El II Torneo Ciudad de Cuenca de pickleball reunirá este sábado a jugadores llegados de varias provincias

El II Torneo Ciudad de Cuenca de pickleball se celebrará este sábado en el pabellón universitario Luis Yúfera María Recuenco después de la buena acogida registrada en su estreno. El presidente del Club Pickleball Cuenca, Luisán Rosillo, explica que este año la participación será ligeramente menor, aunque se mantendrá un nivel deportivo similar y volverán a llegar jugadores desde distintos puntos de España. La competición comenzará por la mañana con el cuadro de dobles y continuará por la tarde con el torneo individual.

Una de las novedades estará en el formato. Todos los participantes comenzarán en una fase de grupos conjunta, independientemente de su nivel, antes de dividirse posteriormente en dos categorías según la clasificación obtenida y afrontar las eliminatorias directas. Entre los jugadores destacados figuran Pablo Sánchez Ayala, Javier Landa, Ricardo Moscardó o Quique Francés, campeón del circuito ProTour 4.5. El club conquense cuenta actualmente con unos 35 socios y mantiene además un proyecto para acercar este deporte a los institutos de la capital y organizar posteriormente una competición intercentros.

El crecimiento del pickleball empieza también a generar problemas de espacio. El club dispone actualmente de cuatro pistas y cuatro horas semanales de uso, pero Rosillo explica que algunos días llegan a reunirse entre 22 y 24 jugadores, obligando a establecer turnos. La entidad mantiene entrenamientos los martes y jueves y presta material a quienes quieran probar este deporte por primera vez. Tras el Ciudad de Cuenca, su calendario continuará con el torneo de Navidad y posteriormente con una liga que se prolongará hasta primavera.