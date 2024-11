Medio millar de talaveranos se manifiestan por la sanidad

Durante la manifestación, los organizadores leyeron un manifiesto frente al hospital, destacando la necesidad de dotar al Área Sanitaria de Talavera de mejores servicios y condiciones. Entre las principales reivindicaciones se encuentran la ampliación del hospital, la disminución de las listas de espera, el cumplimiento de la Ley de Garantía Sanitaria, la implantación de una segunda unidad móvil y una UVI pediátrica, un servicio de cirugía pediátrica, la ampliación de la unidad de ictus con neurocirugía y un servicio de hemodinámica operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Rosa de los Ríos, presidenta de la asociación, subrayó la urgencia de contar con una unidad de ictus adecuada y un servicio de hemodinámica disponible todos los días. “Un infarto o un trombo no se pueden programar, necesitamos estos servicios aquí todos los días, al igual que la ampliación del hospital y una UVI pediátrica”, afirmó.

El pasado jueves, representantes de la asociación se reunieron con diferentes representantes y administraciones, sin embargo, aunque también estaba prevista la asistencia del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, este no pudo acudir. Por ello, La Mesa por la Recuperación de Talavera ha solicitado una nueva reunión con el consejero de Sanidad antes de Navidad y están a la espera de una respuesta. Aseguran que de no producirse este nuevo encuentro, no se descarta una nueva concentración, en este caso en Toledo.