por el anterior equipo de gobierno". Ha asegurado que "este año servirá para tener unos presupuestos adecuados a lo que Toledo no se merece".

Por lo tanto, a tenor de sus explicaciones, no subirán las tasas municipales ni las ordenanzas fiscales, una vez entre en vigor el próximo presupuesto. Eso sí, ha reconocido que "la tasa del agua sí lo hará, porque así obliga al consistorio una sentencia judicial firme. Como ya anunciaron, "tenemos que subir el agua, desgraciadamente, por el incumplimiento de los acuerdos adoptados entre el anterior equipo de gobierno socialista y la empresa adjudicataria". Ha recordado, en referencia a las críticas de la oposición sobre esta medida que "cuando una sentencia es firme, no hay nada que negociar, hay que cumplirla y no confundir a la ciudadanía".