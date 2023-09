Analizan en Toledo los efectos de la DANA, la sequía y la Ley de la Cadena Alimentaria

Según han explicado en nota de prensa, los representantes de la Comisión Provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Toledo se ha reunido con la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín, en la sede de UPA en Toledo. Una reunión con agricultores y ganaderos donde se ha puesto sobre la mesa el momento que atraviesa el sector, así como "las diferentes y numerosas problemáticas que afectan a la provincia y la región en el sector económico más importante de Castilla-La Mancha". La delegada de Agricultura ha mostrado la disposición de la Delegación para tener las puertas abiertas a la interlocución y la búsqueda de soluciones, dentro de las competencias que le corresponden.

Elisa Fernández, secretaria de Organización de UPA Castilla-La Mancha, ha explicado la necesidad de la cercanía en el trato administrativo con los profesionales del sector en las oficinas comarcales agraria. Fernández ha incidido en diversos aspectos que preocupan al sector; por ejemplo, cómo ha afectado la DANA en los municipios de Toledo; cómo se encuentran las diferentes poblaciones afectadas y cómo ha afectado a los agricultores y ganaderos en sus cultivos. Elena Martín ha matizado que todavía se están valorando daños para disponer de una foto fija y, de ahí tomar las conclusiones y líneas de ayudas correspondientes, porque no existe una cuantificación de daños definitiva.

Se han explicado en primera persona las complicaciones que atraviesan los ganaderos y la grave situación que han pasado después de este verano, con las nuevas enfermedades y saneamientos. Es importante que el ganadero comunique a la administración cuando tenga algún tipo de problemas de este tipo, y se ha solicitado la posibilidad de valorar una ayuda económica a las explotaciones afectadas.

Por otro lado, los profesionales de ganadería de leche se encuentran contra las cuerdas, debido a la falta de rentabilidad cada vez mayor por los precios cada vez más bajos que reciben de la industria; y así se lo han trasladado a la Delegada Provincial. El cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria es obligatorio para todos los elementos de la cadena porque siempre sufre el eslabón más débil al estar limitados porque la leche hay que recogerla sí o sí. Consideran que se trata de "una situación dramática que puede degenerar en que cada vez haya menos ganaderos en la región".

La ley de la Cadena Alimentaria, así como el incremento de costes desmesurado ha surgido a lo largo de toda la reunión, porque UPA se la cree y la defiende desde el primer momento. Otra cuestión es cómo ha afectado la sequía a diversos cultivos como el olivar; analizando cómo se encuentran los precios de los aceites en escalada continuada para los consumidores, “no sabemos cómo terminará la cosa, pero lo que sabemos es que no sube igual el precio que pagan en el supermercado, al que recibimos los agricultores por nuestro trabajo”, han dicho desde UPA, quienes, además, han animado a los consumidores a no dejarse llevar por los mensajes catastrofistas, no buscar alternativas de baja calidad al aceite de oliva, porque el AOVE es la grasa vegetal más saludable del mercado; porque se están lanzando mensajes a la sociedad que engañan a los consumidores y perjudican de manera clara a las explotaciones familiares.