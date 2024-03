Voces de la provincia: Inma Vílchez actúa este sábado en Madridejos

Según la ficha de la artista que la institución provincial incluye en su Festival Fuertes, Inma Vílchez, "Inma Vilchez, iliturgitana y maestra. Nunca antes se dedicó al mundo de la música hasta que gracias a uno de sus temas "de taurinas maneras" le dio la oportunidad de poder dedicarse a ello de lleno. Aficionada taurina, enamorada del campo bravo y defensora del mundo del toro sin complejos. Aficionada a la poesía. Su primer trabajo "de taurinas maneras" salió a La Luz en 2015. En 2018 lanza su nuevo trabajo "Cambio de tercio" ambos dedicados a sus aficiones y a la defensa de sus tradiciones siendo “Suerte suprema” su último trabajo.. Enamorada de su tierra. Enamorada del campo en general, la caza y los galgos. Autora de todas las letras de sus canciones. Una de ellas describe sus aficiones, las que defiende en cada una de sus canciones: Me gusta el campo Me gusta el flamenco Me gusta la doma Me gustan los perros Me gusta la caza Me gusta el toreo Son las cosillas por las que muero ... Con muchos proyectos nuevos por delante entre ellos terminar de escribir un libro".