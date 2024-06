Carrera solidaria

La capital alcarreña acogerá, el próximo 15 de junio, a partir de las 12,00 horas, la Primera Marcha Solidaria Down Guadalajara, que tendrá un recorrido de 3,21 kilómetros, con salida y meta desde el Parque de la Concordia, distancia que viene marcada precisamente en base a la trisomía del cromosoma 21.

Es una marcha no competitiva y abierta a todos los públicos que nace con vocación de continuidad por parte de la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara, y que pretende ser un día festivo con el que se quiere dar visibidad y avanzar en la normalización de los chicos con síndrome Down.

La carrera ha sido presentada este lunes por el concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, y responsables de la asociación, para quienes es vital alcanzar la normalización de estos chicos porque sus familias también quieren que trabajen y esperan que acciones como esta marcha sirvan también para recaudar algo de dinero y realizar distintas acciones de apoyo a estas personas como la puesta en marcha pisos tutelados o la promoción del empleo. Habrá música, sorteo de regalos y paella solidaria.

Las inscripciones tendrán un coste de 10 y 15 euros; en el primer caso se regala también una camiseta y una bolsa deportiva, y si uno quiere participar en la paella, podrá 5 euros más.

El plazo de inscripción ya está abierto. Se podrá realizar en la propia asociación, pero también a través de la web, donde se podrá acceder a un QR en el que cualquiera podrá realizar su inscripción.

La Asociación Síndrome Down no tiene ánimo de lucro y cuenta actualmente con algo más de 50 socios.